Arriva sul mercato italiano la gamma Led Wall di LG Electronics. Si tratta di una linea di display per il digital signage pensata per trasformare, con soluzioni innovative, uno spazio in un ambiente di grande impatto e pienamente funzionale. La lineup di display LED si divide in due categorie: indoor e outdoor.

Più in dettaglio, tra le soluzioni indoor proposte da LG, le serie LAP e LAPE sono dotate di un pixel pitch ridotto che va da 1 a 2,5 mm e una luminosità da 1.000 nit, e offrono una qualità vivida delle immagini in ogni ambiente interno, dai centri commerciali alle sale conferenze.

La serie di Led LAPE è caratterizzata da profili ultra-sottili che, oltre a garantire un’esperienza di visione su larga scala di qualità, consentono una facile installazione, nella fase di montaggio e in quella di sospensione. Questa soluzione offre ampia flessibilità nell'esprimere i contenuti in quanto consente installazioni curve di varie forme. I moduli possono creare una curva concava o convessa, permettendo agli schermi di seguire le diverse strutture architettoniche o di creare forme accattivanti.

La serie LED LAP è invece l'ultima offerta LED per indoor di LG. È caratterizzata da un’elevata qualità delle immagini e da un ridotto pixel pitch di 1 mm. Il design elegante rende questa soluzione adatta a svariate tipologie di business, dagli studi televisivi agli aeroporti, dalle sale di controllo agli headquarter delle aziende così come ai flagship store.

Dal canto suo, la linea LED Wall outdoor è costituita da 5 diverse serie che, grazie a una luminosità che varia da 5.500 a 8.000 nit, offrono un’ampia scelta per tutte le tipologie di spazi in cui è fondamentale dare massima visibilità ai contenuti. Fa parte di questa linea la serie LBS con 2 varianti pensate per le installazioni su stadi, impianti sportivi e spazi digitali dedicati all’advertising in cui sono richieste diverse risoluzioni e passi in base allo scenario d’utilizzo.

Un esempio di impiego della tecnologia LED di LG arriva dallo stadio Wanda Metropolitano della squadra Atletico Madrid, dove sono stati posizionati quattro enormi display LED Wall. Grazie a questi display tutte le azioni di gioco sono visibili da ogni angolo dello stadio, che occupa una superficie di 88.000 metri quadrati. I tabelloni sono in grado di emettere una luminosità di 6.000 nit, la quale permette di poter vedere ogni dettaglio anche sotto la luce del sole.