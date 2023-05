Lenovo arricchisce l’offerta TruScale per l’HPC as a Service

Lenovo annuncia la disponibilità di una nuova opzione per l’offerta TruScale che consente la misurazione dell’effettivo utilizzo delle risorse computazionali.

La nuova funzionalità, progettata specificamente per una soluzione HPC (High Performance Computing) as a Service, abbrevia il processo di acquisto e consente ai clienti di pagare esclusivamente per l’infrastruttura IT utilizzata attraverso un modello di pagamento mensile as-a-service.

Il potenziamento dell’offerta TruScale di Lenovo garantisce che il deployment di soluzioni HPC sia in carico agli HPC Professional Services, una equipe di esperti nella gestione end-to-end di progetti HPC che cura l’implementazione di TruScale for HPC dall’installazione dell’hardware alla fornitura del servizio.

Una volta completata la fase di deployment, un team dedicato di HPC Systems Admin si occupa di monitorare in modo proattivo l’hardware e i servizi applicativi software per migliorare le prestazioni e la disponibilità del cluster.

La nuova funzionalità di Lenovo TruScale consente di offrire ai clienti un modello pay-per-use che, grazie a un’innovativa funzionalità di metering esclusiva per HPC, misura le risorse di calcolo (core, memoria, GPU, storage, licenze, ecc.) utilizzate per carichi di lavoro che richiedono capacità di elaborazione ad alte prestazioni.

Questo modello si affianca alla modalità di acquisto in abbonamento a prezzo fisso già offerta come parte della soluzione. TruScale for HPC utilizza Lenovo Intelligente Computing Orchestration (LiCO) per la misurazione dell’utilizzo e la fatturazione. LiCO supporta anche API REST per consentire l’integrazione con sistemi di automazione del cliente o di terze parti.

Con servizi integrati, sicurezza di livello enterprise e opzioni di acquisto flessibili, la nuova offerta Lenovo TruScale for HPC è pronto a soddisfare le esigenze dei centri HPC che necessitano di opzioni as-a-service per fornire servizi ai propri utenti in modo semplice e a costi contenuti. Inoltre, rende più semplice la gestione, la manutenzione e l’aggiornamento dell’ambiente cluster in futuro.

“Con Lenovo TruScale, i nostri clienti possono pianificare con fiducia il futuro, sapendo di poter contare sull’agilità e la scalabilità necessarie per emergere in un panorama aziendale in costante evoluzione“, commenta Dale Aultman, Vice President & General Manager of Infrastructure Solutions Group Services, Lenovo.

“Lenovo Metered TruScale per HPC, con servizi professionali HPC integrati, fornisce un’offerta personalizzata ai clienti che cercano flessibilità e scalabilità paragonabili a quelle del cloud in un pacchetto on-prem. Gli utenti possono mantenere la velocità e la sicurezza necessarie per innovare su ampia scala“.

L’accentuarsi delle pressioni inflazionistiche e la maggiore attenzione alla sostenibilità dei data center hanno influenzato la pianificazione e le operazioni legate all’IT; in tutto il mondo il management è alla ricerca di opzioni valide per l’ottimizzazione dei costi, sottolinea Lenovo.

I modelli operativi HPC sono tradizionalmente incentrati su modalità di fornitura on-premise, con lunghi processi di acquisto, costi iniziali più elevati e un ciclo di gestione, aggiornamento e ritiro dell’hardware. Lenovo TruScale semplifica l’installazione, il funzionamento, la gestione e la scalabilità dell’infrastruttura HPC on-premise con un modello “cloud-like”, con specialisti e amministratori di sistemi HPC dedicati che gestiscono l’hardware per consentire ai team di rimanere concentrati sull’innovazione.

“I clienti HPC esigono molto dai propri sistemi perché gli utenti esigono molto da loro“, aggiunge Scott Tease, Vice President e General Manager HPC di Lenovo. “Essere in grado di scalare senza problemi un cluster per soddisfare le richieste degli utenti è estremamente prezioso per qualsiasi ambiente HPC.

La nuova funzionalità di misurazione di TruScale per HPC, combinata con l’amministrazione dell’hardware HPC di Lenovo, consentirà ai clienti di avere un maggiore controllo sulle risorse, sui budget e sul tempo“.

Lenovo Metered TruScale for HPC è immediatamente disponibile nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Svezia, Regno Unito, Australia, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore e Corea del Sud.