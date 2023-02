Lenovo e Weka partner per il cloud ibrido e il data management

Lenovo e WEKA annunciano un nuovo accordo globale incentrato sull’offerta di soluzioni per le architetture di data management di nuova generazione e per i carichi di lavoro ad alte prestazioni. La nuova offerta sarà disponibile in oltre 160 mercati in tutto il mondo.

Queste soluzioni complete accelerano i sistemi di intelligenza artificiale (IA) e di analytics per carichi di lavoro ad alte prestazioni, tra cui finanza, genomica, scienze naturali e applicazioni per i media e per l’intrattenimento, riducendo il tempo necessario per ottenere informazioni rilevanti e riducendo i relativi costi.

Le moderne soluzioni di data management devono essere affidabili, con livelli di sicurezza adeguati e in grado di soddisfare le esigenze di prestazioni e scalabilità legate ai carichi di lavoro di nuova generazione, sottolinea l’azienda.

A conferma della propria strategia volta a rafforzare il focus e gli investimenti nel settore del data management, Lenovo integrerà il software WEKA Data Platform ad altissime prestazioni, basato su cloud ibrido, con i server Lenovo ThinkSystem, per offrire una soluzione di gestione dei dati estremamente potente, performante e scalabile per l’IA e per l’analisi dei dati.

I nuovi ThinkSystem SDS Ready Nodes integrati con il software WEKA Data Platform offriranno la più ampia possibilità di scelta di configurazione del settore, sostiene l’azienda, dando ai clienti l’opportunità di optare tra le ultime generazioni di processori Intel e AMD, GPU NVIDIA, unità NVMe e selezioni di rete veloci. I sistemi WEKA Ready Node convalidati possono essere implementati rapidamente per tutti i carichi di lavoro scale-out, semplificando il deployment ed eliminando i rischi, con conseguente accelerazione del time to production.

“Utilizziamo i server Lenovo ThinkSystem con il software WEKA Data Platform come base per il nostro ambiente di calcolo ad alte prestazioni per l’elaborazione di dati sensibili. Il trattamento di dati medici o sensibili è soggetto a vincoli legali e tecnici sempre più stringenti. Troviamo che questi due partner siano particolarmente attenti a queste problematiche e siano tra i pochi in grado di combinare prestazioni molto elevate con un elevato livello di sicurezza dei dati.

Questo tipo di piattaforme fornisce l’infrastruttura dati solida, scalabile, affidabile e sicura su cui si basa SENSA, la nostra piattaforma di elaborazione e analisi dei dati di nuova generazione, che sta accelerando la ricerca e la scoperta biomedica in Svizzera”, commenta il Professor Roberto Fabbretti, Ph.D., Direttore della Divisione Informatica e Supporto alla Ricerca dell’Università di Losanna.

La soluzione congiunta Lenovo e WEKA è stata progettata per favorire la scalabilità, garantendo al contempo qualità di uptime e prestazioni da leader. Grazie all’integrazione di ThinkSystem SDS Ready Nodes con WEKA, le aziende possono sfruttare risorse ibride on-premise e cloud per il cloud bursting e lo scaling.

“In qualità di fornitore di storage tra i primi cinque al mondo, Lenovo è impegnata a favorire la trasformazione intelligente e ad accelerare la nuova era dell’IT attraverso una stretta collaborazione con i fornitori di nuove soluzioni scalabili di data management.

Questa partnership è un importante passo avanti per consentire a un maggior numero di clienti di sfruttare a pieno l’intelligenza artificiale, l’analisi e l’apprendimento automatico (ML, Machine Learning) per far crescere le proprie aziende e contribuire a risolvere le più grandi sfide dell’umanità”, dichiara Kamran Amini, Vice President e General Manager Server & Storage, Lenovo Infrastructure Solutions Group.

“I server Lenovo, leader di settore, si integrano perfettamente con il software WEKA Data Platform ad alte prestazioni. Insieme, offrono la base solida, altamente scalabile, performante e sicura che i carichi di lavoro ad alte prestazioni richiedono.

Per le aziende che vogliono innovare o potenziare la ricerca e le scoperte scientifiche grazie a IA, ML e High Performance Computing, questa soluzione promette di essere un vero cambio di paradigma. Siamo entusiasti di collaborare con Lenovo per portare questa nuova offerta ai clienti di oltre 160 Paesi in tutto il mondo“, aggiunge Jonathan Martin, Presidente di WEKA.

Le soluzioni Lenovo ThinkSystem SDS Ready Node testate, ottimizzate e certificate con WEKA Data Platform includono i ThinkSystem SR630 V2, SR635 V2, SR650 V2 e SR655 V2.