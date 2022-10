Jabra amplia la gamma Engage con due nuove cuffie per i contact center

Jabra, società specializzata nelle soluzioni audio e video personali e professionali, ha arricchito la linea Engage con due nuovi prodotti progettati per potenziare i contact center digitali e migliorare la customer experience: Engage 50 II e Engage 40.

Jabra Engage 50 II è una cuffia che promette di fornire chiamate migliori e cristalline e di garantire che nessuna call venga persa grazie alla funzione SmartRinger.

Jabra Engage 40 offre un innovativo miglioramento del parlato e la cancellazione del rumore di fondo, consentendo agli agenti di concentrarsi sulle conversazioni con i clienti in tutta tranquillità.

Queste caratteristiche sono fondamentali per migliorare la customer experience, soprattutto perché la soddisfazione del cliente è il principale indicatore di performance nella maggior parte dei contact center.

Potenza e chiarezza con Jabra Engage 50 II

La chiarezza del parlato è un attributo importante per i contact center, poiché influisce direttamente sulla customer experience.

Tenendo presente questo aspetto, Jabra Engage 50 II utilizza algoritmi avanzati per ricevere la voce degli utenti e analizzare i rumori di fondo.

Il suo sistema a 3 microfoni presenta la capacità di rimuovere fino a 36 decibel di rumore, consentendo l’esperienza di chiamata più chiara possibile e un’impeccabile trascrizione delle conversazioni.

Engage 50 II introduce anche una funzione SmartRinger regolabile e udibile che avvisa gli utenti delle chiamate in arrivo anche quando questi non la indossano.

La cuffia è dotata di un controller di collegamento removibile, con una rotella per il volume, progettato per essere posizionato sulla scrivania accanto alla tastiera e per offrire un accesso immediato a tutti i controlli.

Questa funzione semplifica il lavoro ibrido in movimento, poiché gli agenti non dovranno più preoccuparsi di perdere una chiamata se si allontanano dalla scrivania.

Comfort e soluzioni smart con Jabra Engage 40

Gli agenti dei contact center indossano le cuffie tutto il giorno, per trattare con i clienti, ma anche per l’onboarding, il coaching e la formazione a distanza, quindi il comfort è fondamentale.

Engage 40 è ultraleggera e presenta cuscinetti angolati dal design intelligente e un innovativo motivo a forma di labirinto all’interno di ciascun padiglione auricolare per alleviare la pressione.

La protezione dell’udito integrata, i due microfoni di alta qualità, i padiglioni isolanti dal rumore e la tecnologia avanzata degli altoparlanti ottimizzano ogni parola pronunciata, afferma Jabra.

Engage 40 è inoltre dotata di un’unità di controllo in linea che consente agli agenti di gestire le chiamate in modo più veloce grazie ai pulsanti programmabili.

Nuovi livelli di trasparenza per le operazioni dei call center

Jabra Engage 50 II e Engage 40 hanno l’obiettivo di trascendere il ruolo tradizionale delle cuffie per agire come sensori che forniscono dati critici sulla qualità audio e sulle prestazioni delle conversazioni.

Nel lavoro ibrido, può essere difficile per le operazioni del contact center e per gli agenti capire se stanno fornendo un’ottima qualità audio e conversazioni chiare.

I dati sono disponibili attraverso un Software Development Kit, al quale si può accedere tramite integrazioni precostituite con, tra gli altri, Nectar, Operata e Virsae.

Oppure si può accedere ai dati con l’applicazione desktop gratuita Engage+ di Jabra, che fornisce informazioni in tempo reale sulle chiamate per migliorare immediatamente la qualità delle conversazioni.

L’applicazione valuta se il rumore di fondo, la posizione del microfono e la qualità della voce sono ottimali prima di una chiamata. Durante la call, aiuta a correggere eventuali problemi e a fornire una guida alla conversazione, concludendo ogni sessione con un report post-call.

L’applicazione non è invasiva, è facile da usare e può essere facilmente distribuita tramite il file MSI (Microsoft Windows Installer), fornendo agli agenti il giusto supporto per migliorare la soddisfazione dei clienti.

“Nel corso degli anni, i contact center hanno subito una trasformazione significativa con il passaggio a piattaforme digitali e a modalità di lavoro ibride. Gli agenti si affidano più che mai alla tecnologia per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente. Per questo motivo abbiamo raddoppiato la ricerca e lo sviluppo per produrre soluzioni che siano strumenti intelligenti, comodi e duraturi per i contact center.

Vogliamo aiutare gli agenti a concentrarsi sulla soddisfazione dei clienti e a garantire loro la massima tranquillità, mentre i nostri prodotti della gamma Engage si occupano di tutto il resto“, ha dichiarato Anders Hvelplund, SVP for Contact Centre Solutions di Jabra.

Entrambe le cuffie – sottolinea inoltre Jabra – funzionano con le principali piattaforme per contact center e sono certificate Microsoft Teams.

I prezzi sono i seguenti:

Engage 50 II Stereo: 279 euro

Engage 50 II Mono: 259 euro

Engage 40 Stereo: 219 euro

Engage 40 Mono: 199 euro

Leggi tutti i nostri articoli su Jabra