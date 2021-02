La piattaforma operativa di Agile Lab per Vodafone Automotive

Agile Lab, azienda italiana che sviluppa applicazioni in ambito Big Data e Machine Learning ha realizzato per Vodafone Automotive una piattaforma applicativa in grado di raccogliere, analizzare, elaborare e salvare in maniera ottimizzata ingenti quantità di dati migliorando il servizio ai clienti e aumentando il vantaggio competitivo dell’azienda.

Vodafone Automotive ha dato avvio a un processo di revisione ed evoluzione dei propri sistemi di acquisizione e processamento dei dati di telemetria generati dai device installati sui veicoli per poterli raccogliere, gestire e analizzare in tempo reale in modo da soddisfare le richieste del mercato assicurativo e dei car makers nell’ambito “Connected Cars” che vedrà una sicura crescita nei prossimi anni.

La soluzione realizzata da Agile Lab è basata sul framework WASP (Wide Analytics Streaming Platform), una piattaforma Data Streaming in grado di raccogliere e analizzare dati tramite logiche analitiche o machine learning, restituendo risultati in real-time.

Le principali caratteristiche della piattaforma consistono nella flessibilità di integrazione con le tecnologie standard de facto nel campo Big Data (in questo caso Cloudera) e nella capacità di gestire ingenti quantità di dati risolvendo le complessità tipiche di casi d’uso mission critical garantendo quindi controllo accurato in fase di erogazione del servizio e un consumo di risorse molto ridotto.

La nuova architettura ha permesso a Vodafone Automotive di rispettare livelli di servizio molto stringenti richiesti dai Clienti, ponendo le basi per offrire servizi che diversamente non sarebbe stata in grado di erogare, e di acquisire vantaggio competitivo posizionandosi come uno dei player più innovativi in questo segmento di mercato.

Alberto Firpo, Co-Founder & CEO di Agile Lab ha espresso il proprio orgoglio per aver progettato e ingegnerizzato la nuova piattaforma di Real-Time Streaming di Vodafone Automotive, un’azienda cardine nel mondo della mobilità e dell’Automotive. Per Agile Lab è essenziale affiancare i suoi clienti nella gestione e nella creazione di valore partendo dai dati, garantendo innovazione e crescita attraverso tecnologia, solide competenze e un approccio ‘agile’.