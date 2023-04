La casa di moda Etro sceglie la piattaforma cloud Oracle per il mondo retail

ETRO, casa di moda fondata a Milano nel 1968, oggi è un brand del lusso che conta circa 140 punti vendita propri, presenti in oltre 58 Paesi in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

Il marchio è inoltre distribuito da una rete attentamente selezionata di department store, boutique multi marca ed e-tailer, e tramite un sito di ecommerce gestito direttamente.

ETRO ha scelto la piattaforma cloud Oracle per il mondo retail con l’obiettivo di offrire un’esperienza lussuosa di acquisto in negozio, sfruttando le funzionalità dei sistemi Oracle Retail Xstore Point of Service e Oracle Retail XOffice Cloud Service.

Con queste soluzioni, i consulenti di vendita ETRO possono dedicarsi ai clienti creando per loro la giusta combinazione di prodotti, con un approccio personalizzato per ogni cliente in tutti i punti vendita.

Dopo aver valutato diverse opzioni, ETRO ha scelto Oracle come partner per proporre una nuova esperienza di acquisto basata su mobile; inoltre, Oracle mette a disposizione del brand una piattaforma da usare per sostenere la crescita dell’azienda e raggiungere gli obiettivi di business. La tecnologia fornita permette di replicare l’esperienza in store su larga scala, così che i clienti possano godere dello stesso livello di servizio a prescindere da dove facciano i loro acquisti.

Le boutique ETRO offrono accessori e abiti ready-to-wear per uomo e donna, collezioni di arredo casa e prodotti di profumeria nelle vie dello shopping del lusso di città quali Milano, Londra, Parigi, New York, Pechino e Tokyo. Il servizio e l’esperienza offerte ai clienti sono dunque un fattore differenziante, per il brand ETRO.

Con i sistemi Oracle Retail, ETRO potrà rendere operative rapidamente nuove boutique, adottando un approccio coerente e collaudato, e allo stesso tempo avrà la flessibilità per sperimentare nuovi concept ancora più coinvolgenti.

Ad esempio, la casa di moda potrebbe aggiungere elementi di attivazione mobile ad esperienze pop-up come Etropia – il primo progetto che Etro ha attivato a settembre 2022 sotto la direzione artistica di Marco De Vincenzo e che è culminato in una serie di momenti di attivazione in tutto il mondo incentrati sull’apertura di punti vendita pop-up e pop-in.