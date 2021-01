Kinemac 2, animazione 3D professionale per macOS

È disponibile Kinemac 2, l’ultima versione del software di animazione 3D in tempo reale per macOS di Softobe, che permette di creare animazioni professionali 3D e 2D in modo semplice e intuitivo, e di esportarle come filmato o in una serie di immagini fisse.

Kinemac 2 è un’applicazione Mac a 64 bit che utilizza tecnologie quali AVFoundation per gestire i file video e audio e per esportare le animazioni in un file filmato. La nuova versione dell’applicazione ha un nuovo look and feel, con icone e interfaccia grafica rinnovate, ed è ottimizzata e testata per macOS 10.15 Catalina e macOS 11.1 Big Sur, nonché ottimizzata per funzionare con i display Retina e con il supporto per la dark mode.

Kinemac 2 è in grado di esportare le animazioni in immagini e filmati 4K e nella nuova versione è stato aggiunto il cursore Quality al pannello “Export To Movie”. Sono ora inoltre disponibili nuovi gesti del trackpad per gestire in modo rapido le viste e gli oggetti così come per controllare l’animazione (FF/REW). È anche possibile importare modelli OBJ 3D e assegnare diversi colori, texture e nomi su ogni singola superficie, nonché animare separatamente solo una parte del modello. Sono poi presenti numerose altre novità così come miglioramenti e correzioni di errori.

Kinemac è un software che punta molto su un’operatività facile e intuitiva che presenti all’utente una curva d’apprendimento agevole e breve. Il funzionamento si basa sul trascinare immagini, testi, filmati, brani, elementi vettoriali e modelli 3D sulla finestra Stage di Kinemac per comporre l’animazione.

Il software consente di controllare il timing degli oggetti mediante una Timeline e il concetto di Sprite. Ogni oggetto è rappresentato da un canale sprite in una struttura gerarchica in modo da poter stabilire il punto di partenza e la durata per un oggetto semplicemente trascinando e ridimensionando il suo sprite lungo il canale. In questo modo è anche possibile sincronizzare il movimento di un oggetto con quello di un altro oggetto e con la colonna sonora.

La tabella gerarchica permette di raggruppare e animare gli oggetti in modo indipendente e insieme al loro gruppo e la console Sprite consente di creare, cancellare e spostare i fotogrammi chiave in modo semplice.

Sullo Stage è possibile trascinare, ridimensionare, ruotare gli oggetti e altro. È anche possibile creare rapidamente oggetti come cubi, cilindri, sfere, coni, tubi e altre forme tridimensionali, così come è possibile lavorare con testi sia 2D che 3D.