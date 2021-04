Lg annuncia l’uscita ufficiale dal business degli smartphone

La notizia era nell’aria d diversi mesi, e ora è ufficiale: Lg Electronics ha annunciato che chiuderà la sua unità di business mobile. La decisione è stata approvata oggi dal suo consiglio di amministrazione.

La decisione strategica di Lg di uscire dal settore della telefonia mobile incredibilmente competitivo consentirà all’azienda di concentrare le risorse in aree di crescita come componenti per veicoli elettrici, dispositivi connessi, smart home, robotica, intelligenza artificiale e soluzioni business-to-business, nonché piattaforme e Servizi.

L’attuale magazzino degli smartphone Lg continuerà a essere disponibile per la vendita. Lg fornirà assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varia in base alla regione.

La società inoltre lavorerà in collaborazione con fornitori e partner commerciali per tutta la chiusura dell’attività di telefonia mobile. I dettagli relativi all’occupazione saranno determinati a livello locale.

Per il futuro, LG ha annunciato che continuerà a sfruttare la sua esperienza nel settore dei dispositivi mobili e sviluppare tecnologie legate alla mobilità come il 6G per rafforzare ulteriormente la competitività in altre aree di business.

Le tecnologie di base sviluppate durante i due decenni di attività di business mobile di LG verranno mantenute e applicate ai prodotti esistenti e futuri.

La chiusura dell’attività di telefonia mobile dovrebbe essere completata entro il 31 luglio, sebbene la disponibilità in vendita di alcuni modelli esistenti potrebbe essere ancora disponibile dopo.

Si chiude quindi un’epoca per Lg. la società coreana non è mai davvero riuscita ad imporsi in un mercato ad altissimo tasso tecnologico e fortemente competitivo.