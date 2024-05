Le unità WD Red Pro da 24 TB di Western Digital sono disponibili in Italia

Western Digital ha annunciato di aver iniziato la spedizione anche in Italia delle nuove unità WD Red Pro da 24 TB.

La famiglia WD Red Pro, che include una gamma completa di hard disk di fascia enterprise progettati per offrire prestazioni e affidabilità elevate, è in grado di gestire carichi di lavoro ad alta intensità in ambienti NAS di tipo aziendale e commerciale, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Si tratta di hard disk progettati per fornire le prestazioni, la scalabilità e l’affidabilità richieste dalle aziende per lavorare con grandi quantità di dati in sistemi NAS ottimizzati per RAID multi-bay.

La nuova unità da 24 TB – sottolinea Western Digital – include l’esclusiva tecnologia NASware, oltre a sensori per il monitoraggio delle vibrazioni rotatorie e multiasse e alla tecnologia ArmorCache per garantire un funzionamento affidabile.

L’esclusiva tecnologia NASware di Western Digital regola con precisione i parametri delle unità per adattarli ai carichi di lavoro dei sistemi NAS, contribuendo ad aumentare le prestazioni e l’affidabilità. Western Digital collabora con un’ampia gamma di fornitori di sistemi NAS per effettuare test approfonditi che garantiscono la compatibilità con la maggior parte degli alloggiamenti NAS.

Le unità WD Red Pro includono inoltre sensori Rotation Vibration (RV) che anticipano e contrastano in modo proattivo i disturbi causati dall’aumento delle vibrazioni. Disperdendo le vibrazioni in eccesso sullo chassis dell’unità, le turbolenze sono ridotte al minimo, le prestazioni sono mantenute e le unità sono protette.

Gli hard drive WD Red Pro includono poi un sensore d’urto multiasse per rilevare gli urti più lievi e compensarli automaticamente con la tecnologia Dynamic Fly Height per proteggere ulteriormente le unità negli alloggiamenti NAS.

Con capacità che vanno da 2 TB a 24 TB, i drive WD Red Pro – afferma Western Digital – sono ideali per i professionisti che lavorano con contenuti creativi e multimediali, aziende di medie e grandi dimensioni, i sistemi NAS in ambito commerciale e aziendale, e altro ancora.