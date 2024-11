LG si rinnova: nuove nomine e riorganizzazione per la Future Vision 2030

Il Consiglio di Amministrazione di LG Electronics (LG) ha effettuato nuove nomine e approvato una serie di cambiamenti organizzativi a livello globale volti ad accelerare il raggiungimento della “Future Vision 2030” attraverso il miglioramento della sinergia inter-organizzativa e l’ottimizzazione dei business.

La nuova struttura organizzativa prevede l’accorpamento di alcune divisioni (nella struttura organizzativa di LG, le principali unità operative aziendali sono denominate “Company”) e la creazione di nuove business unit con l’obiettivo di massimizzare il potenziale dei business esistenti, sviluppare un nuovo modello di business basato su piattaforme di servizi, espandere l’offerta B2B ed entrare in segmenti di mercato in crescita. Questi cambiamenti miglioreranno l’efficienza dell’azienda attraverso la selezione e la concentrazione delle competenze trasversali, creando così una maggiore sinergia e rafforzando la competitività.

Principali cambiamenti di struttura

La riorganizzazione prevede la creazione di una nuova divisione per sostenere la crescita del business del riscaldamento, della ventilazione e dell’aria condizionata (HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning), un’area cruciale della strategia di crescita del B2B.

La divisione Overseas Sales & Marketing fungerà da torre di controllo del business B2B fuori dalla Corea.

Inoltre, i business di prodotto che coinvolgono display, come TV, monitor e digital signage, saranno accorpati in una sola divisione per promuovere sinergia ed espandere l’offerta di servizi basati sulla piattaforma webOS.

Tutte le business unit integreranno “Solution” nel nome per riflettere l’evoluzione di LG in una Smart Life Solution Company, capace di connettere e migliorare l’esperienza delle persone all’interno dello spazio domestico, commerciale, virtuale e in mobilità.

Riorganizzazione delle divisioni

LG si riorganizza in quattro divisioni: Home Appliance Solution Company (HS), Media Entertainment Solution Company (MS), Vehicle Solution Company (VS) ed Eco Solution Company (ES). Questa nuova struttura ne ridefinisce ruoli e identità all’interno dell’azienda.

Home Appliance & Air Solution Company sarà rinominata Home Appliance Solution Company, in linea con la vision “Zero Labor Home, Makes Quality Time”. Per rendere più concreto questo concetto, LG trasferirà il Platform Business Center – responsabile della pianificazione, dello sviluppo e del funzionamento di LG ThinQ – direttamente sotto HS Company. Questo riallineamento strategico mira a rendere HS Company leader nelle soluzioni di intelligenza artificiale applicate a diversi contesti – spazi residenziali, commerciali e veicoli – rispondendo efficacemente alle esigenze delle persone anche al di fuori degli ambienti domestici tradizionali. Inoltre, HS Company integrerà la Divisione Robot Business, prima di competenza della Business Solutions Company, per sfruttare le competenze in materia di robotica all’interno delle soluzioni robotiche per uso domestico. Lyu Jae-cheol continuerà a guidare HS Company.

Home Entertainment Company cambierà nome in Media Entertainment Solution Company con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore delle piattaforme multimediali e di intrattenimento. Questa divisione integrerà le business unit Information Display e Information Technology in modo da creare sinergie a livello hardware e di piattaforma.

MS Company punterà all’espansione dei servizi basati sulla piattaforma webOS, che continuerà a essere utilizzata sugli smart TV e sarà integrata anche su monitor, prodotti di digital signage e sui sistemi di infotainment di bordo per veicoli. webOS si evolverà in una piattaforma integrata di contenuti e servizi per uso domestico e in mobilità, migliorando la competitività di LG. Park Hyoung-sei resterà alla guida di MS Company.

Vehicle Component Solutions Company cambierà nome in Vehicle Solution Company, sottolineando l’impegno a offrire soluzioni innovative per l’intero ecosistema automotive. Eun Seok-hyun continuerà a guidare questo business.

Il business HVAC, precedentemente parte della H&A Company, diventerà ora una divisione indipendente con il nome Eco Solution Company. Lee Jae-sung, attuale responsabile della divisione Air Solution Business, assumerà la guida di quest’area per garantire continuità e il mantenimento della direzione strategica. Considerata la natura del business HVAC basata su progetti e le caratteristiche di questo mercato, LG ha ritenuto che il fatto di poter operare come divisione indipendente possa massimizzare la competitività futura e il potenziale di crescita.

Con la creazione della ES Company, LG mira a posizionarsi come leader globale nelle soluzioni integrate per la climatizzazione. Inoltre, ES Company integrerà il business relativo ai sistemi di ricarica per veicoli elettrici – precedentemente in capo a Business Solutions Company – e svolgerà un ruolo fondamentale nel guidare la crescita B2B nel settore delle tecnologie pulite, uno dei principali driver di crescita LG.

Al contempo, per accrescere la competitività delle operazioni B2B all’estero, LG ha creato la divisione B2B Business Capability Enhancement che riporterà alla Overseas Sales & Marketing Company.

Il Chief Strategy Office (CSO), che fungerà da torre di controllo della strategia di LG, supervisionerà anche l’accelerazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) e risponderà allo sviluppo di questo business a livello globale. Il Chief Digital Office, precedentemente responsabile della trasformazione digitale, sarà riorganizzato nel DX Center e trasferito direttamente sotto il CSO. Il DX Center, guidato da Cho Jung-bum, si concentrerà sullo sviluppo delle tecnologie di IA generativa.

Queste nomine – spiega LG – riflettono la scelta di profili diversi con comprovata esperienza nelle vendite, nei servizi e nella Ricerca & Sviluppo. Jung Pil-won, attualmente alla guida del TV Overseas Sales & Marketing Group, è stato nominato rappresentante della regione MEA: un riconoscimento della sua vasta esperienza nella gestione delle vendite all’estero e della sua profonda conoscenza dei mercati del Medio Oriente e dell’Africa. Inoltre, Kim Jung-ho, Kim Yoo-seon e Choi Jung-won, che dirigono rispettivamente le subsidiary in Arabia Saudita, Polonia e Malesia, sono stati promossi grazie al loro significativo contributo alla crescita del business.

Tutte le nomine hanno decorrenza dal 1° dicembre, con le promozioni che entreranno in vigore il 1° gennaio.

Maggiori informazioni su LG sono disponibili sul sito dell’azienda.