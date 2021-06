Lenovo, le nuove workstation mobili per la creatività e la produttività

Lenovo ha svelato la nuova generazione di workstation mobili ThinkPad P1, ThinkPad P15 e ThinkPad P17.

Ciascuno di questi modelli presenta le ultime CPU mobili Intel Core e Xeon di 11a generazione, la più recente architettura GPU Nvidia fino alla RTX A5000 e il supporto aggiunto per gli SSD PCIe Gen 4.

Si tratta di workstation mobili progettate per offrire la potenza di cui gli utenti professionali hanno bisogno per massimizzare la produttività, in diversi ambiti.

I ThinkPad P1, P15 e P17 di Lenovo sono certificati dagli ISV e testati per superare gli standard MIL-spec statunitensi, per offrire agli utenti non solo prestazioni elevate, ma anche dispositivi affidabili.

Il ThinkPad P1 è stato riprogettato da Lenovo pensando agli utenti remoti che sono alla ricerca di potenza, design premium e vera mobilità. I creatori di contenuti, gli architetti, i product designer e i data scientist possono dare vita alla loro visione creativa in molteplici casi d’uso, anche mentre sono in viaggio, grazie alle elevate prestazioni del ThinkPad P1.

Le novità di questo sistema di quarta generazione sono i miglioramenti nella user experience e un design termico in attesa di brevetto per supportare una maggiore performance generale.

Il ThinkPad P1 mantiene il suo aspetto sottile e leggero, pur offrendo caratteristiche premium come il 5G, una batteria più grande da 90WHr, una tastiera di nuova concezione con un touchpad più grande, una fotocamera FHD a risoluzione più alta per videoconferenze di qualità superiore e un sistema di speaker Dolby Atmos.

Questa nuova generazione include anche un nuovo display UHD+ da 16 pollici con cornici sottili, tecnologia low-blue light e rapporto di aspetto 16:10, per una maggiore superficie utile dello schermo, il tutto mantenendo l’ingombro di un 15 pollici.

Per la prima volta, ha sottolineato inoltre Lenovo, il nuovo ThinkPad P1 offrirà il supporto per la grafica professionale con la possibilità di equipaggiamento con le GPU Nvidia RTX A5000 o GeForce RTX 3080. Questo permette agli utenti di configurare la macchina per soddisfare al meglio le loro esigenze di rendering, animazione e visualizzazione in tempo reale.

I modelli ThinkPad P15 e P17 di Lenovo sono ideati per i casi d’uso più impegnativi che richiedono il massimo livello di potenza e prestazioni. Da ingegneri e designer che creano sofisticati rendering a sviluppatori che lavorano su simulazioni di realtà virtuale e mista, queste due nuove workstation mobili offrono la flessibilità e la versatilità di cui gli utenti professionali hanno bisogno.

Il ThinkPad P15 è dotato di un display UHD OLED da 15,6 pollici, mentre il ThinkPad P17 offre il più grande spazio di lavoro disponibile in una workstation mobile Lenovo con un display calibrato a colori da 17,3 pollici. Ciò consente agli utenti di visualizzare i più piccoli dettagli con estrema chiarezza e di affrontare senza problemi flussi di lavoro sofisticati in una macchina portatile.

L’ultima generazione di queste tre workstation mobili ThinkPad P Series sono anche validate da Nvidia Studio, programma che permette alla community di professionisti della creatività di fare affidamento con fiducia sui prodotti, per gestire i propri flussi di lavoro mission-critical senza problemi.

Oltre al nuovo trio di workstation mobili, Lenovo ha pensato a una soluzione completa per l’ambiente di lavoro moderno con l’introduzione del nuovo display di livello professionale ThinkVision P34w-20 e del ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock per una connettività flessibile.

Per chi desidera passare a un’esperienza visiva premium, il Lenovo ThinkVision P34w-20 da 34 pollici ultra-wide curvo (3800R) offre immagini vivide con il 99% del colore sRGB con calibration delta E<2 in risoluzione WQHD (3440 x 1440) e un ampio angolo di visione.

È progettato per gli utenti professionali che fanno spesso multitasking tra applicazioni creative e di produttività, con il rapporto di aspetto 21:9 e lo spazio per un flusso di lavoro senza soluzione di continuità. Le funzioni Picture-in-Picture e Picture-by-Picture permettono la visualizzazione simultanea da due fonti diverse per una migliore collaborazione e la funzione eKVM brevettata permette di risparmiare tempo passando rapidamente da un’applicazione all’altra da due Pc.

La nuova docking station ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock di Lenovo è dotata di un singolo alimentatore da 300W, così gli utenti ora hanno bisogno di una sola porta universale ad alte prestazioni per fornire facilmente l’alimentazione e collegarsi alle workstation mobili compatibili. Inoltre, il ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation è uno dei primi dock cablati con Intel AMT per una maggiore gestibilità.