Jorge Álvarez nominato nuovo CEO del Gruppo Retelit

Cambio al vertice di Retelit: Jorge Álvarez guiderà l’azienda nella sua nuova fase di crescita e di consolidamento sul mercato.

Retelit annuncia la nomina di Jorge Álvarez come Amministratore Delegato e Direttore Generale, succedendo a Federico Protto, che rimane temporaneamente all’interno del Gruppo, a supporto del Consiglio di Amministrazione, per assicurare la dovuta continuità nella transizione.

Il nuovo CEO avrà l’obiettivo di dirigere il Gruppo in una nuova fase di consolidamento e crescita anche a seguito dell’integrazione con Irideos.

Dopo la finalizzazione dell’acquisizione di Irideos, l’avvio dell’integrazione e del rifinanziamento del Gruppo Retelit, Federico Protto lascia la carica di CEO per perseguire altre opportunità professionali.

“Sono molto felice di dare il benvenuto in Retelit a Jorge Álvarez, già Operating Partner di Asterion Industrial Partners. Grazie alla comprovata esperienza di Jorge nel settore sapremo valorizzare gli investimenti fatti e contribuiremo sempre di più allo sviluppo del settore ICT in Italia, affiancando aziende e pubbliche amministrazioni nel processo di trasformazione digitale e nel percorso di innovazione per cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Jorge succede a Federico Protto che ringrazio per il contributo e per la leadership dimostrati nel guidare l’azienda negli ultimi otto anni, durante i quali il Gruppo ha registrato una notevole crescita e l’apertura a nuovi ambiti di business. Gli auguro i migliori successi per il suo nuovo percorso professionale”, ha commentato Jesús Olmos, CEO di Asterion Industrial Partners.

“Desidero prima di tutto ringraziare i colleghi, con cui abbiamo condiviso un formidabile percorso, che ha portato il Gruppo Retelit a essere leader nei servizi e nelle soluzioni B2B e che ha rappresentato per me una grande opportunità di crescita professionale e personale. Un grande merito va riconosciuto ad Asterion, che ha permesso, con l’acquisizione di Irideos, di incentivare ulteriormente la crescita e la creazione di valore. Infine, mi preme porgere i migliori auguri al nuovo CEO, Jorge Álvarez – a cui garantirò tutto il supporto necessario -, di continuare in questo grande percorso di successo”, ha commentato Federico Protto.

Jorge Álvarez porta nel team Retelit oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni a livello globale. Ingegnere delle telecomunicazioni, Jorge ha ricoperto incarichi in Nortel Networks, H3G e Telefónica e ha conseguito un MBA alla Duke University.

“Mi unisco con orgoglio a Retelit e a un team di più di 1.000 professionisti che ogni giorno permettono, con il loro lavoro, di connettere business, oggetti e persone con asset e competenze digitali. Retelit è un player unico, partner di riferimento per gli operatori, OTT e hyperscaler e digital enabler per aziende, imprese e settore pubblico. Il mio obiettivo è continuare a fornire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi e le migliori soluzioni sul mercato. Il contesto in continua evoluzione e la trasformazione digitale che sta impattando l’Italia ci pongono di fronte nuove importanti sfide, che, insieme, sapremo cogliere per crescere e innovare”, ha dichiarato Jorge Álvarez, nuovo CEO del Gruppo Retelit.