I nuovi monitor professionali LG puntano su produttività e comfort ergonomico

LG Electronics (LG) lancia la nuova linea di monitor professionali della serie BA che comprende 11 nuovi modelli progettati per migliorare la produttività e rendere le postazioni di lavoro ancora più confortevoli a livello ergonomico.

Da sempre apprezzata per i monitor per il tempo libero, LG si sta espandendo nel settore B2B con monitor adatti alle esigenze di diversi ambiti lavorativi, da quelli aziendali a quelli educativi, creativi e medicali. La gamma offre un’ampia scelta di soluzioni tecnologiche caratterizzate da un’ampia varietà di formati (24”, 27” e 34”) e di risoluzioni dello schermo (Full HD e WQHD).

Disponibili nelle versioni da 24 e 27 pollici, i monitor professionali di LG con pannelli IPS e risoluzione Full HD sono perfetti per i professionisti che lavorano con dati e contenuti provenienti da diversi dispositivi esterni, grazie alla presenza di numerose porte, tra cui anche un hub USB per il collegamento di periferiche esterne come mouse e tastiera. La possibilità di regolare il display in altezza, inclinazione, swivel e pivot (disponibile sulle serie BA450, BA550, BA560 e BA850) consente di creare una postazione di lavoro su misura dell’utente, massimizzando comfort e produttività.

Disponibili nel formato 21:9, i monitor LG UltraWide presentano delle sorprendenti funzionalità multitasking grazie all’ampio polliciaggio. I modelli 34BA75QE e 34BA85QE sono dotati di display IPS curvi da 34 pollici con risoluzione WQHD (3.440 x 1.440) che offrono un’esperienza immersiva con immagini nitide, dettagliate e con una riproduzione cromatica accurata. Inoltre, assicurano un’eccellente uniformità dei colori su un ampio angolo di visione, garantendo immagini prive di distorsioni da qualsiasi punto di osservazione.

Adatto a qualsiasi professione e ambiente lavorativo, l’ampio formato dello schermo di LG UltraWide garantisce estrema semplicità nella gestione di diverse attività, grazie alla modalità Picture-by-Picture (PBP), che ottimizza il flusso di lavoro consentendo agli utenti di visualizzare due finestre affiancate.

Dotati di webcam, porta USB-C e ingresso RJ45 per connessione Ethernet, i modelli 24BA850, 27BA850 e 34BA85QE offrono una soluzione all-in-one che integra funzionalità avanzate, ottimizzando l’efficienza lavorativa e riducendo l’ingombro sulla scrivania.

Grazie alla porta USB-C con potenza fino a 90W è possibile ricaricare i dispositivi connessi e riprodurne i contenuti, eliminando la necessità di un’alimentazione separata. Inoltre, l’ingresso RJ45 assicura una connessione stabile e veloce a reti cablate, mentre webcam, microfono e speaker integrati consentono di effettuare comodamente videoconferenze senza la necessità di ulteriori dispositivi.

A testimonianza dell’impegno di LG nella progettazione di prodotti sostenibili, i nuovi Monitor business hanno ottenuto le certificazioni energetiche e ambientali ENERGY STAR, EPEAT e TCO Certified. In particolare, i modelli 24BA560 e 27BA560 hanno ottenuto la valutazione gold nella certificazione EPEAT che indica come i prodotti riescono a soddisfare un’ampia e solida serie di criteri, rendendoli anche un’opzione d’acquisto sostenibile.

