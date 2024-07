Kino: l’app video per iPhone si aggiorna con novità per professionisti e nuovi utenti

A meno di due mesi di distanza da quando Lux ha lanciato l’app video pro “compagna” di Halide, Kino, è già tempo per il primo importante aggiornamento: Kino 1.1, nome in codice “Blade Runner“.

Questo aggiornamento – spiega il team – apporta numerosi miglioramenti e rifiniture, ed è un update profondamente influenzato dal feedback degli utenti ricevuto dall’azienda, che ha aiutato a definire le priorità e di cosa le persone effettivamente bisogno per usare e apprezzare Kino ancora di più.

In linea con l’obiettivo di indirizzare l’app sia agli utenti avanzati che a quelli occasionali, con l’update vengono distribuite importanti funzionalità richieste dai professionisti e anche alcune richieste dagli utenti amatoriali.

Una delle maggiori richieste da parte degli utenti è stata il controllo manuale del bilanciamento del bianco di un’immagine. Kino 1.1 offre una nuova serie di controlli per il bilanciamento del bianco: il nuovo pulsante “AWB” nella barra rapida permette ora di scegliere tra il bilanciamento automatico del bianco, una serie di preset o la selezione di un’impostazione specifica in Kelvin.

Questa opzione – sottolinea il team – può essere utile se si riprende con più fotocamere o se si vuole garantire che ogni scatto di una serie abbia le stesse impostazioni. O forse si desidera semplicemente discostarsi dalle impostazioni neutre, per dare all’immagine un aspetto più caldo o più freddo.

Qualunque sia la ragione, ora Kino permette di scegliere il valore manuale o da una serie di preset. Inoltre, in precedenza Kino permetteva di scegliere se bloccare o meno il bilanciamento del bianco una volta avviata la registrazione nelle Impostazioni, ma il nuovo menu del white balance consente di attivarlo direttamente dal mirino.

Mentre i professionisti si sentono a proprio agio regolando una ghiera di messa a fuoco, gli utenti occasionali si aspettano l’esperienza del tap-to-focus che ottengono dalla fotocamera di Apple. Kino è stato lanciato con l’obiettivo di rendere la fotocamera stabile e sicura, in modo che alcun tocco per errore possa rovinare lo scatto o modificare le impostazioni. Ciononostante, gli utenti hanno sentito la mancanza della funzione tap to focus, e quindi è stato aggiunto il supporto, con una nuova opzione altrettanto importante nelle impostazioni di Kino che lo disabilita.

Il tap to focus di Kino funziona bene anche nei flussi di lavoro più professionali con messa a fuoco manuale, mette in evidenza il team: è possibile impostare un target di messa a fuoco e poi passare a quella manuale per iniziare a perfezionare la profondità di campo desiderata. Toccare poi nuovamente il target di messa a fuoco per rimuoverlo.

Kino 1.1 è un major update, il che significa anche nuovi Grade. Il nuovo Stalman Film 03 di Tyler Stalman è completamente nuovo e realizzato per Apple Log: tutti gli utenti di Kino con iPhone 15 Pro possono utilizzarlo. Chi lo desidera, può dare un’occhiata agli altri Grade Apple Log di Tyler Stalman. Lux ha anche sviluppato una serie di nuovi Grade freddi e malinconici per Apple Log e per i video normali.

Anche la modalità di impostazione iniziale dell’app è stata aggiornata. In precedenza, il team aveva configurato le impostazioni di registrazione di Kino per imitare quelle dell’app Fotocamera di Apple, per motivi di coerenza. A posteriori, il team ha concluso che è meglio configurare Kino in modo da distinguersi dalla app Fotocamera di Apple. Quindi, se si sceglie l’opzione “Starter” la prima volta che si avvia Kino, quest’ultima scatta per impostazione predefinita Apple Log con un bel grade applicato, per ottimi risultati fin dall’inizio. Per gli utenti che non usano iPhone 15 Pro, le impostazioni predefinite sono ancora le migliori disponibili, ovviamente.

Per rendere le cose ancora più semplici la prima volta che si utilizza Kino, la seconda modifica apportata è una breve guida all’Instant Grade. Questa rapida esercitazione guida nella scelta di un grade e nella ripresa. L’esercitazione si conclude con un link al rapido ma completo video tutorial. In 10 minuti, l’azienda guida l’utente attraverso l’interfaccia di Kino e tutte le sue migliori funzioni, in modo che si possa iniziare subito a realizzare video sorprendenti.

Normalmente, Kino costa 20 euro: per alcuni giorni, per celebrare il lancio, l’app è scontata del 50% per una settimana. In pratica, tutto Kino a 9,99 euro, con un pagamento una tantum, con un numero di preset inclusi di un valore di oltre 40 dollari, sottolinea la società sviluppatrice.