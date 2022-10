iPadOS 16 potrebbe arrivare nella settimana del 24 ottobre

Dopo il preannunciato slittamento della data di rilascio, rispetto a iOS 16, secondo gli ultimi rumor Apple dovrebbe iniziare a distribuire iPadOS 16, il sistema operativo in esecuzione su iPad, nella settimana del 24 ottobre.

Apple ha rilasciato nella prima metà di settembre iOS 16, come aggiornamento software gratuito, come aveva preannunciato contestualmente al lancio dei nuovi iPhone.

Quest’anno Apple aveva già confermato pubblicamente che la nuova release di iPadOS non avrebbe seguito la stessa tempistica di iOS, come avviene solitamente. La data di disponibilità della nuova versione è indicata da tempo sul sito Apple come “In arrivo a ottobre”.

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che segue sempre molto da vicino tutto ciò che riguarda Apple, ha ora ipotizzato che la data di rilascio di iPadOS 16 sarà nella settimana del 24 ottobre.

Nel frattempo, le ultime beta di iPadOS 16.1 si sono allineate con quelle di iOS 16.1: secondo Gurman a essere distribuita sarà proprio direttamente la versione 16.1 del software di sistema di iPad, probabilmente in contemporanea con la release 16.1 anche di iOS.

L’ipotesi del rilascio alla fine di ottobre del nuovo sistema operativo di iPad è chiaramente salvo imprevisti: che, nel caso del software, significa primariamente bug o altri problemi di funzionamento o compatibilità.

Nel corso delle versioni beta che si sono succedute Apple ha portato avanti un intenso lavoro di rifinitura e di limatura su iPadOS 16, in vista del deployment sui dispositivi compatibili in tutto il mondo. Verosimilmente è stato questo lungo lavoro di perfezionamento a determinare il ritardo nell’uscita: la disponibilità ora dovrebbe essere davvero imminente.

iPadOS 16 è una major release del software di iPad, che introduce importanti novità in termini di produttività e usabilità.

Tra queste, ad esempio Stage Manager, una nuova esperienza che estende le capacità multitasking del tablet e rende più facile lavorare su più progetti contemporaneamente.