Le novità Dell nel software storage per la cyber-resilienza ed efficienza IT

Dell Technologies promuove l’innovazione software-driven all’interno del principale mercato storage, rafforzando la cyber-resilienza, l’efficienza energetica e l’automazione necessarie alle aziende impegnate nell’adozione di soluzioni multicloud.

L’impegno che Dell dedica allo sviluppo software ha consentito di arricchire il proprio portfolio storage con oltre 2.000 innovazioni negli ultimi dodici mesi, sottolinea l’azienda. Tutti questi miglioramenti vengono resi disponibili gratuitamente ai clienti e sono utilizzabili attraverso software on-premises o in modalità as-a-Service attraverso Dell APEX.

“Mentre i dati continuano ad aumentare e le competenze IT risultano spesso difficili da reperire, le aziende si trovano nella posizione di dover fare di più con meno. Aiutiamo i clienti ad affrontare questa sfida consentendo loro di ottenere il massimo dagli investimenti IT grazie a innovazioni software per lo storage che migliorano l’efficienza energetica, incrementano la produttività e rafforzano la cyber-resilienza”, ha dichiarato Jeff Boudreau, presidente e general manager dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies.

PowerStore, lo storage array all-flash di Dell, accresce la sicurezza per aiutare le aziende a adottare l’approccio Zero Trust, un modello di sicurezza che consente la verifica continua di utenti e risorse all’interno dell’ambiente IT, garantendo l’autorizzazione solo ad entità e azioni riconosciute.

Grazie alle ultime innovazioni software di PowerStore dedicate alla sicurezza, Dell vuole aiutare i propri clienti a proteggere, prevenire e affrontare i cyberattacchi.

Le novità introdotte comprendono:

STIG-hardening – Le Security Technical Implementation Guide (STIG) soddisfano i più severi standard di configurazione definiti dal governo federale e dal Dipartimento della Difesa statunitensi. STIG-hardening si aggiunge alla conformità di PowerStore allo standard NIST Cyber Security Framework, obbligatorio per gli enti pubblici di molti Paesi del mondo, inclusi quelli federali statunitensi.

– Le Security Technical Implementation Guide (STIG) soddisfano i più severi standard di configurazione definiti dal governo federale e dal Dipartimento della Difesa statunitensi. STIG-hardening si aggiunge alla conformità di PowerStore allo standard NIST Cyber Security Framework, obbligatorio per gli enti pubblici di molti Paesi del mondo, inclusi quelli federali statunitensi. Copie di snapshot sicure e immutabili – Previene la cancellazione o la modifica non autorizzata delle copie snapshot prima della loro data di scadenza.

– Previene la cancellazione o la modifica non autorizzata delle copie snapshot prima della loro data di scadenza. Autorizzazioni file semplificate – Permette agli amministratori dello storage di gestire l’accesso direttamente da PowerStore per rispondere rapidamente in caso di minacce alla sicurezza.

– Permette agli amministratori dello storage di gestire l’accesso direttamente da PowerStore per rispondere rapidamente in caso di minacce alla sicurezza. Maggiore resilienza dei file – Fino al quadruplo di copie snapshot accessibili in più per sistema, offrendo agli utenti ulteriori punti di protezione per il ripristino granulare se necessario.

– Fino al quadruplo di copie snapshot accessibili in più per sistema, offrendo agli utenti ulteriori punti di protezione per il ripristino granulare se necessario. Multi-factor authentication – Protegge l’accesso amministrativo allo storage PowerStore attraverso sistemi di autenticazione a più fattori.

Dell aiuta i clienti ad incrementare la produttività contenendo i costi

Le nuove capacità di automazione e le innovazioni del software PowerStore in ambito multicloud aiutano i clienti a trarre il massimo vantaggio dagli investimenti IT, contenendo i costi operativi ed energetici. Queste nuove funzionalità PowerStore comprendono:

Integrazione nativa con Dell PowerProtect – Le aziende hanno adesso maggiore semplicità e possibilità di scelta nel guidare le proprie strategie di protezione dei dati multicloud grazie a una pratica funzione di backup in cloud nata dall’integrazione di PowerStore con le soluzioni Dell per la protezione dei dati. I backup possono essere infatti configurati in meno di due minuti direttamente dall’interfaccia di PowerStore, permettendo ai clienti di avvalersi facilmente delle appliance PowerProtect (con riduzione dei dati fino a 65:1), la tecnologia DD Boost e altre funzionalità. La soluzione permette un’archiviazione in cloud economicamente conveniente riducendo i requisiti di capacità on-premises per ridurre i costi di alimentazione e raffreddamento.

– Le aziende hanno adesso maggiore semplicità e possibilità di scelta nel guidare le proprie strategie di protezione dei dati multicloud grazie a una pratica funzione di backup in nata dall’integrazione di PowerStore con le soluzioni Dell per la protezione dei dati. I backup possono essere infatti configurati in meno di due minuti direttamente dall’interfaccia di PowerStore, permettendo ai clienti di avvalersi facilmente delle appliance PowerProtect (con riduzione dei dati fino a 65:1), la tecnologia DD Boost e altre funzionalità. La soluzione permette un’archiviazione in cloud economicamente conveniente riducendo i requisiti di capacità on-premises per ridurre i costi di alimentazione e raffreddamento. Miglioramenti ai workflow DevOps – Nuove integrazioni con Ansible e Terraform e nuove capacità per la mobilità applicativa con i Dell Container Storage Modules che aiutano i clienti PowerStore ad accelerare l’innovazione con un’automazione storage flessibile. Supportando queste soluzioni open source , PowerStore offre a chi lavora in ambito DevOps strumenti intuitivi per l’automazione dello storage e la capacità di creare processi automatizzati e ripetibili in ambienti differenti, per effettuare il provisioning dello storage senza dover scrivere codice a basso livello, né ricorrere al supporto dell’help desk.

PowerStore offre fino al 60% in più di IOPS (operazioni input/output per secondo) per watt grazie alle configurazioni certificate ENERGY STAR, garantendo aumenti significativi di densità e performance per watt che lo rendono il sistema di data storage Dell più sostenibile mai realizzato finora. Grazie a questi progressi, Dell risponde alla crescente richiesta di efficienza energetica e di sostenibilità che un recente sondaggio di IDC ha indicato essere uno dei criteri più importanti nelle decisioni di acquisto IT.

“Con la tecnologia di compressione di Dell PowerStore, abbiamo ridotto la nostra vecchia Storage Area Network da ben 20 sistemi a due – ovvero il 90% di footprint in meno. Come risultato, PowerStore ha migliorato la nostra efficienza energetica consentendoci, inoltre, di innovare per soddisfare le mutevoli richieste del mercato e le crescenti aspettative del nostro staff”, ha sottolineato Nathan Young, IT director del Recorder’s Office della Contea di Maricopa.

Dell accelera l’innovazione dello storage basata su software

Oltre a PowerStore sono state rilasciati ulteriori aggiornamenti software dedicati anche alle altre piattaforme e soluzioni del portfolio Dell Storage:

Dell PowerMax, lo storage mission-critical tra i più sicuri al mondo, rafforza la cybersicurezza abilitando un “operational airgap” che consente ai clienti di velocizzare il ripristino dei dati di produzione eventualmente compromessi a seguito di un cyberattacco.

lo storage mission-critical tra i più sicuri al mondo, rafforza la cybersicurezza abilitando un “operational airgap” che consente ai clienti di velocizzare il ripristino dei dati di produzione eventualmente compromessi a seguito di un cyberattacco. Dell PowerFlex , l’infrastruttura software-defined di Dell, velocizza la modernizzazione grazie ai miglioramenti introdotti per NVMe/TCP e sicurezza.

, l’infrastruttura software-defined di Dell, velocizza la modernizzazione grazie ai miglioramenti introdotti per NVMe/TCP e sicurezza. Dell ObjectScale , la piattaforma software-defined per lo storage a oggetti di Dell, ha incrementato le prestazioni S3 con un’esperienza di deployment e supporto più semplici.

, la piattaforma software-defined per lo storage a oggetti di Dell, ha incrementato le prestazioni S3 con un’esperienza di deployment e supporto più semplici. Dell CloudIQ , il software AIOps di Dell, estende l’analisi delle prestazioni e della capacità basata su AI/ML e migliora l’integrazione VMware per semplificare e accelerare IT e DevOps.

, il software AIOps di Dell, estende l’analisi delle prestazioni e della capacità basata su AI/ML e migliora l’integrazione VMware per semplificare e accelerare IT e DevOps. Dell Unity XT, la piattaforma storage ibrida flessibile di Dell, aumenta il supporto di Ansible per migliorare l’automazione dello storage, aiutando i clienti a limitare i costi, ridurre gli errori e aumentare la produttività.

Disponibilità