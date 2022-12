LG al CES 2023 presenta la propria visione Enviromental, Social and Governance

In occasione del CES 2023, LG dedicherà un’area esclusiva del proprio stand alle iniziative a sostegno della sostenibilità, parte della propria visione Enviromental, Social and Governance (ESG).

L’area, chiamata Better Life for All, fornirà una panoramica completa dell’impegno di LG nell’ambito della sostenibilità evidenziando le principali tappe, le iniziative in corso e gli obiettivi di lungo termine; l’area sarà composta da tre sezioni dedicate: For the Planet, For People, Our Commitment.

In quest’area saranno esposti anche i quattro progetti finalisti del primo LG LIFE’S GOOD AWARD, l’iniziativa di LG che ha l’obiettivo di selezionare le soluzione tecnologiche più innovative in grado di migliorare il pianeta e la vita delle persone.

Ogni dettaglio dell’area Better Life for All richiama i punti chiave dell’agenda di ESG di LG. Il materiale informativo presente all’interno dell’area sarà disponibile in sistema braille e sarà posizionato a un’altezza tale da consentire una lettura semplice anche alle persone in sedia a rotelle. Saranno presenti esperti in grado di parlare nella lingua dei segni e un LG CLOi GuideBot programmato per fornire assistenza. La zona sarà inoltre costruita con materiali eco-friendly.

LG Better Life for All: innovazioni per un futuro sostenibile

La sezione For the Planet presenterà le diverse iniziative di LG dedicate all’ambiente, tra cui la creazione di Cicli Sostenibili volti a privilegiare le scelte a ridotto impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, come la raccolta, lo smaltimento e la riqualificazione dei rifiuti elettronici nella fase successiva all’utilizzo.

I visitatori della sezione For the Planet potranno osservare come i materiali recuperati dai rifiuti elettronici, raccolti dal Chilseo Recycling Center (CRC), vengano utilizzati per produrre parti di nuovi prodotti LG.

Sarà inoltre possibile avere informazioni approfondite su LG Smart Park (Changwon, Corea del Sud), il sito produttivo di LG ad alta efficienza energetica, e sulla nuova tecnologia di riciclo della schiuma di polistirene espanso (EPS) che permette di rendere più eco-friendly l’imballaggio dei prodotti.

La seconda sezione dell’area Better Life For All, For People, illustrerà gli impegni e i risultati ottenuti da LG nel rendere i propri prodotti e servizi più accessibili. Tra questi, lo sviluppo di manuali d’istruzione che includono guide vocali e in lingua dei segni e l’implementazione di funzioni di accessibilità – come il riconoscimento vocale, le istruzioni vocali e i sensori di rilevamento del movimento – all’interno di un’ampia gamma di prodotti LG. La sezione For People offrirà inoltre ai visitatori l’opportunità di esplorare le opzioni di accessibilità disponibili sui televisori LG, dalla sottotitolazione alla possibilità di creare un riquadro in lingua dei segni che può essere facilmente spostato e ridimensionato.

La sezione Our Committment rifletterà l’obiettivo finale del Better Life Plan 2030 dell’azienda vale a dire l’impegno nel garantire un futuro sostenibile. Entro il 2030, LG intende ridurre del 50% (rispetto ai livelli del 2017) le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione dei prodotti e del 20% per unità venduta (rispetto al 2020) le emissioni di gas serra derivanti dall’uso di alcuni dei suoi prodotti chiave. L’azienda, inoltre, prevede di estendere entro il 2025 le funzioni di accessibilità a tutte le sue linee di prodotto e di dotare entro il 2030 ogni prodotto LG di un manuale di istruzioni vocale e di uno video in lingua dei segni.