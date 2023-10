L’evoluzione di Windtre: non solo telco, ma anche multiservice

È un momento epocale nella storia di Windtre che, posizionandosi come operatore multiservizio, ha l’obiettivo di diventare un unico punto di riferimento per le famiglie italiane. Un cambiamento rilevante, che si inerisce nel solco della trasformazione profonda che sta coinvolgendo tutti i principali gruppi telco.

Il nostro posizionamento si evolve e si arricchisce – dichiara Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Windtre – ci rivolgiamo ora alle famiglie e lo facciamo offrendo loro un portafoglio multiservizio rispettando il nostro impegno di affidabilità, convenienza e trasparenza. Tutto questo ci rende un brand capace di essere al loro fianco “quando hanno bisogno di energia, di protezione e ovviamente di comunicare’’.

Ed è proprio per raccontare questa grande trasformazione che Windtre ha dato vita – con la strategia e la creatività di Wunderman Thompson – a una Communication Platform che posiziona il brand come alleato delle famiglie italiane nelle sfide di tutti i giorni. È a partire da questa promessa che è nata l’idea dello spot “Sidekick”, un manifesto che celebra i fedeli compagni che sanno stare sempre a fianco all’“eroe”.

È una comunicazione – dichiara Tommaso Vitali direttore B2C Marketing & New Business – che nasce da una verità che appartiene a tutti noi, come brand e come esseri umani: nelle sfide che la vita ci pone davanti ogni giorno fa la differenza sapere di poter contare su qualcuno sempre al nostro fianco. È per questo che per raccontare il nostro posizionamento abbiamo scelto di affidarci a chi di “aiutare” se ne intende davvero: i “sidekick”, quegli alleati, che aiutano gli eroi affinché la storia abbia un lieto fine. Celebrando i sidekick celebriamo il nostro nuovo posizionamento multiservice e il ruolo di Windtre sempre più vicino a tutte le famiglie, gli eroi a cui teniamo di più.