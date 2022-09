iOS 16 arriva il 12 settembre come aggiornamento software per iPhone

Contestualmente al lancio dei nuovi iPhone, Apple ha anche ufficializzato che iOS 16 – il sistema operativo degli smartphone di Cupertino – sarà disponibile come aggiornamento software gratuito lunedì 12 settembre.

Molte le novità interessanti introdotte con questo major update del sistema operativo di iPhone, ma c’è anche un lato negativo: saranno lasciate indietro alcune generazioni del dispositivo, che non potranno ricevere l’aggiornamento.

iOS 16 è compatibile con questi dispositivi: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max , 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS e XS Max, XR, X, 8 e 8 Plus e iPhone SE (2ª generazione e successive).

I nuovi iPhone 14 arriveranno già equipaggiati con iOS 16, che offre una nuova schermata di blocco insieme a nuove funzioni di comunicazione, condivisione e usabilità che migliorano la user experience generale con lo smartphone.

La schermata di blocco ora è ancora più personale e utile, con un effetto multilayer che pone in primo piano soggetti di foto davanti all’ora, e con widget di nuova concezione che offrono informazioni a colpo d’occhio.

La galleria di wallpaper offre una serie di opzioni, tra cui le collezioni Apple, un sfondo Meteo per vedere le condizioni meteorologiche in tempo reale mentre cambiano nel corso della giornata, uno sfondo Astronomia per vedere la Terra, la luna e il sistema solare, e molti altri.

Le notifiche sono ora più discrete e appaiono nella parte bassa della schermata di blocco, mentre la nuova funzione Attività in tempo reale permette di seguire attività o eventi.

Con Messaggi, gli utenti possono ora modificare o richiamare i messaggi inviati di recente e contrassegnare le conversazioni come non lette per rivederle in un secondo momento.

La Libreria foto condivisa di iCloud rende ancora più facile condividere una raccolta di foto: questa funzione sarà disponibile più avanti con un aggiornamento software successivo.

Live Text diventa più potente con la possibilità di riconoscere il testo nei video e di convertire rapidamente la valuta, tradurre il testo e altro ancora, e Visual Look Up aggiunge una nuova funzione che consente agli utenti di toccare e tenere premuto sul soggetto di un’immagine per sollevarla dallo sfondo e posizionarla in app come Messaggi.

Sono ancora molte le novità di iOS 16, che potranno essere sperimentate e utilizzate sugli iPhone compatibili a partire dal 12 settembre.

