Lenovo ThinkReality VRX: il nuovo visore per il metaverso aziendale

In occasione dell’AWE USA 2023, Lenovo ha annunciato la disponibilità in mercati selezionati, tra cui l’Italia, del nuovo visore all-in-one per la realtà virtuale ThinkReality VRX, progettato appositamente per le aziende.

Dal profilo sottile e maneggevole, dotato del sistema di movimento 6DoF (six-degrees-of-freedom) e alimentato dal processore Snapdragon XR2+ Gen 1, offre funzionalità pass-through a colori e ad alta risoluzione per applicazioni di mixed reality (MR).

Il visore ThinkReality VRX, inoltre, è supportato da una suite completa di servizi end-to-end sviluppata per aiutare le aziende ad implementare più velocemente le soluzioni e ottenere più rapidamente un ritorno sull’investimento.

Il ThinkReality VRX sarà disponibile al costo di 1.299 euro + IVA da giugno 2023. Lenovo mette a disposizione delle aziende modelli di consumo Device as a Service (DaaS) grazie a TruScale, consentendo ad ogni azienda di sviluppare al meglio le soluzioni XR.

È possibile visitare la pagina dedicata ThinkReality VRX per saperne di più o contattare un rappresentante di vendita Lenovo locale.

Da Lenovo, il visore VR pensato per le aziende

Lenovo ThinkReality VRX, è nato per diventare la soluzione VR per le aziende di tutto il mondo. L’immediatezza e l’affidabilità dei nuovi strumenti digitali sperimentati attraverso i dispositivi di extended reality (XR) fanno sì che la forza lavoro sia quasi priva di vincoli di tempo e spazio.

Dal miglioramento dell’efficienza nella formazione dei dipendenti e nella collaborazione virtuale all’ampliamento delle attività di progettazione e ingegneria in 3D, le tecnologie XR stanno diventando sempre più rilevanti all’interno delle aziende, offrendo ai lavoratori nuovi modi di utilizzo, sottolinea Lenovo.

“I nostri clienti sono alla ricerca di gateway affidabili, flessibili e scalabili per navigare nel metaverso aziendale che è in crescita e richiedono soluzioni di classe enterprise per le nuove realtà di lavoro in scenari ibridi e ambienti virtuali“, ha dichiarato Vishal Shah, GM of XR and Metaverse di Lenovo. “Abbiamo realizzato il Lenovo ThinkReality VRX per essere la miglior soluzione VR per la formazione e la collaborazione in 3D immersivo“.

Progettato per soddisfare le esigenze di tutte le organizzazioni aziendali e costruito seguendo rigorosi standard igienici per i materiali utilizzati, il ThinkReality VRX è costruito per un utilizzo di lunga durata e affidabilità nelle operazioni. Inoltre, questo visore offre sicurezza di livello aziendale, assicura il produttore, grazie a una catena di fornitura e a un processo di produzione che verificano accuratamente ogni componente e fornitore di servizi.

Le cuffie di ThinkReality VRX sono caratterizzate da un design innovativo capace di regalare esperienze VR più confortevoli per sessioni VR prolungate. Mentre le nuove ottiche pancake e la dimensioni più sottili riducono il profilo complessivo delle cuffie, la posizione ottimale della batteria aiuta a distribuire meglio il peso regalando un maggiore comfort. Il ThinkReality VRX è dotato di un esclusivo sistema di ventilazione che allontana il calore del display dal viso di chi lo indossa.

ll ThinkReality VRX fa parte del portafoglio di soluzioni XR ThinkReality di Lenovo, che comprende una piattaforma software cloud per implementare e gestire applicazioni e contenuti aziendali su scala globale. Il ThinkReality VRX può essere supportato anche da altre piattaforme leader di gestione dei dispositivi mobili (MDM). Le soluzioni XR di Lenovo includono anche i ThinkReality xR Services, che forniscono servizi end-to-end e agnostici rispetto ai fornitori, per aiutare i clienti dalla strategia alla consegna.

ThinkReality VRX si aggiunge al portafoglio hardware di soluzioni XR commerciali di Lenovo che comprende anche ThinkReality A3, gli occhiali intelligenti per la realtà aumentata (AR) versatili, progettati per le aziende. Sia che l’azienda voglia ampliare l’uso di esperienze immersive in VR per migliorare l’apprendimento e la collaborazione, sia che voglia utilizzare la sovrapposizione digitale di scenari reali abilitata dall’AI con l’AR per migliorare i flussi di lavoro, Lenovo ThinkReality è la soluzione ideale.

Un ecosistema aperto di applicazioni XR

La creazione del metaverso aziendale richiede la collaborazione e l’impegno dei principali fornitori di hardware e software a livello mondiale.

Lenovo collabora con i leader del settore per promuovere la crescita e l’adozione di soluzioni XR per trasformare il modo in cui le persone lavorano, imparano e si prendono cura della propria salute. Le aziende e le altre organizzazioni possono programmare il ThinkReality VRX utilizzando la piattaforma per sviluppatori Snapdragon Spaces XR e il suo SDK basato su OpenXR. L’ecosistema accessibile Snapdragon Spaces consente agli sviluppatori di creare esperienze innovative che guidano la prossima generazione di spatial computing.

Lenovo sta collaborando con diversi sviluppatori XR in modo indipendente e attraverso la piattaforma Snapdragon Spaces per rendere disponibili applicazioni all’avanguardia sul ThinkReality VRX. I casi d’uso VR più diffusi in ambito aziendale sono la formazione immersiva per le competenze trasversali e verticali, nonché la collaborazione in ambienti 3D, mette in evidenza Lenovo.

Lenovo ThinkReality collabora con questi sviluppatori e con molti altri attraverso Snapdragon Spaces ampliando costantemente il proprio ecosistema.

I corsi di formazione sulle competenze tecniche, come l’uso di strumenti e l’apprendimento di processi, sono fondamentali nei settori manifatturiero, automobilistico, sanitario e nei ruoli tecnici. L’apprendimento immersivo è maggiormente conveniente, più sicuro e di maggiore impatto della formazione tradizionale – afferma Lenovo – se confrontato in ambienti che prevedono l’utilizzo di strumenti potenzialmente pericolosi e risorse costose.

La formazione sulle soft skills è strategica per una serie di abilità che favoriscono la crescita dei lavoratori moderni, tra cui la comunicazione, l’empatia e la conoscenza. Dalle abilità di vendita al servizio clienti, dalla conformità alla cultura e alla leadership, i giochi di ruolo immersivi con esseri umani digitali e altri scenari di formazione aiutano i membri del team e le organizzazioni ad avere successo.

I meeting e i momenti di collaborazione in spazi virtuali sono il prossimo caso d’uso aziendale in grado di trasformare il modo in cui le persone lavorano e gestiscono il business. Contribuire a ridurre i costosi viaggi a emissioni di anidride carbonica e migliorare la produttività con modelli 3D o gemelli digitali aiuta ad avvicinare più facilmente team e clienti in nuove piattaforme digitali.

Lenovo ThinkReality annuncerà in futuro altre collaborazioni con i principali sviluppatori XR. Gli sviluppatori che creano soluzioni XR aziendali possono contattare ThinkReality per ulteriori informazioni.