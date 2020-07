Lenovo ThinkStation P620 è la prima workstation con AMD Threadripper Pro

Lenovo ha presentato ThinkStation P620, la prima soluzione professionale Lenovo ad essere equipaggiata con il processore AMD Ryzen Threadripper Pro.

Oggi gli ambienti di creazione digitale sono caratterizzati da progetti in continua evoluzione e flussi di lavoro sempre più complessi. Dalla progettazione e visualizzazione, passando per il rendering e l’intelligenza artificiale, gli utenti aziendali richiedono una workstation che non solo tenga il passo ma superi le prestazioni dei dispositivi disponibili in precedenza.

ThinkStation P620 offre potenza e prestazioni senza precedenti, oltre a opzioni di configurazione pensate per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun utente in modalità che fino a oggi non erano possibili. Sfruttando il processore Ryzen Threadripper PRO di AMD, Lenovo offre l’unica workstation al mondo a 64 core: un nuovo standard di settore. I processori Threadripper PRO offrono anche velocità di clock fino a 4,0 GHz, PCIe 4.0 a 128 lane e supporto per memoria a 8 canali. Oltre a velocità e flessibilità, i clienti di Lenovo possono oggi disporre di un numero di core senza pari per i carichi di lavoro multi-thread in una piattaforma single-socket in grado di reggere il confronto con le soluzioni dual-socket della concorrenza.

Prima di oggi, il numero massimo di core che un sistema a singola CPU poteva gestire era tradizionalmente 18, mentre il numero più elevato per un sistema a doppio processore era 56. ThinkStation P620 apre una nuova era per le workstation single core, consentendo uno streaming 8K in tempo reale, tempi di rendering ridotti, simulazioni ultraveloci, e un’interattività più fluida con risorse 3D senza dover passare a un sistema dual socket.

Sono inclusi il supporto fino a un massimo di due schede grafiche NVIDIA Quadro RTX 8000 o quattro RTX 4000, fino a 1 Tbyte di memoria RAM e 20 Tbyte di archiviazione. E per avere il massimo della velocità ThinkStation P620 è la prima workstation Lenovo con PCIe Gen 4, con un’ampiezza di banda doppia rispetto a PCIe 3.0.

Lenovo ThinkStation P620 sarà disponibile a partire da settembre 2020 a partire da 4599 dollari.