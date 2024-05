Dell PowerEdge, i nuovi server supportano workload dal data center all’edge

Dell Technologies amplia il portfolio di server con aggiornamenti in termini di prestazioni ed efficienza, dal data center all’edge. Questi server rappresentano l’ultima generazione di innovazione per tutti i clienti Dell.

Realizzati tenendo conto della versatilità, i nuovi server Dell PowerEdge offrono configurazioni efficienti che semplificheranno le operazioni per le organizzazioni, inclusi i CSP – qualsiasi sia la dimensione -, le piccole imprese e coloro che operano all’edge. Con i miglioramenti delle prestazioni, i clienti potranno disporre della potenza di elaborazione necessaria per gestire una vasta gamma di workload.

“I nostri clienti si affidano ai nostri server più recenti per workload a maggiore intensità di calcolo cercando al tempo stesso di gestire in modo sostenibile energia ed emissioni“, ha affermato Travis Vigil, vicepresidente senior, Infrastructure Solutions Group Product Management, Dell Technologies. “Questo grazie ai nostri 30 anni di esperienza dove Dell PowerEdge ha da sempre rappresentato l’elemento chiave dell’infrastruttura IT, aiutando i clienti a soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione e supportando i workload su data center edge, core e cloud”.

Prestazioni ed efficienza migliorate per i cloud service provider

I nuovi server Dell PowerEdge R670 CSP Edition e R770 CSP Edition offrono ai CSP prestazioni ottimali per l’high performance computing, inclusi workload cloud ad alta densità e scalabili, come la virtualizzazione e l’analisi dei dati. Inoltre, attraverso il programma Dell Early Access, i clienti possono valutare questi server consentendo ai CSP meccanismi per garantire la scalabilità sin dal primo giorno di produzione.

Progettati con la tecnologia Smart Cooling, questi server sono efficienti dal punto di vista energetico e si adattano in modo intelligente ai cambiamenti degli ambienti. Il fattore di forma compatto con I/O frontale per la manutenzione del “corridoio freddo” evita la dispersione in corsia mentre le configurazioni versatili li rendono più semplici da implementare e mantenere, rendendoli ideali per data center specializzati.

Grazie al processore core Intel Xeon 6 Efficient, i clienti potranno usufruire di prestazioni per rack fino a 2,3 volte superiori rispetto alla generazione precedente, sottolinea il produttore. Questi server sono dotati di Dell Open Server Manager basato su OpenBMC per semplificare la gestione in un ecosistema aperto per ambienti eterogenei.

I nuovi server CSP Edition segnano il debutto dell’architettura Data Center – Modular Hardware System (DC-MHS) nel portfolio Dell PowerEdge. La specifica DC-MHS supporta un’integrazione più semplice dei server nell’infrastruttura esistente standardizzando i server, migliorando la progettazione e la scelta per il cliente. Parte dell’Open Compute Project, DC-MHS è frutto della collaborazione di sei aziende – tra cui Dell Technologies e Intel – focalizzata sulla riprogettazione della tecnologia hardware per rendere più interoperabili data center, edge e infrastrutture aziendali.

“Intel è entusiasta di avere Dell Technologies in prima linea nello sviluppo dell’ultima generazione di processori Intel Xeon 6, consentendo ai clienti delle diverse industry di mantenere un’elaborazione efficiente e ad alta densità per data center AI del futuro“, ha affermato Ryan Tabrah, vicepresidente e general manager dei prodotti Intel Xeon Efficient-core, Intel Corporation.

Ingombro ridotto, prestazioni raddoppiate

Alle piccole imprese e agli uffici remoti alla ricerca di un’infrastruttura ad alta densità computazionale e applicativa i server Dell PowerEdge T160 e R260 offrono l’elaborazione compatta. Con quasi la metà dell’ingombro fisico (pari al 42%), il modello T160 offre un minore carbon footprint grazie al maggiore utilizzo di materiali sostenibili, incluso uno chassis in metallo non verniciato. Il server è fino al 23% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente, dichiara Dell. La versione R260 ha, inoltre, un ingombro fisico ridotto (24%), aumentandone la versatilità.

Entrambi i server sono dotati di processori Intel® Xeon E-2400 che offrono prestazioni doppie rispetto alla generazione precedente. Il modello T160 è ideale per le organizzazioni che necessitano di eseguire l’elaborazione dei dati in tempo reale in installazioni next-edge.

La versione R260 è ideale per l’implementazione della virtualizzazione next-edge, riducendo al minimo la latenza fino al 50%. Per chi lavora in ambienti complessi, i modelli R260 e R260 sono dotati di cornici con filtro, che proteggono l’hardware interno da particelle di polvere e grasso, contribuendo a garantire un flusso d’aria senza ostacoli per prestazioni e acustica migliori.

“La tecnologia che massimizza l’efficienza energetica e la densità dell’infrastruttura senza compromettere le prestazioni è fondamentale per le operazioni moderne e sostenibili dei data center“, ha affermato Kuba Stolarski, vicepresidente della ricerca, IDC Enterprise Infrastructure Practice. “Il portfolio di Dell offre alle organizzazioni di tutte le dimensioni soluzioni server innovative per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, semplificando al tempo stesso la gestione e migliorando le prestazioni“.

Disponibilità delle nuove soluzioni Dell