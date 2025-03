Gigabyte presenta un portfolio completo per l’AI computing al MWC 2025

GIGABYTE, leader globale nell’innovazione e nella tecnologia informatica, presenta al MWC 2025, che si tiene dal 3 al 6 marzo, le sue soluzioni di AI computing a tutto tondo, in grado di collegare lo sviluppo all’implementazione.

“AI+” e “Enterprise-Reinvented” sono due dei temi del MWC. Mentre le aziende accelerano la trasformazione digitale e gli aggiornamenti intelligenti, la transizione delle applicazioni AI dallo sviluppo sperimentale alla distribuzione commerciale democratizzata è diventata un punto di svolta cruciale nel settore. Continuando la sua iniziativa “ACCEVOLUTION“, GIGABYTE fornisce prodotti e soluzioni infrastrutturali complete che spaziano dai centri di supercomputing basati su cloud ai terminali di edge computing, con l’obiettivo di accelerare la prossima evoluzione e consentire alle industrie di scalare le applicazioni AI in modo efficiente.

Sviluppo: parallel computing scalabile ad alte prestazioni che getta le basi per i modelli di AI

Le strette collaborazioni di GIGABYTE con i leader del settore assicurano la sua posizione di brand first-to-market che offre la più ampia gamma di server AI, afferma l’azienda. In risposta alla continua evoluzione dei chip AI, GIGABYTE utilizza il design dei suoi server di punta HGX e rilascia i server AI di nuova generazione G893 per supportare GPU all’avanguardia come NVIDIA B200, AMD MI325X e Intel Gaudi-3, con capacità per 12 schede acceleratrici a piena altezza e alimentazione completamente ridondante. Questi server possono essere ideali sia per le operazioni di cluster nei data center che per le implementazioni aziendali standalone, favorendo la trasformazione intelligente.

GIGABYTE ha anche lanciato GIGAPOD, una soluzione di cluster computing per i data center cloud AI, che offre una soluzione unica e scalabile per il training di modelli AI di grandi dimensioni. GIGAPOD è in grado di supportare i server G893 AI integrando hardware di calcolo e di rete in una soluzione completa a livello di rack, insieme a sistemi operativi e software opzionali. La soluzione comprende servizi completi, dalla progettazione all’implementazione fino alla convalida, per garantire l’efficienza delle operazioni del data center AI. Il modello presentato al MWC supporta NVIDIA B200 ed è dotato di rack server G4L3 con tecnologia di raffreddamento a liquido DLC, dimostrando che GIGABYTE è pronta ad espandere lo sviluppo dell’AI a prova di futuro.

Deployment: soluzioni di edge computing a bassa latenza, efficienza energetica e flessibilità che collegano l’ultimo miglio dell’IA

Con la maturazione di modelli di grandi dimensioni, l’AI si sta evolvendo dallo sviluppo in cloud verso il deployment e l’applicazione edge, richiedendo server e soluzioni di computing focalizzati su implementazione flessibile e ROI. I server general purpose della serie R di GIGABYTE utilizzano la tecnologia CXL, che sfrutta i lane PCIe per coesistere con la memoria DDR5, consentendo la condivisione di memoria e risorse, migliorando il supporto della larghezza di banda e aumentando l’efficienza operativa complessiva con minori requisiti di spazio e costi di implementazione. I server della serie X sono caratterizzati da un design modulare NVIDIA MGX, che consente di passare senza problemi alle piattaforme di GPU NVIDIA di nuova generazione semplicemente sostituendo la baseboard, assicurando un valore a lungo termine per gli investimenti tecnologici aziendali e facilitando la distribuzione flessibile in vari scenari di intelligenza artificiale, come le smart city e l’IoT industriale.

Al MWC, GIGABYTE presenta anche diversi server ottimizzati per l’edge, tra cui server per l’edge computing a standard EIA con CPU AMD e Intel, e il debutto di un nuovo server blade 3U. Questi server offrono opzioni di calcolo con diverse densità e architetture per soddisfare i diversi requisiti delle applicazioni edge, aiutando gli utenti a ridurre i costi di implementazione dell’AI e il consumo di energia, migliorando al contempo l’efficienza di calcolo.

Grazie alle sue forti capacità di ricerca e sviluppo e alle strette partnership industriali, GIGABYTE ha creato un ecosistema completo di AI computing dal cloud all’edge. Con una linea di prodotti completa che spazia dalle soluzioni di cluster computing per data center alle opzioni di implementazione dell’edge computing, GIGABYTE – afferma l’azienda – è un “Game Changer” che consente l’innovazione dell’AI nelle aziende e negli istituti di ricerca di tutte le dimensioni. Con la continua espansione delle applicazioni AI, la linea completa di prodotti GIGABYTE, che supporta l’ultima generazione di chip di calcolo, insieme all’evoluzione del design dell’hardware, all’integrazione del software, alla gestione del sistema e ai servizi di implementazione, continua a stabilire una solida base per un futuro più intelligente, efficiente e scalabile.