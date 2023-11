La digital intelligence company The Fool lancia l’assistente AI per la reputation

Come afferma The Fool – azienda milanese specializzata in servizi di Digital Intelligence –, in un mondo sempre più connesso, la gestione della reputazione è diventata cruciale per il successo delle aziende.

Le crisi di reputazione, oggi, sono all’ordine del giorno ed i risultati, imprevedibili, possono scagliare nella polvere marchi storici e imprese di famiglia che hanno attraversato a testa alta lo scorrere dei secoli. Il brand, la reputazione e di conseguenza la capacità di far profitti di un’organizzazione sono continuamente in gioco in ogni angolo della rete. Qualunque possa essere la soluzione della crisi ha una sola pietra angolare, secondo The Fool: un sistema funzionale di monitoraggio della reputazione.

Molte aziende si trovano spesso a dover affrontare un overload di informazioni, troppi dati da elaborare in poco tempo, talmente tanti che richiederebbe uno sforzo ulteriore in termini di risorse umane e di tempo. La rete è il mare magnum dove, il 99% delle volte in cui un marchio viene menzionato, potrebbe trattarsi solo di una citazione neutrale o un risultato non coerente con la ricerca.

E quanto spesso – sottolinea The Fool – è capitato che il titolo di una notizia o un estratto di un tweet sembrassero minacciosi, interrompendo le attività o scatenando il panico durante una riunione dei C-Level? Quante volte questi momenti di terrore si sono rivelati falsi allarmi?

Gestire la reputazione online richiede una quantità considerevole di attenzione, ma spesso questa attenzione può essere indirizzata utilizzando i nuovi strumenti offerti dall’attuale tecnologia. La soluzione più comune per evitare la “reputation fatigue” è quella di affidare questo servizio a professionisti, esperti del settore, delle tecnologie, delle analisi che fanno del monitoraggio reputazionale un valore aggiunto. Un servizio di questo tipo a livelli più elevati, infatti, richiederebbe un monitoraggio costante, svolto da un team sempre attivo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, rendendolo un costo difficilmente assorbibile dalla maggior parte delle aziende.

E se ci fosse la possibilità di far svolgere questi compiti a un assistente AI per la reputazione di aziende e persone?

Un’analisi di risk assessment che a differenza degli alert tradizionali scongiura di rispondere a falsi allarmi, evitando di impiegare e sprecare risorse per tweet o post che, per esempio, poi risultano essere del tutto neutrali o frutto di un errore non coerente con la ricerca.

“Il nostro assistente reputazionale – spiega Matteo Flora, Founder di The Fool – si caratterizza per la sua accuratezza, innovazione e scalabilità. È un servizio attivo 24ore su 24, capace di comprendere ed operare in tutte le lingue. Un tool che può essere cucito su misura delle esigenze di ogni brand e che rappresenta un salto evolutivo nella gestione della reputazione d’impresa, garantendo un’analisi puntuale, approfondita e con la conoscenza del contesto di riferimento. Una soluzione tecnologica che rappresenta inoltre un esempio virtuoso di uso e applicazione dell’intelligenza artificiale”.

La soluzione è scalabile in ogni dimensione: infatti, dopo un’iniziale analisi delle keyword si può scegliere il grado di profondità dell’analisi ed espandere la ricerca a qualsiasi delle lingue conosciute.

AIR, l’AI Reputation di The Fool, si configura quindi come un vero e proprio assistente AI per la reputation che va a scandagliare la rete senza sosta, inviando alert e indicando il grado di rischio per la reputazione di ogni occorrenza trovata grazie a prompt proprietari che vengono disegnati sulle necessità di ogni brand, persona o azienda interessata ad avere una visione completa su quanto viene detto su di loro in ogni anfratto della rete, a ogni ora, tutti i giorni. I risultati vengono poi recapitati via mail con la migliore strategia consigliata per arginare l’eventuale rischio.

Questo innovativo sistema di monitoraggio della reputazione, sottolinea The Fool, offre:

Tracciamento in tempo reale : il giusto equilibrio tra notifiche in tempo reale e filtri ponderati per le segnalazioni sulla reputazione. Il sistema “Ai ReputationMonitor” di The Fool rileva le menzioni online in tempo reale e filtra il rumore.

: il giusto equilibrio tra notifiche in tempo reale e filtri ponderati per le segnalazioni sulla reputazione. Il sistema “Ai ReputationMonitor” di The Fool rileva le menzioni online in tempo reale e filtra il rumore. Scala globale, linguaggio locale : non è necessaria la traduzione o il supporto locale. Ai ReputationMonitor invia i contenuti nella lingua del cliente, indipendentemente dalla lingua della fonte.

: non è necessaria la traduzione o il supporto locale. Ai ReputationMonitor invia i contenuti nella lingua del cliente, indipendentemente dalla lingua della fonte. Decifra e raccomanda: fornisce le informazioni rilevanti nel contesto giusto, consentendo all’azienda di agire prontamente.

AIR offre tre livelli di servizio: