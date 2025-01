CES 2025: HP svela nuovi AI PC e soluzioni innovative per aumentare la produttività

In occasione del CES 2025, HP ha annunciato nuovi e potenti AI PC e altre soluzioni progettate per plasmare il futuro del lavoro.

Con l’evolversi del panorama lavorativo, sottolinea l’azienda, si evolvono anche le aspettative nei confronti della tecnologia. Ecco perché HP ha progettato meticolosamente la sua ultima linea di PC commerciali AI di nuova generazione per offrire ai professionisti gli strumenti giusti per le loro esperienze lavorative specifiche.

Con i nuovi EliteBook di HP, la creazione rapida di presentazioni, le e-mail personalizzate e uno studio di registrazione integrato sono possibili con un semplice clic su un pulsante, insieme alla sicurezza e all’intelligenza integrate grazie a Wolf Security.

Per i dirigenti, l’ultrasottile HP EliteBook Ultra G1i 14-inch Notebook Next-Gen AI PC permette di prendere decisioni in modo rapido e di avere esperienze di collaborazione potenziate dall’intelligenza artificiale senza sacrificare le prestazioni o il design all’avanguardia, consentendo di:

Recuperare tempo : Aumenta la produttività con prestazioni AI locali più rapide, grazie a prestazioni NPU fino a 48 TOPS con processori Intel Core Ultra 5 e 7, per dedicare più tempo a ciò che conta. Multitasking tra applicazioni ad alta intensità di potenza, personalizzazione di webinar o podcast più veloce di due volte e personalizzazione delle e-mail quasi due volte più veloce.

: Aumenta la produttività con prestazioni AI locali più rapide, grazie a prestazioni NPU fino a 48 TOPS con processori Intel Core Ultra 5 e 7, per dedicare più tempo a ciò che conta. Multitasking tra applicazioni ad alta intensità di potenza, personalizzazione di webinar o podcast più veloce di due volte e personalizzazione delle e-mail quasi due volte più veloce. Creare video di livello professionale con uno studio di registrazione integrato . Look e sound da professionista con il primo notebook business AI dotato di fotocamera da 9MP, doppio microfono, design a quattro altoparlanti e AI.

. Look e sound da professionista con il primo notebook business AI dotato di fotocamera da 9MP, doppio microfono, design a quattro altoparlanti e AI. Immergersi in un lavoro mirato: Le interazioni virtuali prendono vita e sono più coinvolgenti grazie al nitido display OLED 3K da 120 Hz e a quello che il produttore descrive come il trackpad aptico più grande al mondo su un notebook aziendale AI.

Per i leader in movimento, HP offre prestazioni robuste e affidabili ovunque il loro lavoro li porti con i notebook da 14 pollici HP EliteBook X G1i Next-Gen AI PC e HP EliteBook X Flip G1i Next-Gen AI PC, che offrono:

Massima produttività : Registrazione di video dimostrativi e creazione di presentazioni quasi due volte più veloce e sviluppo di e-mail personalizzate 1,3 volte più veloce con prestazioni NPU fino a 48 TOPS grazie ai processori Intel Core Ultra 5 e 7. Un innovativo design termico con due ventole turbo ad alta densità aumenta le prestazioni per gestire le attività più impegnative, con una silenziosità del 10% migliore.

: Registrazione di video dimostrativi e creazione di presentazioni quasi due volte più veloce e sviluppo di e-mail personalizzate 1,3 volte più veloce con prestazioni NPU fino a 48 TOPS grazie ai processori Intel Core Ultra 5 e 7. Un innovativo design termico con due ventole turbo ad alta densità aumenta le prestazioni per gestire le attività più impegnative, con una silenziosità del 10% migliore. Adattabilità per lavorare ovunque: L’EliteBook X Flip, leggero e flessibile, si trasforma facilmente tra le modalità laptop, tablet e tent per adattarsi a diversi stili di lavoro. Disponibile nei colori atmospheric blue e glacier silver, questo dispositivo porta i progetti creativi a un livello superiore e cattura appunti precisi se abbinato alla HP Rechargeable Active Pen.

I più recenti PC AI di nuova generazione della linea commerciale di HP sono tutti dotati di HP AI Companion, premiato con il CES 2025 Innovation Awards. Personalizza le impostazioni del PC e riepiloga i documenti per essere rapidamente operativi e prendere decisioni più intelligenti in pochi minuti. HP Wolf Security offre un’intelligenza integrata che protegge a ogni livello dell’endpoint in presenza di minacce informatiche in rapida evoluzione.

HP sta trasformando il calcolo ad alte prestazioni con innovazioni che offrono hardware e soluzioni all’avanguardia per la forza lavoro di oggi. Il 75% dei product designer – sottolinea l’azienda – ritiene che l’attuale tecnologia informatica non sia in grado di soddisfare le loro esigenze multi-software, mentre gli utenti di workstation desiderano dispositivi più piccoli e leggeri.

Per rispondere a questa esigenza, HP annuncia i nuovi HP Z2 Mini G1a e ZBook Ultra G1a, la prima workstation mobile con AMD Ryzen AI Max PRO, entrambi sviluppati in collaborazione con AMD per offrire prestazioni elevate in un design compatto. HP Z2 Mini e HP ZBook Ultra consentono agli utenti di dedicarsi contemporaneamente alla progettazione 3D, al rendering di progetti ad alta intensità grafica e al lavoro locale con LLM.

HP Z Captis, sviluppato in collaborazione con Adobe, è stato premiato con il Best of CES 2025 Innovation Award. HP Z Captis sottolinea ulteriormente l’impegno di HP nel promuovere la creatività senza limiti e il modo in cui la collaborazione con i leader del settore migliora i flussi di lavoro creativi.

La workstation mobile da 14 pollici HP ZBook Ultra G1a sfida ciò che è possibile fare in movimento, afferma il produttore. Nell’ambito della trasformazione del brand e della visione del futuro di HP, Z by HP offrirà ora una Ultra nel suo portafoglio di workstation mobili. Con il suo design compatto e il nuovo processore AMD Ryzen AI Max PRO, lo ZBook Ultra offre le prestazioni necessarie per affrontare flussi di lavoro che prima non erano possibili su un computer portatile. Consente di portare i flussi di lavoro da scrivania ovunque grazie a un design ultrasottile e leggero, abbinato a una batteria di lunga durata, alle funzioni AI PC di nuova generazione e alla privacy potenziata dall’intelligenza artificiale. Con fino a 16 core di CPU di classe desktop, grafica integrata di tipo discreto e fino a 128 GB di innovativa architettura di memoria unificata e la possibilità di assegnare fino a 96 GB di RAM alla GPU, lo ZBook Ultra consente un multitasking continuo tra le applicazioni.

La mini workstation HP Z2 Mini G1a supera le esigenze dei professionisti della classe workstation. Dotata di processore AMD Ryzen AI Max PRO e di 128 GB scalabili di innovativa architettura di memoria unificata con la possibilità di assegnare fino a 96 GB esclusivamente alla GPU, la Z2 Mini G1a offre prestazioni per flussi di lavoro ad alta intensità grafica. Grazie all’alimentatore interno, questo PC si adatta perfettamente a una scrivania, montato dietro un monitor o fissato sotto una scrivania. Inoltre, si inserisce facilmente in un rack e le sue dimensioni ridotte consentono una soluzione di montaggio a rack ad alta densità che combina prestazioni, gestibilità e sicurezza.

Questa primavera HP lancerà la sua prima workstation mobile da 18 pollici, che offrirà più potenza per la grafica professionale e una memoria e un’archiviazione massicce, quasi alle stesse dimensioni di una workstation da 17 pollici. Con 3 ventole turbo, HP Vaporforce Thermals e grafica discreta di nuova generazione, questa potente workstation mobile è stata meticolosamente progettata per fornire un TDP fino a 200W, evidenzia l’azienda. Il dispositivo mira a ridefinire sia la portabilità che le prestazioni con capacità impressionanti per sbloccare nuovi flussi di lavoro più impegnativi. Con un’offerta di prodotti che comprende HP ZBook Ultra G1a e un nuovo ZBook da 18”, HP si aspetta di essere la prima sul mercato con il più ampio portafoglio di workstation mobili al mondo.

Il 68% dei dipendenti riferisce di aver sperimentato un attrito digitale da moderato a grave nell’uso della tecnologia, mette in evidenza HP. La situazione può essere ancora più frustrante quando si configura uno spazio di lavoro e si passa da una sede all’altra. I dipendenti hanno bisogno di una tecnologia intuitiva che si connetta e funzioni senza interruzioni per rimanere produttivi, ed è per questo che HP sta fornendo i nuovi dock Thunderbolt 4 avanzati.

I dock HP Thunderbolt 4 G6 trasformano il modo in cui i professionisti collegano, gestiscono e proteggono il loro spazio di lavoro, tutto prima di sedersi. HP Quick Connect, presente nei dock, utilizza il Bluetooth per rilevare un PC in avvicinamento, risvegliando istantaneamente l’ecosistema di display e accessori per iniziare a lavorare immediatamente.

Esistono tre versioni di questa tecnologia: il dock HP Thunderbolt 4 100W G6, progettato per i lavoratori tradizionali, e i dock HP Thunderbolt 4 Ultra G6, con una potenza di 180W per i professionisti della creatività e di 280W per gli specialisti tecnici e i power user.

Questi dock consentono una facile gestione del cloud senza interrompere il flusso dei dipendenti grazie a Poly Lens. L’hardware e il software del dock sono protetti in ogni punto di contatto con HP Wolf Security e HP Sure Start. Inoltre, la tecnologia Thunderbolt 4 fornisce alimentazione ad alta velocità e connessione a più monitor con un unico cavo.

È possibile abbinare i più recenti PC e dock HP con l’ampio portafoglio di soluzioni dell’azienda per ottenere uno spazio di lavoro ottimale. Le cuffie Poly Voyager Legend serie 30 e 50 offrono la flessibilità necessaria per muoversi in tutto il mondo.

Le cuffie Poly Voyager Legend Serie 30 e 50 offrono la flessibilità necessaria per muoversi durante la giornata. Grazie alla riduzione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale e alla tecnologia WindSmart, le cuffie Poly Voyager Legend serie 50 bloccano i suoni ambientali indesiderati, in modo che le voci si sentano chiaramente in qualsiasi ambiente. La combinazione di tastiera e mouse wireless ricaricabile multidispositivo HP 720/725 aggiunge un tocco personale a qualsiasi scrivania grazie alla ricarica ultraveloce e al design senza batterie, insieme al mouse wireless silenzioso HP 400, disponibile in cinque colori.