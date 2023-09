iPhone 15 e truffe online, Kaspersky lancia l’allarme

In vista dell’imminente lancio del nuovo iPhone 15 di Apple, gli esperti di Kaspersky hanno scoperto numerose truffe che sfruttano l’entusiasmo per questa innovazione tech e prevedono diversi schermi fraudolenti con rischi distinti per gli utenti, tra cui possibili perdite di dati e finanziarie.

Una delle tecniche più utilizzate fa leva sul desiderio degli utenti di essere tra i primi a possedere l’ultimo modello Apple, offrendo la possibilità di acquistarlo prima del lancio ufficiale. Generalmente, i truffatori dichiarano di poter fornire gli iPhone in anteprima e offrono agli utenti l’opportunità di acquistarli, spesso a un prezzo maggiorato. Per assicurarsi l’acquisto “esclusivo”, le vittime devono effettuare un pagamento anticipato o fornire i propri dati finanziari, oltre a quelli di identificazione personale, come nome, indirizzo e numero di telefono. Dopo aver effettuato il pagamento, i truffatori scompaiono, lasciando le vittime senza l’iPhone promesso e senza i loro soldi. Oltre ai rischi finanziari, questa truffa solleva importanti preoccupazioni relative alla privacy, dal momento che i dati rubati possono essere venduti sul Dark Market.

Un’altra truffa offre la possibilità di vincere il nuovo iPhone 15, a fronte del versamento anticipato di una somma minima. Gli utenti sono attratti dal desiderio di ottenere gratuitamente un iPhone 15, a dimostrazione di quanto questo lancio sia atteso. Per partecipare al giveaway, è necessario versare una piccola quota, spesso descritta come tassa di “gestione” o “registrazione”. Tuttavia, dopo il pagamento, gli utenti non ricevono nulla con conseguenti perdite finanziarie.

“Nell’era digitale, i truffatori si evolvono costantemente e sfruttano il nostro entusiasmo per le novità tech. È fondamentale essere attenti, verificare le offerte e proteggere le proprie informazioni personali. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è così”, ha dichiarato Tatyana Kulikova, Security Expert di Kaspersky.

I consigli degli esperti di Kaspersky