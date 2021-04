Lenovo rinnova e potenzia la gamma di server ThinkSystem

Lenovo ha annunciato i server ThinkSystem di nuova generazione, tutti basati su processori Intel Xeon Scalable di terza generazione e PCIe Gen4.

Le aziende richiedono potenti soluzioni infrastrutturali che le aiutino ad analizzare più rapidamente i dati per rimanere competitive e Lenovo, attraverso le proprie soluzioni ThinkSystem di nuova generazione, presenta sistemi per gestire i carichi di lavoro moderni, compresi HPC, intelligenza artificiale, modellazione e simulazione, cloud computing, VDI e analisi avanzata.

Lenovo presenta quattro nuovi server, ThinkSystem SR650 V2, SR630 V2, ST650 V2 e SN550 V2, con maggiori prestazioni, affidabilità, flessibilità e sicurezza per gestire le esigenze e le applicazioni mission-critical degli utenti. Basato sui processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, questo portfolio riunisce la flessibilità necessaria a gestire i carichi di lavoro più impegnativi con la libertà di configurare le macchine per rispondere alle crescenti esigenze del business.

ThinkSystem SR650 V2: scalabile e ideale per applicazioni di ogni dimensione, dalle PMI alle grandi imprese ai cloud service provider gestiti, questo server 2U a due socket è progettato per essere veloce e per essere esteso, con storage flessibile e I/O dimensionato per carichi di lavoro business-critical. Dotato di memoria persistente Intel Optane serie 200 per maggiori prestazioni e capacità per gestire database e macchine virtuali, con supporto di rete PCIe Gen4 per ridurre i colli di bottiglia nell’elaborazione dei dati.

ThinkSystem SR630 V2: costruito per essere versatile nella gestione delle applicazioni business-critical, questo server 1U a due socket presenta prestazioni e densità ottimizzate per carichi di lavoro ibridi quali cloud, virtualizzazione, analytics, calcolo e gaming.

ThinkSystem ST650 V2: progettato per elevate prestazioni e massima scalabilità, il nuovo tower server a due socket racchiude la più recente tecnologia del settore in un formato più sottile (4U) per rispondere alle esigenze dei sistemi tower ad alta configurabilità che sostengono gli uffici periferici e remoti (ROBO), le aziende tecnologiche e il retail, ottimizzando al contempo i carichi di lavoro.

ThinkSystem SN550 V2: pensato per prestazioni a livello di impresa e per essere flessibile grazie al formato compatto, il più recente componente della famiglia Flex System, questo nodo di server è ottimizzato per prestazioni, efficienza e sicurezza, e progettato per gestire carichi di lavoro business critical quali cloud, server virtualization, database e VDI

Sviluppi all’Edge: più avanti nell’anno, Lenovo estenderà il proprio portfolio di edge computing con i processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, presentando un nuovo edge server rugged studiato per fornire elevate prestazioni nelle condizioni ambientali estreme richieste da applicazioni di telecomunicazioni industria manifatturiera, smart city e altri casi d’uso.

Il portfolio ThinkSystem e ThinkAgile di Lenovo comprende funzionalità di sicurezza basate sugli standard Lenovo ThinkShield. Lenovo ThinkShield è un approccio completo per migliorare la sicurezza end-to-end di tutti i prodotti, inclusi la supply chain e i processi di produzione. Come parte delle soluzioni annunciate, Lenovo migliora le funzioni di sicurezza di ThinkShield, inclusi una nuova Platform Firmware Resiliency (PFR) NIST SP800-193 basata su standard con hardware Root of Trust (RoT) per proteggere il sottosistema della piattaforma da attacchi informatici, aggiornamenti del firmware non autorizzati e corruzione dei dati. Test di sicurezza discreto del processore convalidato dalle principali società terze di sicurezza – a disposizione dei clienti per una trasparenza e una sicurezza senza precedenti.

I clienti possono anche contare sull’innovazione nella gestione intelligente dei sistemi con Lenovo xClarity e Lenovo Intelligent Computing Orchestration (LiCO), per amministrare facilmente l’infrastruttura IT da qualsiasi parte del mondo. Tutte le soluzioni infrastrutturali di Lenovo sono supportate dai servizi Lenovo TruScale che offrono il vantaggio di un’implementazione as-a-service con una flessibilità simile al cloud.