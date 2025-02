Cisco: nuovi Smart Switch per integrare i servizi direttamente nella rete

Cisco ha presentato una nuova famiglia di Smart Switch che ridefinisce la progettazione dei data center tradizionali tramite l’integrazione dei servizi direttamente nel livello di switching. Utilizzando le unità di elaborazione dati (DPU) programmabili AMD Pensando, gli switch funzionano come dispositivi multifunzione ad alta capacità per l’hosting dei servizi, semplificando la progettazione dei data center e rendendoli in questo modo più efficienti. Lo Smart Switch, con integrato il servizio Cisco Hypershield, rappresenta un nuovo approccio alla protezione dei data center IA e porta la sicurezza direttamente nel fabric di rete. Lo Smart Switch Cisco N9300 dotato di 24 porte 100G sarà disponibile nella primavera del 2025. Il modello top-of-rack, dotato di 48 porte 25G, sei porte 400G e due porte 100G sarà invece disponibile nell’estate del 2025.

Con la proliferazione dei workload IA, sottolinea Cisco, la creazione e la gestione dei data center sono diventate attività molto più complesse. I gestori di data center devono poter progettare, creare e distribuire l’infrastruttura in modo più semplice per trarre pieno vantaggio dall’IA. Le applicazioni IA devono essere collocate dove servono, sia che si tratti di un modello linguistico di grandi dimensioni in strutture hyperscale centralizzate, sia che si tratti di un drone di rete che monitora l’irrigazione delle colture nell’edge. Questo cambiamento nelle modalità di creazione, di accesso e archiviazione dei dati richiede un nuovo tipo di infrastruttura semplificata per data center, che sia in grado di integrare elaborazione, archiviazione, rete e sicurezza in modo innovativo e che consenta di automatizzare e prevedere le attività attraverso piattaforme di gestione semplificate.

“L’intelligenza artificiale richiede infrastrutture con una potenza di elaborazione superiore per addestrare e distribuire modelli di IA che superano di gran lunga anche i più grandi carichi di lavoro aziendali del passato”, ha dichiarato Jeetu Patel, Executive Vice President e Chief Product Officer di Cisco. “Il semplice aggiornamento dell’infrastruttura del data center con switch più veloci e performanti non soddisfa i requisiti dei moderni data center, che richiedono l’accelerazione dei servizi di sicurezza e di rete nativamente all’interno del fabric del data center.”

“L’approccio innovativo di Cisco alla progettazione dei data center, che si avvale delle DPU AMD Pensando, segna un importante traguardo nella trasformazione dell’infrastruttura enterprise per soddisfare le esigenze di sicurezza in continua evoluzione delle implementazioni di IA”, ha dichiarato Soni Jiandani, Senior Vice President e General Manager Networking Technology and Solutions Group di AMD. “La nostra collaborazione con Cisco permette alle aziende di ottenere un throughput ad alta capacità e sicurezza di rete completa senza compromettere le prestazioni dei carichi di lavoro sui server Cisco UCS o sulle piattaforme abilitate a Hypershield. Insieme, stiamo aprendo la strada a una nuova era di data center intelligenti, adattivi e sicuri”.

Gli Smart Switch Nexus di Cisco

Con la rapida diffusione dell’Intelligenza Artificiale, le aziende si trovano a dover gestire un aumento significativo della potenza, dell’elaborazione e delle richieste di rete. Nelle architetture tradizionali dei data center ogni nuovo servizio richiedeva un dispositivo specifico e di conseguenza la crescita comportava una certa complessità. Inoltre, richiedeva l’aggiunta, la modifica o l’aggiornamento dell’enforcement delle policy di sicurezza per ogni nuovo servizio o carico di lavoro. Gli Smart Switch Cisco Nexus offrono un’architettura più semplice, efficiente ed estensibile, integrando i servizi direttamente nel fabric del data center, anziché aggiungerli.

La combinazione del data center networking Cisco, di Silicon One e delle DPU AMD consente ai clienti di scalare i servizi e di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle esigenze di business, il tutto senza la necessità di hardware aggiuntivo. Gli switch sono dotati di due engine di elaborazione: un processore di rete ad alte prestazioni per il trasferimento stabile dei dati e un sidecar di servizi di rete per un’elaborazione flessibile della sicurezza. Il traffico viene indirizzato in modo intelligente tra i due engine in modo da garantire prestazioni ottimali.

Ripensare la sicurezza del data center con gli Smart Switch e Hypershield

Gli Smart Switch Nexus integrano Cisco Hypershield, definendo un nuovo approccio alla sicurezza del data center. Il servizio integra un’architettura di sicurezza distribuita, avanzata, IA nativa e accelerata dall’hardware, direttamente all’interno del fabric del data center per:

Fornire sicurezza integrata nella rete del data center. Hypershield, integrato nel livello di switching, riduce il numero di appliance e permette agli operatori di data center di creare un “micro perimetro” attorno a ciascun servizio che compone un carico di lavoro.

Hypershield, integrato nel livello di switching, riduce il numero di appliance e permette agli operatori di data center di creare un “micro perimetro” attorno a ciascun servizio che compone un carico di lavoro. Abilitare policy di segmentazione autonome. I clienti beneficiamo dall’aggiornamento automatico delle policy di sicurezza nei punti di applicazione corretti, garantendo una sicurezza coerente con il minimo sforzo manuale.

I clienti beneficiamo dall’aggiornamento automatico delle policy di sicurezza nei punti di applicazione corretti, garantendo una sicurezza coerente con il minimo sforzo manuale. Mantenere aggiornata la postura di sicurezza senza interruzioni. Le aziende possono ridurre al minimo i rischi e gestire il ciclo di vita delle policy su ampia scala, utilizzando gli aggiornamenti delle policy che si verificano autonomamente prima della distribuzione.

Le aziende possono ridurre al minimo i rischi e gestire il ciclo di vita delle policy su ampia scala, utilizzando gli aggiornamenti delle policy che si verificano autonomamente prima della distribuzione. Applicazione coerente delle policy su più domini. Grazie alla possibilità di gestire le policy in modo coerente su una libreria di punti di enforcement nel cloud , on-prem e sui firewall tradizionali di nuova generazione, i clienti dispongono di un unico sistema di gestione con Cisco Hybrid Mesh Firewall.

Grazie alla possibilità di gestire le policy in modo coerente su una libreria di punti di enforcement nel , on-prem e sui firewall tradizionali di nuova generazione, i clienti dispongono di un unico sistema di gestione con Cisco Hybrid Firewall. Gestire workload di rete e di sicurezza con attività guidate dalle persone. La soluzione integrata supporta workflow comuni e separati per team NetOps, SecOps o NetSecOps, utilizzando un’unica soluzione per garantire connettività e sicurezza.

L’integrazione della sicurezza direttamente nella rete del data center rivoluziona i principi fondamentali della sicurezza del data center, afferma Cisco. Insieme al Cisco Firewall Threat Defense, a nuove funzionalità AI Defense e Security Cloud Control, Cisco offre il primo firewall ibrido mesh ottimizzato per proteggere le applicazioni IA nel data center e nel cloud pubblico.