Learning More, il festival dedicato alla formazione e all’apprendimento

Torna a Modena, per la sua seconda edizione, il Learning More Festival, da venerdì 10 a domenica 12 novembre, il primo festival in Italia dedicato alla formazione, all’apprendimento e al capitale umano. Un intero fine settimana per mettersi in discussione, ascoltando e mettendo in pratica con gli oltre 120 esperti del settore, e scoprire frontiere e scenari futuri.

Il Learning More Festival – spiegano gli organizzatori – nasce con l’idea di offrire una nuova opportunità: quella di un luogo in cui educatori, formatori, imprenditori e professionisti, genitori, studenti e cittadini di tutta Italia possano informarsi e scoprire metodologie emergenti, modelli di successo e tecnologie per formare e apprendere, che rispondano ai bisogni della contemporaneità.

L’obiettivo del festival è stimolare la curiosità ed espandere l’agenda intorno ai temi dell’apprendimento. Prendere sul serio la continua domanda di conoscenza è cruciale nel nostro tempo, per integrare la scienza dell’apprendimento con competenze come il design, i linguaggi visuali, la comunicazione, il management, il digitale.

A rispondere alle domande del contemporaneo ci saranno i massimi esperti del settore, italiani e internazionali, che interagiranno con il pubblico attraverso i più di 70 incontri, tra cui lezioni, workshop, talks di approfondimento e learning shows. Per le famiglie e le scuole, ci saranno laboratori innovativi, contest e incontri di orientamento, per ragionare insieme sulle frontiere del digitale per la didattica, sul futuro del lavoro, sugli strumenti per la crescita personale.

Numerose le location della rassegna, per tre giorni di ragionamento diffuso in città, negli spazi di Future Education Modena e AGO – Modena Fabbriche Culturali, alla Chiesa della Fondazione Collegio San Carlo, alla Fondazione di Modena | SpazioF, al Polo dei Musei e presso l’ex Cinema Arena.

Il festival è organizzato da FEM – Future Education Modena, centro internazionale e primo hub innovativo per l’EdTech in Italia, creato da Wonderful Education e Fondazione di Modena.

Il Learning More Festival è realtà anche grazie al Comune di Modena e a Fondazione di Modena che insieme a FEM – Future Education Modena sono co-promotori.

Maggiori dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito del Learning More Festival.