Alex Hole promosso a Senior Vice President di Samsung Europe

Alex Hole è il nuovo Senior Vice President di Samsung Services. La nomina annunciata da Samsung giunge a riconoscimento del ruolo di leadership ricoperto negli ultimi anni dal manager, responsabile della trasformazione dell’ufficio Business Services europeo in un’unica divisione olistica.

Entrato in Samsung nel 2017 alla guida della divisione advertising europea del brand, Hole ha contribuito alla sua espansione in 16 mercati in Europa e al lancio, previsto per l’estate di quest’anno, in Medio Oriente e Nord Africa. Divenuto General Manager del Service office, delle divisioni Ads, Partnerships e Products (tra cui Samsung TV Plus), Hole ha trasformato e sviluppato la start-up in una realtà di successo trasferitasi in una nuova sede londinese che ospita un team in costante crescita – le altre filiali europee hanno sede in Germania, Italia, Francia, Spagna e Paesi nordici. Nello stesso periodo Hole ha supervisionato la rapida diffusione di Samsung TV Plus, la piattaforma streaming proprietaria del brand che oggi vanta complessivamente più di 1000 canali, in 16 mercati, tra cui quello italiano. Una crescita frutto di numerose collaborazioni strategiche con un sorprendente mix di emittenti, come ad esempio Warner Bros. Discovery con 10 canali free, FIFA, associazione sportiva di grande rilievo, e numerose altre importanti realtà italiane come il Gruppo Cairo RCS con La 7, Radio Italia, Sportitalia e Chili.

La recente promozione di Hole, che riporterà a Yong Su Kim, Corporate EVP di Samsung, premia la sua capacità di unificare l’intera offerta media di Samsung – pubblicità, servizi mobile come Galaxy Store, gaming, servizi health e Samsung TV Plus – sotto un’unica entità: Samsung Services. La reach e i vantaggi dei servizi Samsung si ampliano così nella connected home e nella telefonia mobile.

Il consolidamento di Samsung Services è segnale dell’impegno e dell’accelerazione di Samsung nel settore dei media e dell’intrattenimento e del costante sforzo per migliorare e innovare tutti gli ecosistemi del brand. Alla base di questa evoluzione, che mira a garantire esperienze integrate e complete, resta l’approccio consumer-centric di Samsung, che permette ai consumatori di accedere al meglio dell’entertainment con soluzioni all’avanguardia e un elevato livello di personalizzazione. In questo modo, Samsung assicura, inoltre, a brand e content partner opportunità senza precedenti per raggiungere gli utenti stessi.

“Il successo che accompagna il nostro business dal 2017 ad oggi si basa su due aspetti chiave: da un lato siamo stati i primi ad aver creduto fortemente nella CTV, quando la soluzione era ancora agli albori, dall’altro non abbiamo mai smesso di innovare e migliorare, seguendo fedelmente la filosofia di Samsung. – commenta Hole – Sono ancora sbalordito dagli sforzi incredibili del nostro piccolo team di allora, da ciò che siamo stati in grado di ottenere e da come siamo riusciti a far crescere l’azienda fino a renderla ciò che è oggi. Con la crescente frammentazione del panorama dei media aumenta la necessità di approcci olistici alle esperienze di inserzionisti, consumatori ed editori nell’ecosistema Samsung, che comprende quasi 60 milioni di Smart TV e dispositivi in tutta Europa – continua Hole – L’ambizione è di accelerarne lo sviluppo nel prossimo anno, anche attraverso assunzioni strategiche di figure senior, per riflettere l’aumento della domanda dell’offerta media di Samsung in tutto il nostro ecosistema“.