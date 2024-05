HPE: nuove soluzioni di storage per il cloud ibrido

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato nuove soluzioni cloud HPE GreenLake nate per semplificare la gestione e l’ottimizzazione dello storage, dei dati e dei carichi di lavoro in ambienti on-premise e cloud.

Tra le novità, c’è in primo luogo HPE GreenLake Block Storage for Amazon Web Services (AWS), nuova offerta software-defined storage per gestire senza problemi lo storage a blocchi in ambienti cloud ibridi. Poi, il nuovo aggiornamento di HPE GreenLake for Block Storage basato su HPE Alletra MP che ora supporta capacità NVMe fino a 5,6PB e HPE Infosight AIOps cross-stack analytics per consentire la visibilità dei carichi di lavoro, prestazioni migliori, maggiore disponibilità e utilizzo ottimizzato delle risorse.

HPE Timeless Program trasforma l’esperienza di possesso dello storage con una nuova protezione dell’investimento che offre agilità operativa e flessibilità finanziaria, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) per i clienti che scelgono lo storage a blocchi su HPE Alletra MP. HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition ora supporta HPE Alletra MP e HPE SimpliVity Gen 11.

Nel 2023, HPE ha innovato lo storage hybrid cloud introducendo quello che l’azienda definisce il primo block storage modulare di tipo scale-out del settore basato su un unico sistema operativo, in grado di supportare sia aziende di piccole e medie dimensioni sia clienti enterprise con carichi di lavoro business-critical e mission-critical. HPE prosegue dunque nell’espansione della sua strategia platform-based per consentire alle aziende di passare dalla gestione quotidiana dei singoli array di storage a un’esperienza di data management unificata che offre un modello operativo cloud, automazione AI-driven e mobilità dei dati senza interruzioni.

“Mentre i nostri concorrenti continuano a vendere lo storage come servizio, noi offriamo un approccio realmente innovativo e platform-based per la gestione del cloud ibrido e l’archiviazione dei dati“, ha dichiarato Jim O’Dorisio, senior vice president e general manager di HPE Storage. “Con le nostre innovazioni su HPE Alletra e HPE GreenLake, continuiamo a definire nuovi standard per una gestione dell’IT e dello storage più semplice ed economica“.

Massima mobilità dei dati e delle applicazioni con software-defined storage per AWS

Con l’introduzione di HPE GreenLake Block Storage per AWS, HPE semplifica la gestione dei dati e il posizionamento dei carichi di lavoro su cloud tramite software-defined storage. HPE GreenLake Block Storage for AWS è progettato per offrire un’esperienza di gestione dello storage unificata e continua nel cloud ibrido, con un più rapido “time to value” e una resilienza di classe enterprise.

Le aziende possono gestire e proteggere in modo coerente gli ambienti di storage globali e spostare dati, carichi di lavoro e backup per ottenere prestazioni e costi ottimali. HPE GreenLake Block Storage for AWS è ideale per le aziende che desiderano ottimizzare la gestione dei dati, lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni negli ambienti on-premise e nel cloud pubblico. L’offerta software-defined storage aggiunge anche una protezione dei dati e un disaster recovery hybrid cloud semplice e conveniente.

HPE Timeless Program prepara le aziende per l’innovazione di nuova generazione

Con il nuovo HPE Timeless Program, HPE sta trasformando l’esperienza di possesso dello storage con una nuova protezione degli investimenti e un percorso del ciclo di vita dell’infrastruttura senza interruzioni. I clienti che scelgono lo storage a blocchi su HPE Alletra MP e partecipano al programma si qualificheranno per l’aggiornamento a un controller di nuova generazione, fornito senza interruzioni sul servizio, al momento del rinnovo dell’abbonamento.

Secondo l’azienda, i clienti possono ottenere un risparmio medio del 30% sul TCO dello storage evitando un forklift upgrade. Il nuovo programma include HPE 100% Data Availability Guarantee e HPE StoreMore data efficiency guarantees. HPE Timeless Program offre ai clienti una gestione economica pluriennale prevedibile e livelli di servizi garantiti per la disponibilità e l’efficienza dei dati.

“La verità è che i data center multi-vendor sono complessi da gestire e difficili da scalare“, ha dichiarato Kristinn Elvar Arnarsson, CTO di Opin Kerfi. “Quando abbiamo pensato di consolidare i nostri data center con un unico fornitore, volevamo davvero elaborazione e storage scale up e scale out e che la gestione dello storage fosse unificata. Ora abbiamo HPE GreenLake for Block Storage con Alletra MP come soluzione dimostrativa per i nostri clienti, per vedere come possiamo fornire loro un’innovazione a prova di futuro“.

Alletra MP semplifica la gestione con AI-driven intelligence e analytics potenziati

HPE è leader riconosciuto nella gestione e nell’osservabilità dei carichi di lavoro AIOps-enabled con HPE Infosight e OpsRamp. Ora completamente integrate nel cloud HPE GreenLake, i nuovi cross-stack analytics semplificano la gestione dello storage per aiutare gli utenti a evitare proattivamente i problemi di latenza che riducono le prestazioni dei carichi di lavoro. La correlazione full-stack delle risorse, combinata con il motore AIOps, consente ai clienti di osservare, prevedere e mitigare le interruzioni su macchine virtuali, storage, rete, calcolo e infrastruttura cloud. Inoltre, i clienti di HPE Alletra MP potranno ora osservare i consumi energetici e le tendenze delle emissioni di anidride carbonica attraverso l’HPE Sustainability Insight Center.

HPE Alletra MP offre ora una resilienza mission-critical con prezzi di fascia media, scalando fino a 5,6PB con il supporto fino a 16 shelf di espansione JBOF, il doppio della capacità precedentemente disponibile. La nuova protezione globale avanzata integrata supporta la replica su tre siti per una maggiore protezione dei dati.

Zerto Cyber Resilience Vault integra ora HPE Alletra MP, fornendo ai clienti copie di dati sicure e immutabili e consentendo un rapido ripristino air-gapped dopo un attacco informatico. I clienti possono proteggere, verificare e archiviare in modo sicuro le loro applicazioni più critiche, fornendo al contempo la disponibilità di ripristinare rapidamente i servizi in caso di interruzione del servizio o violazione.

“HPE GreenLake si allinea perfettamente alla nostra strategia di cloud ibrido, consentendoci di essere cloud-sensible, piuttosto che cloud-first. HPE GreenLake for Block Storage è la soluzione giusta per sostituire i nostri array HPE 3PAR perché ci offre una disponibilità dei dati al 100% per i nostri carichi di lavoro mission-critical e la flessibilità di scalare le prestazioni e la capacità in base all’espansione delle nostre esigenze di dati“, dichiara Alan Harper, direttore della tecnologia aziendale di Shawbrook Bank Limited.

Le nuove soluzioni per il cloud privato ottimizzano i carichi di lavoro EDGE e semplificano la VM mobility

HPE Alletra MP e HPE SimpliVity Gen11 sono ora disponibili su HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition. Questo cloud privato flessibile e self-service semplifica la gestione e la mobilità delle macchine virtuali (VM) tra ambienti on-prem e di cloud pubblici.

HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition offre una moderna architettura iperconvergente disaggregata. Il nuovo supporto per HPE Alletra MP offre carichi di lavoro delle VM mission-critical con prezzi di fascia media e la 100% Data Availability Guarantee.

Il nuovo supporto per HPE SimpliVity Gen11, basato sui server HPE ProLiant Gen11, consente ai clienti di eseguire macchine virtuali edge e general-purpose con una disponibilità dei dati del 99,999% e una protezione dei dati integrata.

