Le nuove integrazioni di Salesforce Data Cloud con Google e LinkedIn aiutano i brand a creare campagne pubblicitarie più pertinenti

Salesforce ha annunciato nuove integrazioni Data Cloud con Google Display & Video 360 e LinkedIn. Queste integrazioni consentono ai clienti di Salesforce di collegare i loro dati di prima parte dal CRM AI di Salesforce e di eseguire campagne pubblicitarie automatizzate e personalizzate su Google Ads e LinkedIn.

Con l’avvicinarsi del futuro cookieless e la rapida evoluzione delle leggi sulla privacy, le aziende danno priorità ai dati raccolti direttamente dal pubblico e basati sul consenso come base per la comprensione e l’interazione con i clienti. Ma i silos di dati rendono difficile per i marketer sfruttare i dati di prima parte della loro azienda per creare una visione unificata dei loro clienti: Le organizzazioni utilizzano in media 1.061 applicazioni, ma il 71% non è integrato.

Le nuove integrazioni con Google e LinkedIn aiutano gli operatori del marketing a sfruttare in modo sicuro i loro dati di prima parte per costruire segmenti da Data Cloud e quindi offrire campagne pubblicitarie pertinenti su Google Ads e LinkedIn.

Le nuove funzionalità proposte da Salesforce con Google e LinkedIn

Creare esperienze pubblicitarie connesse su display, video, TV, audio e altri canali con Google Display & Video 360. Ad esempio, un marchio di media può creare esperienze pubblicitarie coinvolgenti e senza soluzione di continuità che aumentano la fidelizzazione dei clienti utilizzando i profili unificati dei clienti da Data Cloud per fornire annunci personalizzati e misurare le campagne attraverso display, video, TV, audio e altro con Google Display & Video 360.

su display, video, TV, audio e altri canali con Google Display & Video 360. Ad esempio, un marchio di media può creare esperienze pubblicitarie coinvolgenti e senza soluzione di continuità che aumentano la fidelizzazione dei clienti utilizzando i profili unificati dei clienti da Data Cloud per fornire annunci personalizzati e misurare le campagne attraverso display, video, TV, audio e altro con Google Display & Video 360. Rivolgersi a una rete di oltre 1 miliardo di professionisti attivi su LinkedIn in base a titolo di lavoro, funzione, settore e altro ancora. Ad esempio, utilizzando i dati di prima parte e l’AI-powered product interest scoring da Marketing Cloud, Sales Cloud e Service Cloud, e i dati di utilizzo dei prodotti dalle proprie app , un’azienda tecnologica può creare un programma end-to-end per aumentare la consapevolezza e promuovere opportunità di conversione upsell e cross-sell rilevanti per far crescere la propria pipeline di vendita.

Unificando i dati di tutta la piattaforma Salesforce Customer 360 in Data Cloud, facendo emergere le intuizioni e le raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale di Einstein e attivandole in tutto il loro ecosistema pubblicitario digitale, gli inserzionisti otterranno significativi vantaggi.