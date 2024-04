L’esempio di CRIF21: è l’alleanza fra vendor e system integrator a fare la differenza

Nel dinamico scenario in cui viviamo e in cui operano tutte le organizzazioni, caratterizzato da incessanti avanzamenti tecnologici e da un crescente bisogno di sostenibilità, emerge CRIF, azienda pioniera nel settore delle informazioni creditizie, dell’analisi dei dati e dei servizi di business information. Questa realtà si è distinta per la sua capacità di anticipare le esigenze del mercato e di rispondere con soluzioni innovative e all’avanguardia. Un esempio lampante del suo impegno verso l’innovazione è rappresentato dalla collaborazione con il system integrator VEM Sistemi, a sua volta affiancato da vendor globali come Schneider Electric e Cisco.

Il risultato di questo innovativo ed eccellente lavoro di squadra è CRIF21, un luogo straordinario destinato a spazi di lavoro e di condivisione del sapere, che incarna una nuova visione per il futuro del lavoro e della gestione degli spazi.

Di questo si è parlato nella seconda tappa di Roads to Innovation, il tour di VEM Sistemi che racconta le storie di innovazione nel luogo più idoneo: le sedi dei clienti.

CRIF21, sede bolognese di CRIF, è un esempio eccellente del grande lavoro di squadra messo in campo da vendor di livello mondiale con la regia e l’implementazione di un system integrator di assoluto valore

CRIF21 – Un Nuovo modello per gli spazi di lavoro

Innovazione e sostenibilità al centro

Inaugurato nel 2023, CRIF21 rappresenta il nuovo headquarter di CRIF a Bologna, simbolo dell’evoluzione verso spazi di lavoro moderni e inclusivi. Questo edificio non solo rispecchia la visione aziendale orientata all’innovazione, ma è anche un esempio virtuoso di sostenibilità, avendo ottenuto la prestigiosa certificazione LEED livello Platinum e la certificazione ambientale ISO 14001.

La tecnologia gioca un ruolo cruciale all’interno di CRIF21, migliorando la collaborazione e l’efficienza dei dipendenti. Gli ambienti sono stati progettati in collaborazione con VEM Sistemi per essere flessibili e modulabili, garantendo un’esperienza di lavoro coinvolgente sia in presenza che da remoto. L’edificio ospita avanzate sale videoconferenza e sistemi di gestione edificio integrati, promuovendo un’intelligente efficienza energetica.

LEED, che sta per Leadership in Energy and Environmental Design, è un sistema di valutazione riconosciuto a livello internazionale per la progettazione, costruzione, gestione e certificazione delle prestazioni ambientali degli edifici. Il LEED fornisce una struttura per valutare l’impatto ambientale degli edifici e incoraggiare il mercato immobiliare verso pratiche più sostenibili. Il livello Platinum rappresenta la più alta certificazione LEED che un edificio o un progetto di sviluppo può ricevere. Esistono vari livelli di certificazione LEED, ordinati in base ai punti accumulati attraverso il rispetto di specifici criteri di sostenibilità: Certified, Silver, Gold e Platinum. Il livello Platinum richiede il massimo punteggio e dimostra un eccezionale impegno verso la sostenibilità, l’efficienza energetica, la qualità dell’ambiente interno e l’impatto ambientale ridotto. Gli edifici che raggiungono la certificazione LEED Platinum hanno implementato soluzioni innovative e migliori pratiche in termini di sostenibilità. Ottenere la certificazione LEED Platinum è un segno distintivo di eccellenza in sostenibilità ed è ricercato da sviluppatori, proprietari di edifici e inquilini che desiderano dimostrare il loro impegno per l’ambiente e per un futuro sostenibile.

Una rete connessa e intelligente per CRIF21

La connettività è al centro della trasformazione di CRIF21, con l’adozione di Wi-Fi 6 e la piattaforma Cisco DNA Center che garantiscono una gestione automatizzata e analisi dettagliate della rete. La tecnologia di digital signage di Samsung, inoltre, permette di condividere contenuti in modo sincrono tra tutte le sedi CRIF, facilitando la comunicazione e la collaborazione aziendale.

Tecnologie avanzate per un’esperienza unica

CRIF21 rappresenta l’impegno di CRIF verso l’innovazione e la digitalizzazione, dimostrando come la tecnologia, quando applicata in modo sinergico con le esigenze umane, possa trasformare gli ambienti di lavoro e di apprendimento. Questi spazi all’avanguardia soddisfano gli alti standard di sostenibilità e efficienza, e fungono anche da catalizzatori per lo sviluppo di nuovi talenti e competenze, consolidando il ruolo di CRIF come leader nel suo settore e come punto di riferimento tecnologico per il territorio.

Il LED wall della sala conferenze di CRIF21 in tutta la sua imponenza

CRIF21, un ambiente collaborativo con le sale videoconferenza di Cisco

L’elevata qualità delle comunicazioni a distanza in CRIF21 è garantita dalle soluzioni di videoconferenza Cisco, che combinano hardware di ultima generazione e software intuitivi per creare sale riunioni virtuali immersive. La tecnologia di videocamere 4K, microfoni multidirezionali e sistemi audio avanzati assicura una riproduzione fedele di immagini e suoni, eliminando i ritardi e minimizzando le distrazioni ambientali. Le soluzioni Cisco per le sale videoconferenza offrono inoltre interfacce utente semplificate, che facilitano l’avvio e la gestione delle riunioni, e l’integrazione con le principali piattaforme di collaborazione cloud. Questo permette ai team di lavorare insieme in modo efficace, indipendentemente dalla loro ubicazione, promuovendo una cultura aziendale inclusiva e collaborativa.

Schneider Electric e il Sistema di Building Management

Il Building Management System (BMS), noto anche come Building Automation System (BAS), è un sistema di controllo centralizzato che gestisce e monitora l’infrastruttura e i sistemi meccanici ed elettrici di un edificio. Questi sistemi possono includere ventilazione, riscaldamento, condizionamento dell’aria (HVAC), illuminazione, sistemi di sicurezza come videosorveglianza e allarmi antintrusione, e altri sistemi ausiliari come l’accesso controllato e la gestione dell’energia. L’obiettivo principale di un BMS è aumentare l’efficienza operativa dell’edificio, migliorare il comfort degli occupanti, ottimizzare il consumo energetico e ridurre i costi operativi e di manutenzione.

Il Building Management System (BMS) di Schneider Electric, noto come EcoStruxure Building Operation, è una soluzione avanzata per la gestione intelligente degli edifici che mira a ottimizzare l’efficienza energetica, migliorare il comfort degli occupanti e garantire la sicurezza. La piattaforma si distingue per la sua architettura aperta e scalabile che facilita l’integrazione di vari sistemi e dispositivi, offrendo un controllo centralizzato e un monitoraggio dettagliato delle operazioni dell’edificio. Con funzionalità che spaziano dall’automazione dei sistemi HVAC e dell’illuminazione alla gestione dell’energia e dalla sicurezza alla manutenzione predittiva, il sistema di Schneider Electric è progettato per adattarsi a future tecnologie e requisiti. Inoltre, offre strumenti di analisi e reportistica per ottimizzare le prestazioni, oltre alla possibilità di accesso remoto tramite interfacce web e applicazioni mobili. Questo approccio integrato e flessibile rende il BMS di Schneider Electric una soluzione chiave per edifici più sostenibili, sicuri e confortevoli.

Il BMS di Schneider Electric implementato in CRIF21 è un esempio eccellente di come la tecnologia possa contribuire all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale. Il BMS pensato e implementato per CRIF integra vari sistemi dell’edificio, come HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata), illuminazione e sicurezza, in un’unica piattaforma centralizzata. Questo consente di monitorare e controllare in modo intelligente il consumo di energia, adattando automaticamente i parametri operativi in base alle condizioni ambientali e all’occupazione degli spazi. Il risultato è una significativa riduzione dei consumi energetici, con benefici tangibili sia in termini economici che ambientali.

Oltre all’efficienza energetica, il BMS di Schneider Electric contribuisce a creare un ambiente di lavoro ottimale, regolando automaticamente temperatura, illuminazione e qualità dell’aria in base alle preferenze personali e ai bisogni specifici degli occupanti. Questo livello di personalizzazione non solo aumenta il comfort ma anche la produttività, creando uno spazio lavorativo che si adatta dinamicamente alle esigenze dei dipendenti.

Il ruolo centrale della regia di VEM sistemi

Per realizzare l’ambizioso progetto CRIF21, VEM Sistemi ha assunto un ruolo centrale non solo nell’integrazione delle avanzate soluzioni Cisco ma anche nel coordinare e implementare le tecnologie di Schneider Electric, per creare un ambiente lavorativo all’avanguardia che pone al centro efficienza, sostenibilità e innovazione. Ecco come VEM Sistemi ha orchestrato le soluzioni di entrambi i fornitori per realizzare un ecosistema tecnologico completo.

Progettazione e Consulenza Strategica

La collaborazione con VEM Sistemi inizia dalla fase di consulenza, dove l’esperienza multidisciplinare dell’azienda entra in gioco per comprendere le esigenze specifiche di CRIF. VEM Sistemi ha proposto una strategia integrata che combina le soluzioni di networking e sicurezza di Cisco con i sistemi di gestione dell’energia e automazione degli edifici di Schneider Electric. Questo approccio ha permesso di delineare un piano d’azione chiaro per creare spazi di lavoro moderni, efficienti e sostenibili.

Integrazione dei sistemi Cisco e Schneider Electric

L’integrazione dei sistemi rappresenta il cuore dell’attività di VEM Sistemi, che ha lavorato per assicurare che le soluzioni di Cisco e Schneider Electric operassero in maniera sinergica. Da un lato, le tecnologie Cisco hanno fornito una rete sicura e performante, essenziale per supportare la comunicazione e la collaborazione all’interno di CRIF21. Dall’altro, i sistemi di Building Management System (BMS) di Schneider Electric hanno permesso di ottimizzare il consumo energetico, migliorando la sostenibilità dell’edificio attraverso la gestione intelligente dell’illuminazione, del riscaldamento, della ventilazione e dell’aria condizionata.

Gestione del cambiamento

L’introduzione delle soluzioni Cisco e Schneider Electric, guidata da VEM Sistemi, ha comportato un significativo cambiamento nell’approccio al lavoro e nella gestione degli spazi all’interno di CRIF21. CRIF ha attuato strategie di change management per facilitare questo passaggio, coinvolgendo attivamente i dipendenti nel processo e assicurando che comprendessero i benefici derivanti dall’uso delle nuove tecnologie. Questo ha contribuito a creare un ambiente lavorativo più efficiente, sostenibile e tecnologicamente avanzato.

In sintesi, VEM Sistemi ha agito come un vero e proprio maestro d’orchestra nel progetto CRIF21, coordinando con maestria le soluzioni di due giganti tecnologici come Cisco e Schneider Electric. L’approccio olistico e integrato di VEM Sistemi ha permesso di realizzare un ambiente di lavoro che non solo risponde alle esigenze immediate di CRIF ma è anche pronto a soddisfare le sfide future, ponendo le basi per una continua innovazione e sostenibilità.