iPhone 16 potrebbe avere un pulsante fisico per la fotocamera

Su iPhone 15 Pro Apple ha aggiunto il nuovo tasto Azione, che sostituisce lo switch per passare dalla modalità Suoneria a quella Silenzioso e viceversa, e che offre un accesso rapido alla propria funzione preferita, che è personalizzabile.

Sono emersi diversi rumor, negli ultimi tempi, secondo i quali iPhone 16 probabilmente presenterà un ulteriore nuovo pulsante fisico, dedicato all’acquisizione con la fotocamera del dispositivo.

Le ultime voci al riguardo, riportate dalla testata The Information, forniscono ulteriori dettagli su questa indiscrezione.

Il report di The Information va anch’esso nella direzione secondo la quale Apple starebbe valutando, in fase di pre-produzione e prototipazione del nuovo iPhone che uscirà nel 2024, l’idea di aggiungere un tasto specifico per le funzioni della fotocamera.

Secondo la testata, questo pulsante fisico sarebbe meccanico, piuttosto che capacitivo a stato solido, simile dunque ai tradizionali pulsanti di iPhone, ma sarebbe comunque in grado di rispondere sia al tocco che alla pressione.

Il Capture Button, verrebbe posizionato sul bordo destro dell’iPhone, sotto il pulsante di accensione, e sarebbe progettato per consentire agli utenti di regolare lo zoom, di mettere a fuoco e di scattare una foto o attivare una registrazione.

La collocazione sarebbe pensata in modo da facilitare l’accesso al tasto quando l’iPhone è in orientamento orizzontale e la spinta, così come per l’aggiunta stessa del pulsante, verrebbe dal fatto che la community di content creator si starebbe spostando verso i video in modalità landscape.

Dal punto di vista di Apple, sarebbe dunque un ulteriore motivo per spingere il nuovo iPhone come alternativa a una fotocamera, per i video creator.

Sempre in questo ambito, che è da sempre molto importante per Apple, la società di Cupertino ha recentemente introdotto, con l’aggiornamento iOS 17.2 del sistema operativo, una nuova funzione che permette agli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di registrare video spaziali per Apple Vision Pro.