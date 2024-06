Lenovo lancia nuove soluzioni di Hybrid AI per il risparmio energetico

Lenovo ha presentato nuove soluzioni complete per l’utilizzo di IA in ambito aziendale, progettate per aiutare qualsiasi impresa a sviluppare e implementare l’IA con servizi pronti all’uso, soluzioni verticali progettate per il business e innovazioni ad alta efficienza energetica per accelerare l’adozione dell’IA.

Per affrontare le applicazioni di intelligenza artificiale di tutti i tipi, l’espansione dell’offerta include nuovi servizi completi basati su NVIDIA attraverso il Lenovo AI Center of Excellence, nuove soluzioni convalidate di innovazione dell’IA dal pocket al cloud e la sesta generazione di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune progettata per supportare l’implementazione mainstream dell’elaborazione pronta per l’IA senza sacrificare l’efficienza energetica.

Una ricerca condotta da Lenovo in collaborazione con IDC e NVIDIA rivela che l’IA generativa sarà la principale priorità di investimento tecnologico nel 2024 tra i responsabili IT e aziendali (ITBDM) di tutto il mondo. La nuova offerta fa parte dell’investimento di 1 miliardo di dollari precedentemente annunciato da Lenovo in tre anni per accelerare l’implementazione dell’IA generativa e apre la strada a “Smarter AI for All” con soluzioni che semplificano l’adozione, offrono risultati più rapidi e massimizzano le prestazioni e l’efficienza in qualsiasi fase del percorso verso l’IA.

“Fornire l’IA generativa a tutte le aziende del mondo richiede un’infrastruttura end-to-end progettata appositamente per semplificare il percorso verso l’innovazione dell’IA e abilitare applicazioni nel mondo reale“, ha dichiarato Scott Tease, Vice President e General Manager of High-Performance Computing and AI di Lenovo. “Con queste nuove offerte, Lenovo sta abilitando casi d’uso convalidati e pronti per l’intelligenza artificiale per i clienti di ogni settore a livello globale“.

A ulteriore dimostrazione del suo impegno a essere un cittadino d’impresa responsabile con l’obiettivo di fornire una tecnologia più intelligente per tutti, il 18° rapporto annuale Environmental, Social and Governance (ESG) di Lenovo, appena pubblicato, delinea la governance proattiva di Lenovo per un’IA accessibile e inclusiva mentre prosegue nel percorso di leadership nell’abilitare soluzioni di IA.

L’approccio “Smarter AI” accelera i vantaggi nel mondo reale: portare l’IA dall’idea alla realtà

Il terzo report annuale sui CIO di Lenovo rivela che la maggior parte delle organizzazioni sta investendo per implementare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale in modo rapido, efficace e sicuro. Offrendo un portafoglio completo di servizi IA in linea con le cinque fasi critiche di adozione dell’IA di Gartner menzionate nel report Gartner, il Lenovo AI Services Center of Excellence (AI COE) aiuta i clienti a trovare le soluzioni giuste per mettere l’IA al servizio delle loro organizzazioni in modo rapido, economico e scalabile, portando l’IA dall’ideazione alla realtà.

Per creare proof of concept reali, Lenovo AI Fast Start offre soluzioni live per mostrare l’implementazione dell’IA generativa e i risultati in ambito aziendale, operativi e tecnologici. Le aziende possono accelerare e scalare rapidamente l’IA utilizzando tecnologie full-stack basate su NVIDIA tramite Lenovo AI Fast Start for NVIDIA AI Enterprise , mentre i nuovi microservizi di inferenza Lenovo AI Fast Start for NVIDIA NIM offrono agli sviluppatori motori di inferenza containerizzati e ottimizzati facili da usare e gestire per i modelli NVIDIA AI Foundation più diffusi disponibili presso NVIDIA e il suo ecosistema di partner. Il nuovo AI Fast Start for AI Innovators aiuta le aziende a configurare, dimostrare e creare casi d’uso dell’IA su misura combinando una qualsiasi delle 165+ soluzioni chiavi in mano del programma Lenovo AI Innovators per dimostrare e promuovere in modo rapido ed efficace il valore e il ROI dell’IA.

L’approccio “Smarter AI” offre soluzioni pronte per il business con l’obiettivo di accelerare l’era dell’IA in ogni settore

Attraverso un portafoglio di oltre 165 soluzioni AI Innovator, Lenovo offre risultati basati sull’AI incentrati su produttività, clienti, qualità e innovazione con soluzioni su misura che sfruttano i dati delle applicazioni in ambito retail, hôtellerie, produzione, sanità, finanza o smart city. I clienti possono trovare rapidamente soluzioni di intelligenza artificiale convalidate, pronte all’uso e appositamente progettate per i loro settori e casi d’uso.

Con il supporto di NVIDIA, Lenovo offre ai clienti le seguenti soluzioni scalabili end-to-end con maggiore sicurezza per stabilire o espandere l’IA e risolvere le sfide dal pocket al cloud, tutte disponibili per una rapida implementazione e una scalabilità immediata con i nuovi servizi Lenovo AI Fast Start:

Assistente virtuale intelligente: Lenovo, in collaborazione con NVIDIA e DeepBrain, offre un servizio clienti che crea un dipendente virtuale per servire i clienti con l’aiuto di una postazione potenziata da IA.

Lenovo, in collaborazione con NVIDIA e DeepBrain, offre un servizio clienti che crea un dipendente virtuale per servire i clienti con l’aiuto di una postazione potenziata da IA. Smart Travel: Lenovo AI migliora la sicurezza dei viaggi aerei: con una soluzione automatizzata anti-bird strike. Utilizzando i server Lenovo AI ThinkSystem SR650 con GPU NVIDIA, The Edge Company crea un’appliance ad alte prestazioni che consente agli aeroporti di proteggere il proprio spazio aereo.

Lenovo AI migliora la sicurezza dei viaggi aerei: con una soluzione automatizzata anti-bird strike. Utilizzando i server Lenovo AI ThinkSystem SR650 con NVIDIA, The Edge Company crea un’appliance ad alte prestazioni che consente agli aeroporti di proteggere il proprio spazio aereo. Smart Manufacturing: Lenovo aiuta a rendere l’azzeramento degli incidenti una priorità, avendo collaborato con NVIDIA e Graymatics per offrire analisi basate su video. LabVista è la soluzione multi-settore che fornisce informazioni approfondite sulla sicurezza, l’efficienza e la conformità sul posto di lavoro.

Lenovo aiuta a rendere l’azzeramento degli incidenti una priorità, avendo collaborato con NVIDIA e Graymatics per offrire analisi basate su video. LabVista è la soluzione multi-settore che fornisce informazioni approfondite sulla sicurezza, l’efficienza e la conformità sul posto di lavoro. Smart Retail: Lenovo AI dà forma al self-checkout di domani, sfruttando la piattaforma Everseen Visual AI per creare esperienze migliori per i clienti riducendo al contempo le perdite per i rivenditori.

Con i principali ISV, Lenovo sta anche sviluppando ecosistemi di intelligenza artificiale a livello locale, garantendo al contempo la disponibilità di soluzioni responsabili per potenziare l’innovazione ovunque. Al Hathboor Bikal.ai e Lenovo hanno appena presentato DialogXR, la prima soluzione basata sull’intelligenza artificiale implementabile localmente nella regione degli Emirati Arabi Uniti per semplificare le operazioni aziendali, utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per automatizzare le attività, migliorare il servizio clienti e fornire approfondimenti e formazione on-demand per i dipendenti. Il chatbot addestrato utilizza il cluster HPC di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune all’avanguardia all’interno dello Sharjah Research Technology and Innovation Park (SRTIP) per supportare la riduzione del consumo energetico accelerando al contempo l’intelligenza artificiale.

Con “Smarter AI” soluzioni ottimizzate per la data science

Lenovo continua a investire nell’accelerazione dello sviluppo dell’IA e nel miglioramento delle funzionalità ibride attraverso l’ampliamento del portafoglio e dei servizi per PC e workstation AI. Per gli utenti aziendali, i dispositivi Lenovo ThinkPad abilitati con NPU e Dynamo AI for AI Innovators consentono alle aziende di distribuire applicazioni di IA generativa. L’elegante e ultrasottile Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, il primo PC CoPilot+ di Lenovo con capacità 40+ TOP, offre prestazioni IA integrate, prontezza aziendale ed efficienza superiore con quello che l’azienda definisce il processore più efficiente attualmente sul mercato per aiutare i lavoratori remoti a rimanere produttivi da qualsiasi luogo, senza bisogno di plug.

Per i creatori professionisti, i progettisti, gli ingegneri e altri utenti che necessitano di funzionalità grafiche e di intelligenza artificiale più avanzate, Lenovo offre il suo più ampio portafoglio di workstation desktop e laptop certificate NVIDIA per la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise. Con NVIDIA AI Workbench, le workstation Lenovo offrono un ambiente sandbox locale e sicuro per i professionisti della data science e dell’intelligenza artificiale, oltre alle capacità di elaborazione ad alte prestazioni necessarie per sviluppare progetti di intelligenza artificiale. Lenovo ThinkStation PX è ottimizzata per desktop e rack e l’azienda lo presenta come la workstation più potente al mondo per l’addestramento e lo sviluppo dell’IA, in grado di supportare fino a quattro GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation. Il ThinkPad P1 Gen 7 è il PC AI più potente di Lenovo e include un’unità di elaborazione neurale (NPU) dedicata e GPU avanzate per laptop NVIDIA RTX Ada Generation per un’esperienza AI premium.

“Smarter AI” porta il raffreddamento a liquido in ogni settore e dimensione aziendale: Lenovo Neptune di sesta generazione

Lenovo Neptune è leader mondiale nella tecnologia di raffreddamento dei data center da oltre un decennio, grazie all’utilizzo del liquido per rimuovere il calore e consentendo ai clienti di ottenere una riduzione fino al 40% del consumo energetico rispetto ai tradizionali sistemi raffreddati ad aria. La soluzione di raffreddamento diretto ad acqua ricicla i cicli di acqua calda per raffreddare i sistemi del data center e mantenere freschi tutti i componenti del server, riducendo la necessità di ventole di sistema ad alto consumo energetico durante il funzionamento del data center.

Con oltre 40 brevetti all’avanguardia nel settore, Lenovo sta spingendo oltre i limiti la tecnologia di raffreddamento a liquido, con la sesta generazione di Lenovo Neptune, estendendo questa soluzione per l’uso mainstream in tutti i suoi portafogli ThinkSystem V3 e V4 con nuove innovazioni progettuali:

Disponibilità ampliata di Neptune in tutto il portafoglio mainstream: le offerte ThinkSystem V3 e V4 mainstream includono opzioni per il raffreddamento ad acqua diretto ad anello aperto per le CPU .

le offerte ThinkSystem V3 e V4 mainstream includono opzioni per il raffreddamento ad acqua diretto ad anello aperto per le Nuovi design di piastre di raffreddamento unici nel settore: i design ottimizzati e brevettati delle piastre di raffreddamento per CPU e acceleratori massimizzano l’estrazione del calore per gli acceleratori che consumano ~700 W ora con progetti futuri per più di 1000 W.

i design ottimizzati e brevettati delle piastre di raffreddamento per CPU e acceleratori massimizzano l’estrazione del calore per gli acceleratori che consumano ~700 W ora con progetti futuri per più di 1000 W. Nuova tecnologia di raffreddamento on-memory per le piattaforme ThinkSystem : il sistema di raffreddamento della memoria brevettato da Lenovo per sistemi HPC ad alta densità sarà integrato in alcune piattaforme ThinkSystem con raffreddamento a liquido diretto su DRAM, consentendo ai clienti di scegliere tra le opzioni di CPU e memoria per ridurre in modo efficiente il calore e massimizzare le prestazioni dove è più necessario

: il sistema di raffreddamento della memoria brevettato da Lenovo per sistemi HPC ad alta densità sarà integrato in alcune piattaforme ThinkSystem con raffreddamento a liquido diretto su DRAM, consentendo ai clienti di scegliere tra le opzioni di CPU e memoria per ridurre in modo efficiente il calore e massimizzare le prestazioni dove è più necessario Raffreddamento ad acqua calda Neptune di sesta generazione: i nuovi design di raffreddamento ad acqua calda consentiranno il funzionamento senza la necessità di un condizionatore d’aria specializzato per data center. Il raffreddamento ad acqua calda Neptune trasforma il calore di scarto in valore consentendo il riutilizzo dell’acqua calda nella struttura.

Inoltre, le partnership di co-location stanno aiutando i clienti a implementare l’IA privata ad alte prestazioni anche se non dispongono dell’ingombro del data center o dell’infrastruttura per il raffreddamento a liquido. In collaborazione con Lenovo, Digital Realty ha recentemente ampliato la sua offerta di co-location ad alta densità con l’introduzione della tecnologia di raffreddamento Lenovo Neptune in oltre la metà dei suoi data center a livello globale, rappresentando un passo significativo nell’affrontare le sfide dei carichi di lavoro ad alta densità presentati dall’intelligenza artificiale.

“L’enorme aumento dei dati generati negli ultimi anni ha creato una domanda senza precedenti di potenza di calcolo accelerata, in un momento in cui anche l’IA richiede un’elaborazione accelerata“, ha dichiarato Chris Sharp, Chief Technology Officer (CTO), Digital Realty. “Il raffreddamento a liquido Lenovo Neptune è progettato per rendere l’elaborazione aziendale il più potente ed efficiente possibile. Insieme, la nostra partnership consente ai clienti di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e di far crescere in modo esponenziale le capacità di IA generativa attraverso un’infrastruttura che non sacrifica l’efficienza per prestazioni più elevate“.

Segnando una pietra miliare nella sovralimentazione efficiente dei carichi di lavoro IA su larga scala, il portafoglio Lenovo ThinkSystem AI offre un supporto time to market per i potenti sistemi di GPU NVIDIA a 8 vie, tra cui il recente superchip NVIDIA Grace Blackwell GB200.

Per i clienti attenti all’impatto ambientale dell’IA, l’ultraefficiente Lenovo ThinkSystem SR780a V3 5U utilizza il raffreddamento a liquido Lenovo Neptune per massimizzare l’efficacia di utilizzo dell’energia (PUE).

Per saperne di più sull’ampliamento del portafoglio di hybrid AI di Lenovo e per scoprire come Lenovo offre prestazioni più rapide, semplici e potenti è possibile visitare il sito dell’azienda.