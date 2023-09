La conferenza sviluppatori Samsung si terrà il 5 ottobre a San Francisco

Samsung Electronics ha annunciato che il 5 ottobre ospiterà la Samsung Developer Conference 2023 (SDC23) presso il Moscone Center di San Francisco.

La conferenza annuale sarà la nona SDC dalla prima edizione del 2013. A differenza dell’anno scorso, quando era possibile partecipare solo agli invitati, la nuova edizione DSC23 è aperta a tutti previa registrazione.

Alla SDC23, Samsung metterà in evidenza l’innovazione delle piattaforme, tra cui SmartThings, Bixby, Knox e Tizen. Questo focus illustrerà come le varie aree di business e i dispositivi di Samsung stiano ampliando le esperienze dei clienti senza soluzione di continuità. Inoltre, l’azienda condividerà il suo piano di cooperazione e le strategie di innovazione aperta con sviluppatori e partner per costruire esperienze connesse di nuova generazione per milioni di persone in tutto il mondo.

JH Han, Vicepresidente, CEO e Responsabile della Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, aprirà la SDC23 con un keynote che delinea la visione dell’azienda basata sull’innovazione tecnologica e sull’espansione della customer experience. Questa tecnologia consente un’esperienza del cliente più personalizzata e sicura con l’aiuto dell’innovazione della piattaforma e di un ecosistema rafforzato.

A lui si uniranno altri manager Samsung che condivideranno le strategie dell’azienda nelle aree relative alle tecnologie future. L’elenco dei relatori comprende:

Jaeyeon Jung , EVP, SmartThings Team

, EVP, SmartThings Team Hobum Kwon , VP, Platform Team, Samsung Research

, VP, Platform Team, Samsung Research Bongjun Ko , EVP, Application S/W R&D Group, Visual Display Business

, EVP, Application S/W R&D Group, Visual Display Business Sally Hyesoon Jung , VP, Framework R&D Group, Mobile eXperience Business

, VP, Framework R&D Group, Mobile eXperience Business Hon Pak, VP, Digital Health Team, Mobile eXperience Business, and more

Oltre al discorso programmatico, sottolinea l’azienda, l’SDC23 sarà caratterizzata da sessioni di breakout aperte ai partecipanti che avranno l’opportunità di collaborare e di saperne di più sulle ultime piattaforme e strumenti di Samsung dedicati agli sviluppatori, tra cui One UI 6, SmartThings, Matter, Bixby, Tizen, Samsung Health e altro ancora.

Inoltre, alcune sessioni si terranno nell'”Open Theater“, dove i partecipanti potranno confrontarsi su vari argomenti sul posto, mentre i partecipanti interessati alla codifica potranno partecipare ad una sessione pratica attraverso il “Code Lab” e ricevere tutoraggio dagli sviluppatori Samsung su vari argomenti.

Il keynote e le sessioni principali saranno trasmessi in live streaming attraverso i siti Samsung YouTube e Developer al momento dell’evento, ha annunciato l’azienda.

Per ulteriori informazioni sulla Samsung Developer Conference 2023, è possibile visitare il sito della conferenza.