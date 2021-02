Lenovo è il nuovo Title Partner di Ducati MotoGP Team

Lenovo e Ducati annunciano Lenovo come Title Partner del Ducati MotoGP Team: il nome scelto sarà dunque Ducati Lenovo Team

L’annuncio si basa sulla partnership tecnologica chiave triennale di Lenovo con Ducati e vede la nuova partnership triennale attesta il crescente significato della tecnologia hardware avanzata nell’alimentazione di un’ampia analisi dei dati, nonché dell’intelligenza artificiale e delle soluzioni software intelligenti nel mondo delle corse motociclistiche. In qualità di partner tecnologico ufficiale dal 2018,Lenovo ha permesso agli ingegneri e ai progettisti Ducati di adottare rapidamente algoritmi e tecnologie di bici da corsa sia per le bici da corsa che da strada.

Il marchio Ducati è conosciuto in tutto il mondo come la più pura espressione di tecnologia, design e passione per gli sport motoristici, e questa partnership offre a Lenovo una visibilità significativa a livello internazionale. La nuova partnership rafforza lo status di Lenovo come leader tecnologico globale nel consentire a Ducati di guidare prestazioni più veloci, intelligenti e migliori. Il Ducati MotoGP Team ha una lunga tradizione nell’alta velocità, successo ed eccellenza agonistica; e Lenovo è orgogliosa del suo ruolo continuo in questa grande storia.

Nei prossimi anni, Lenovo e Ducati si impegnano a consentire una collaborazione remota ancora più intelligente e spazi di lavoro prestano attenzione alla velocità, alla flessibilità e alla mobilità. I due marchi stanno creando piani di ricerca e sviluppo per implementare un’infrastruttura desktop virtuale che fornisce livelli costantemente ad alte prestazioni per la maggior parte degli ingegneri Ducati che lavorano da remoto. Inoltre, Lenovo e Ducati stanno esplorando tecnologie di realtà aumentata e virtuale per la meccanica delle moto in futuro.

In qualità di principale partner tecnologico ducatista dal 2018,i pluripremiati PC, tablet e server ad alte prestazioni di Lenovo hanno introdotto una serie di vantaggi tecnologici competitivi per i piloti, le motociclette e i motori ad alte prestazioni ducati.

Analisi e simulazioni ora vengono eseguite in MotoGP utilizzando il ThinkSystem compatto e robusto di Lenovo server perimetrale SE350 per elaborare e analizzare i dati alla fonte.

Con questa potenza di elaborazione aggiornata, gli ingegneri Ducati sono in grado di tenere traccia delle simulazioni con intelligenza artificiale e machine learning e sviluppare strategie ancora più sicure in pista, tra cui una migliore gestione del consumo di pneumatici. I tecnici hanno utilizzato i robusti e ultrasottili laptop Lenovo ThinkPad workstation mobile P1 per estrarre e analizzare i dati direttamente dalle biciclette. Gli ingegneri hanno quindi utilizzato i laptop ThinkPad in garage per simulare possibili configurazioni di biciclette, migliorando l’efficienza del 25% e riducendo i tempi decisionali del 35%.

Lenovo ha progettato e implementato un cluster HPC basato su server ThinkSystem SD530, SR630 e SR650. Questo nuovo ambiente HPC aiuta a ridurre l’ingombro complessivo di 20:1 e consente a Ducati di eseguire carichi di lavoro di modellazione aerodinamica e fluidodinamica a velocità di guida, consentendo agli ingegneri di sviluppare nuove superbike più velocemente mantenendo i più elevati standard di qualità e sicurezza.

Altri dispositivi Lenovo distribuiti da Ducati includono le workstation mobili ThinkPad P53 per la progettazione di bici da strada e bici da corsa; thinkpad X1 Tablet per direttori di area per la loro portabilità; e un assortimento di laptop Yoga premium per prendere appunti nei debriefs da corsa con i piloti.

Nel 2020, la partnership di Lenovo con Ducati ha portato sul mercato anche dispositivi co-branded, come il Lenovo Ducati 5, un laptop crossover in edizione limitata con elementi di design Ducati Corse su misura per i più ardenti fan Ducati.