Le nuove funzioni di privacy e sicurezza in arrivo sui dispositivi Apple

Con l’anteprima offerta alla WWDC 2023 delle nuove versioni in arrivo in autunno dei sistemi operativi dei suoi dispositivi, Apple ha presentato anche le sue ultime innovazioni in fatto di privacy e sicurezza.

Tra queste, ci sono importanti aggiornamenti nella navigazione privata di Safari, Sicurezza delle comunicazioni e Modalità di isolamento, oltre a miglioramenti alla privacy delle app. La società di Cupertino ha presentato anche nuove funzioni progettate intorno a privacy e sicurezza, come Check In, NameDrop e Live Voicemail. Queste novità – afferma l’azienda – dimostrano ancora una volta la profonda convinzione di Apple che la privacy sia un diritto umano fondamentale e che debba poggiare su una solida sicurezza.

“Sin dalle fasi iniziali della progettazione, la privacy è un elemento centrale di tutti i nuovi prodotti e le nuove funzioni Apple”, ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Il nostro obiettivo è dare all’utente la possibilità di mantenere il controllo delle proprie informazioni continuando a sviluppare funzioni di sicurezza all’avanguardia, che ci consentono di offrire la migliore protezione dei dati al mondo. Questo approccio è evidente in molte delle funzioni disponibili sulle nostre piattaforme, come i grandi aggiornamenti alla modalità di navigazione privata di Safari e l’espansione della modalità di isolamento”.

Maggior controllo dei dati con le funzioni per la privacy di Apple

La navigazione privata è approdata in Safari molto prima rispetto a qualsiasi altro browser, mette in evidenza Apple. Quest’anno, un importante aggiornamento migliora ulteriormente la protezione contro i tracker durante la navigazione e contro gli accessi indesiderati al dispositivo.

La protezione avanzata dal tracciamento e dal fingerprinting è ancora più efficiente nell’impedire ai siti web di utilizzare le tecniche più recenti per monitorare o identificare il dispositivo dell’utente. La navigazione privata viene ora bloccata se non in uso, consentendo all’utente di lasciare aperti i pannelli anche quando si allontana dal dispositivo.

Grazie a un nuovo sistema di selezione integrato in Foto, l’utente può facilmente condividere con le app solo determinate immagini, mantenendo il resto della libreria privata. Quando le app chiedono di accedere all’intera libreria di Foto, all’utente verranno mostrate maggiori informazioni su cosa condivideranno; l’utente riceverà inoltre dei promemoria di tanto in tanto sulle scelte fatte.

Alcuni siti web aggiungono informazioni extra ai propri URL per poter tracciare l’utente anche su altri siti. Ora queste informazioni saranno rimosse dai link che vengono condivisi in Messaggi e Mail, mantenendoli comunque perfettamente funzionanti. Le stesse informazioni verranno rimosse anche dai link nella navigazione privata di Safari.

Chi sviluppa ora ha a disposizione nuovi strumenti che offrono maggiori informazioni sul modo in cui i kit di sviluppo (SDK) di terze parti utilizzano i dati nelle loro app, così possono creare schede sulla privacy più accurate. Questi cambiamenti migliorano anche l’integrità della catena di sviluppo del software, grazie al supporto delle firme per gli SDK di terze parti per verificare la loro integrità e aggiungere un ulteriore livello di protezione contro gli abusi.

Funzioni create per proteggere la sicurezza dell’utente

Sicurezza delle comunicazioni, una funzione progettata per allertare i bambini e le bambine quando ricevono o inviano foto con nudità in Messaggi, ora controlla anche i contenuti video. Una nuova API consente ai team di sviluppo di integrare Sicurezza delle comunicazioni direttamente nelle app che creano. Inoltre, la funzione ora aiuta a proteggere i bambini quando inviano e ricevono un AirDrop, un videomessaggio FaceTime e quando utilizzano l’app Telefono per ricevere un Contact Poster e il selettore foto per scegliere il contenuto da inviare.

Tutta l’elaborazione delle immagini e dei video per Communication Safety avviene sul dispositivo, il che significa che né Apple né terzi hanno accesso ai contenuti. Questi avvisi saranno attivati per gli account dei bambini nel loro piano di condivisione familiare e possono essere disattivati dal genitore.

Avviso di contenuti sensibili aiuta le persone adulte a evitare immagini e video di nudità non desiderati quando li ricevono via Messaggi, AirDrop, in un videomessaggio FaceTime o attraverso l’app Telefono quando ricevono un Contact Poster, sempre usando la stessa tecnologia per la protezione della privacy che è al centro della Sicurezza delle comunicazioni. La funzione è facoltativa e può essere attivata nelle impostazioni Privacy e sicurezza.

Così come per Sicurezza delle comunicazioni, anche per Avviso di contenuti sensibili l’elaborazione di video e immagini avviene on-device affinché né Apple né terze parti possano accedervi.

Potenti tecnologie di protezione per tutelare i dati dell’utente

Ora password e passkey possono essere condivise in modo più sicuro: l’utente può creare un gruppo con cui condividere una serie di password, e chiunque ne faccia parte potrà aggiungerne di nuove o modificare quelle esistenti per tenerle sempre aggiornate.

La condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud ed è quindi protetta dalla crittografia en-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso ricevuti in Mail vengono inseriti in automatico in Safari, così sarà più facile fare il login in tutta sicurezza senza uscire dal browser.

Ora la modalità di isolamento offre un ulteriore livello di protezione per le persone che potrebbero essere bersaglio di spyware mercenario per via del loro lavoro o della loro identità. Le nuove misure aumentano la sicurezza della gestione dei contenuti multimediali, delle impostazioni predefinite della connettività wireless e della condivisione dei contenuti, del sandboxing e dell’ottimizzazione della sicurezza della rete.

L’attivazione della modalità di isolamento rafforza ulteriormente le difese del dispositivo e limita considerevolmente alcune funzioni, riducendo drasticamente la superficie di attacco per chi ha bisogno di maggiore protezione. Inoltre, la modalità di isolamento sarà supportata anche su watchOS.

Ulteriori funzioni di Apple incentrate su privacy e sicurezza

Con Check In si potrà informare facilmente amici e parenti di essere giunti sani e salvi a destinazione. Una volta attivata la funzione, Check In rileva automaticamente l’orario di arrivo alla destinazione prevista e informa tramite Messaggi i contatti selezionati. Se capita un imprevisto durante il tragitto, Check In rileva che l’utente non si sta avvicinando alla destinazione stabilita e verificherà che sia tutto a posto. Se non riceve risposta, la funzione condividerà con i contatti prescelti informazioni utili come la posizione precisa del dispositivo, il livello di carica della batteria, la copertura dei servizi cellulare e l’ultima volta che l’utente ha utilizzato il suo iPhone. Check In non solo permette di ricevere aiuto più facilmente in caso di bisogno, ma garantisce anche un alto livello di privacy e sicurezza perché è l’utente a scegliere con chi condividere informazioni come la destinazione e la durata del viaggio che ha impostato. La sessione di Check In può essere interrotta in qualsiasi momento. Le informazioni inviate con Check In sono protette da crittografia end-to-end, così solo gli amici e i parenti dell’utente possono leggerle, non Apple né chiunque altro.

Con NameDrop, una nuova esperienza di AirDrop, un utente può tenere il proprio iPhone vicino a un altro per condividere le informazioni di contatto solo con le persone a cui le vuole mandare. L’utente può anche selezionare con precisione le informazioni di contatto da condividere e quelle che non devono essere inviate. In questo stesso modo si possono anche condividere contenuti come foto e link. Su Apple Watch, la funzione può essere usata facendo tap sul pulsante Condividi in “La mia scheda” nell’app Contatti oppure sulla relativa complicazione sul quadrante, e poi avvicinare il proprio Apple Watch a quello dell’altra persona. Come con AirDrop, questa nuova funzione condivide i contenuti in modo sicuro tramite una connessione crittografata.

Con Live Voicemail è più facile sapere se è il caso di rispondere o meno a una telefonata. Quando qualcuno chiama e inizia a lasciare un messaggio, apparirà la trascrizione in tempo reale di ciò che sta dicendo. Se l’utente vuole rispondere alla telefonata, può farlo in qualsiasi momento. Se l’opzione “Silenzia numeri sconosciuti“ è attiva, le chiamate da numeri non memorizzati finiranno direttamente in Live Voicemail e il dispositivo non squillerà. Le chiamate identificate come spam degli operatori non appariranno come Live Voicemail, ma saranno rifiutate all’istante. Così l’utente potrà tranquillamente ignorare le chiamate spam, scam o che ledono la privacy, senza preoccuparsi di perdere delle telefonate importanti. Grazie alla potenza del Neural Engine, le trascrizioni di Live Voicemail sono gestite interamente sul dispositivo e queste informazioni non vengono condivise con Apple.

Queste funzioni di privacy e sicurezza – ha annunciato Apple – saranno disponibili con gli aggiornamenti software gratuiti la cui uscita è prevista per l’autunno.