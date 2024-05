Toshiba annuncia gli hard disk da oltre 30 Tbyte con tecnologia Nearline

Toshiba ha realizzato una capacità di archiviazione superiore a 30 Tbyte grazie a due tecnologie di registrazione magnetica ad alta capacità di nuova generazione per hard disk (HDD): Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) e Microwave Assisted Magnetic Recording (MAMR). I drive in versione demo rappresentano un’importante tappa nel percorso per la realizzazione di prodotti commerciali basati su questi formati di registrazione innovativi.

L’HAMR potenzia le capacità di scrittura riscaldando localmente il materiale del disco con un laser a corto raggio. Toshiba ha raggiunto 32 Tbyte con 10 piatti che utilizzano la tecnologia Shingled Magnetic Recording (SMR), che sovrappone parzialmente le tracce dei dati per aumentare la densità delle aree e la capacità di archiviazione complessiva per disco. Toshiba prevede di iniziare a spedire campioni di prova degli HDD da 28-30 Tbyte con tecnologia HAMR nel 2025.

L’altra tecnologia è la MAMR, che utilizza le microonde per migliorare le capacità di registrazione magnetica. Toshiba è stata la prima azienda a dimostrarne l’efficacia e ha iniziato la produzione di massa di drive di prima generazione nel 2021 e ha raggiunto una capacità di 31 Tbyte impilando 11 piatti, utilizzando la tecnologia SMR e migliorando l’elaborazione del segnale.

Questi traguardi sono stati resi possibili da anni di stretta collaborazione con Resonac Corporation, produttore di supporti HDD, e TDK Corporation, produttore di testine per HDD. Toshiba e i suoi partner si impegnano a portare avanti lo sviluppo delle tecnologie HAMR e MAMR per offrire HDD sempre più capienti e in grado di soddisfare la crescente domanda di storage del cloud e dei data center.

Come afferma Larry Martinez-Palomo, Vice President e Head della divisione Storage Products di Toshiba: “Toshiba sta portando avanti lo sviluppo di HDD ad alta capacità di ultima generazione utilizzando sia la tecnologia HAMR che quella MAMR. La produzione di massa di hard disk che integrano la tecnologia HAMR inizierà dopo il completamento della fase di test. Nel frattempo, Toshiba continuerà a soddisfare la domanda di dispositivi di archiviazione ad alta capacità e affidabilità con hard disk che utilizzano la tecnologia MAMR, già collaudata sul campo”.