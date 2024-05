NetApp presenta lo storage unificato dei dati costruito per l’era dell’AI

NetApp, l’azienda che si occupa di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi i nuovi sistemi AFF Serie A, in grado di alimentare tutti i carichi di lavoro IT più impegnativi che i clienti devono affrontare, tra cui GenAI, VMware e database aziendali. NetApp ha inoltre presentato un ampliamento delle funzionalità del suo portafoglio per aiutare i clienti a operare in modo più efficiente mentre sfruttano i dati per promuovere l’innovazione.

Nell’era dell’IA, le organizzazioni sentono la pressione di accelerare l’innovazione, sbloccare nuove esperienze per i clienti, superare le minacce informatiche e ottenere una produttività sempre maggiore. Molte organizzazioni vedono nell’IA uno strumento fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Secondo il rapporto NetApp Cloud Complexity 2024, le organizzazioni si rendono conto che il successo aziendale con l’IA dipende da due fattori critici: i dati (74%) e l’infrastruttura IT (71%). Con gli annunci di oggi, NetApp aiuta le aziende a eccellere in entrambi i fattori e a raggiungere il successo competitivo offrendo un’innovativa infrastruttura di dati intelligenti che consente ai clienti di sbloccare il valore dei loro dati con l’IA.

I nuovi sistemi NetApp AFF A-Series confermano la leadership di NetApp nello storage unificato dei dati per la prossima generazione di carichi di lavoro. Sfruttando la stessa tecnologia utilizzata dai tre principali cloud pubblici, la serie AFF A di NetApp elimina i silos e la complessità dello storage, fornendo uno storage potente, intelligente e sicuro per accelerare e ottimizzare ogni carico di lavoro. Questo include funzionalità integrate per ottimizzare i costi dello storage VMware oggi e fornire una flessibilità senza pari per il futuro.

“I dati sono innegabilmente la risorsa più preziosa per qualsiasi azienda che voglia superare i propri concorrenti. Che si tratti di applicazioni mission-critical o di sfruttare i dati aziendali per alimentare l’intelligenza artificiale, l’infrastruttura di dati che un’azienda sceglie di utilizzare fa la differenza”, ha dichiarato Sandeep Singh, Senior Vice President e General Manager of Enterprise Storage di NetApp. “L’ampio portafoglio di storage unificato di NetApp, dall’on-premise ai cloud pubblici, ne fa la soluzione ideale per le aziende che vogliono avere la solidità necessaria per i carichi di lavoro più impegnativi”. L’introduzione dei nuovi sistemi AFF Serie A testimonia il nostro costante impegno nel fornire lo storage aziendale più potente, intelligente e sicuro del settore”.

I nuovi sistemi AFF serie A per accelerare le operazioni tecnologiche aziendali

Con l’introduzione dei nuovi e più potenti sistemi di storage all-flash AFF A-Series, NetApp continua il suo impegno verso l’innovazione con sistemi di storage unificato dei dati progettati per qualsiasi dato, qualsiasi applicazione e qualsiasi cloud. I nuovi sistemi di storage AFF A-Series sono in grado di alimentare facilmente i carichi di lavoro più impegnativi, dalle applicazioni mission-critical esistenti ai carichi di lavoro GenAI che guideranno il successo nel futuro.

Questi nuovi sistemi sono i NetApp AFF A1K, AFF A90 e AFF A70, in grado di potenziare i carichi di lavoro aziendali grazie alla loro capacità di offrire un’ampia gamma di servizi:

Prestazioni fino a due volte superiori con 40 milioni di IOP, throughput di 1 TB/s

Disponibilità dei dati comprovata al 99,9999%

Capacità raw-to-effective leader, compresa la riduzione dei dati sempre attiva e la garanzia di efficienza di archiviazione 4:1

Rilevamento integrato di ransomware in tempo reale progettato per una precisione superiore al 99% e garanzia di recupero dei ransomware.

Lo storage unificato dei dati di NetApp supporta protocolli di storage a blocchi, file e oggetti e si integra in modo nativo con i tre maggiori provider di cloud pubblici, consentendo ai clienti di consolidare i carichi di lavoro, ridurre il costo dei dati e operare senza silos. Alimentati da NetApp ONTAP, questi sistemi offrono la semplicità e l’affidabilità che decine di migliaia di organizzazioni si aspettano da NetApp.

Fornire un’infrastruttura di dati aziendali potente, intelligente e sicura

Per continuare a innovare come azienda di infrastrutture dati intelligenti, NetApp ha rilasciato ulteriori funzionalità per fornire ai clienti la gestione avanzata dei dati, la protezione contro il ransomware leader del settore e l’integrazione con il cloud che i carichi di lavoro moderni come GenAI richiedono.

Le nuove caratteristiche e funzionalità della gestione dei dati e dei servizi integrati di NetApp includono:

Nuovi modelli StorageGRID : NetApp ha introdotto sei nuovi modelli StorageGRID che aumentano il valore dei dati non strutturati di grandi dimensioni e riducono il costo totale di proprietà. StorageGRID può ora sfruttare la capacità flash per fornire tempi di accesso rapidi agli oggetti al costo più basso. I clienti possono sperimentare un nuovo livello di flessibilità, scelta, prestazioni e sostenibilità per i carichi di lavoro critici ad oggetti, grazie a nuovi modelli che offrono un prezzo per GB molto competitivo, un aumento delle prestazioni fino a 3 volte, una riduzione dell’ingombro dell’80% e un risparmio sul consumo energetico fino al 70%.

: NetApp ha introdotto sei nuovi modelli StorageGRID che aumentano il valore dei dati non strutturati di grandi dimensioni e riducono il costo totale di proprietà. StorageGRID può ora sfruttare la capacità flash per fornire tempi di accesso rapidi agli oggetti al costo più basso. I clienti possono sperimentare un nuovo livello di flessibilità, scelta, prestazioni e sostenibilità per i carichi di lavoro critici ad oggetti, grazie a nuovi modelli che offrono un prezzo per GB molto competitivo, un aumento delle prestazioni fino a 3 volte, una riduzione dell’ingombro dell’80% e un risparmio sul consumo energetico fino al 70%. Architettura di riferimento per il Cyber Vault: NetApp ha annunciato una nuova architettura di riferimento per il cyber vault che estende le capacità di protezione dei dati leader del settore dell’azienda. Combinando i più recenti progressi nello storage sicuro dei dati, nel rilevamento autonomo del ransomware in tempo reale e nel ripristino rapido dei dati, il cyber vault sicuro e resiliente di NetApp offre uno storage “logicamente air-gapped” basato sulla comprovata tecnologia NetApp ONTAP, per una protezione senza precedenti dei dati dei clienti contro le minacce informatiche avanzate.

SnapMirror Active Sync: L’ultima versione di ONTAP include SnapMirror active sync che crea una soluzione simmetrica di continuità aziendale attiva-attiva su due data center . Abbinato a VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) e ai database aziendali di Oracle, SAP e Microsoft, SnapMirror active sync consente di continuare le operazioni aziendali senza interruzioni durante un’interruzione del data center.

FlexCache con Writeback: La versione aggiornata di ONTAP include anche FlexCache con Writeback, che crea copie locali dei dati per i team distribuiti, con conseguente riduzione della latenza e dell’accesso ininterrotto, riducendo al contempo i costi amministrativi. Le copie locali possono leggere e scrivere i dati, garantendo ai team locali un maggiore controllo e mantenendo la coerenza dei dati con il data center centrale.

NetApp AIPod con Lenovo : NetApp e Lenovo stanno collaborando a una nuova soluzione di infrastruttura convergente progettata per i casi d’uso di retrieval-augmented generation (RAG) e inferencing per GenAI, con server ThinkSystem Lenovo ad alte prestazioni che utilizzano GPU NVIDIA L40S, networking NVIDIA Spectrum-X e storage NetApp AFF, tutti convalidati con le specifiche dell’architettura NVIDIA OVX.

: NetApp e Lenovo stanno collaborando a una nuova soluzione di infrastruttura convergente progettata per i casi d’uso di retrieval-augmented generation (RAG) e inferencing per GenAI, con server ThinkSystem Lenovo ad alte prestazioni che utilizzano NVIDIA L40S, networking NVIDIA Spectrum-X e storage NetApp AFF, tutti convalidati con le specifiche dell’architettura NVIDIA OVX. Classificazione BlueXP: Questo servizio basato su AI/ML è ora disponibile come funzionalità di base di BlueXP senza costi aggiuntivi, offrendo agli utenti l’accesso immediato alla capacità di classificare, categorizzare e taggare automaticamente i dati nell’intero patrimonio di dati per approfondire la data intelligence, migliorando gli sforzi in termini di governance, sicurezza e conformità e abilitando al contempo carichi di lavoro strategici come GenAI. Con la classificazione BlueXP, i clienti possono ora alimentare l’innovazione GenAI e RAG grazie alla capacità di AIOps di aumentare in modo sicuro e programmatico i modelli pre-addestrati con dati proprietari autoclassificati su richiesta per una maggiore rilevanza senza sacrificare i costi o la sicurezza dei dati.

“L’IA rappresenta un’enorme opportunità per le aziende di sfruttare i propri dati in modi nuovi per sbloccare vantaggi competitivi”, spiega Ashish Nadkarni, Group Vice President e General Manager, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies e BuyerView Research di IDC. “Tuttavia, con lo sviluppo del mercato dell’IA, il modo in cui le organizzazioni si approcciano all’IA potrebbe cambiare. Hanno bisogno di un’infrastruttura di storage che dia loro la flessibilità di combinare lo storage dei dati on-premise con gli ambienti cloud. La strategia di NetApp, che consiste nel fornire un potente data storage unificato che funziona con qualsiasi protocollo di dati, in qualsiasi ambiente, per eseguire qualsiasi carico di lavoro, offre ai clienti la potenza e la flessibilità necessarie per affrontare qualsiasi sfida si presenti”.