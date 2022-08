Lenovo lancia due nuove mobile workstation con CPU Amd

In occasione di Siggraph 2022, la conferenza di Vancouver per la computer graphics, Lenovo ha annunciato due nuove mobile workstation AMD-powered, ThinkPad P15v e ThinkPad P14s.

Queste nuove macchine vanno ad ampliare il portafoglio di workstation AMD di Lenovo, che si compone ora di cinque sistemi progettati per offrire ai creator più opzioni possibili quando sono alla ricerca di una workstation in grado di affrontare i carichi di lavoro più impegnativi.

Alimentato dai processori AMD Ryzen PRO serie 6000 H, ThinkPad P15v fornisce le elevate performance che gli utenti di workstation richiedono, con anche l’attenzione da parte del produttore per un’offerta a un livello di prezzo interessante.

ThinkPad P14s, invece, grazie ai processori AMD Ryzen PRO 6000 serie U e grafica integrata Radeon PRO di nuova generazione, è la workstation Lenovo più mobile di sempre, afferma l’azienda.

Le nuove mobile workstation ThinkPad P15v e ThinkPad P14s sono studiate per offrire ai clienti ancora più opzioni per soddisfare le loro esigenze riguardanti un flusso di lavoro in continua evoluzione.

Realizzato per i creatori di contenuti che sono alla ricerca di più valore, ThinkPad P15v è ideato per colmare il divario di prezzo e prestazioni tra le workstation entry-level e quelle di fascia alta, sottolinea Lenovo.

Oltre ai più potenti processori mobili AMD Ryzen PRO 6000 serie H, ha funzioni di sicurezza integrate, grafica professionale Nvidia e un display UHD da 15,6 pollici.

Il ThinkPad P14s, che offre potenza in movimento a un prezzo accessibile, consente agli utenti di essere creativi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, il tutto all’interno di uno chassis da 14 pollici comodamente trasportabile.

Per gli utenti che desiderano una maggiore superficie dello schermo senza sacrificare la mobilità, il ThinkPad P16s, lanciato all’inizio di quest’anno, offre le stesse funzionalità del suo “parente” più piccolo, ma in un formato da 16 pollici.

Tutte queste workstation mobili – mette inoltre in evidenza Lenovo – sono state testate ai massimi livelli per superare gli standard MIL-SPEC.

Il portfolio ampliato di workstation basate su AMD di Lenovo spazia da una coppia di macchine leggere a una workstation mobile bilanciata per prezzo e prestazioni, da un tower ad alta potenza a una workstation desktop focalizzata sul valore.

Tutte queste macchine – sottolinea Lenovo – sono certificate ISV per garantire la massima tranquillità nell’affrontare i flussi di lavoro più impegnativi e offrono più scelte per soddisfare meglio le esigenze dei clienti di ogni settore.

