IoT Protect, la soluzione per proteggere tutti i dispositivi e le reti IoT

Check Point Software Technologies abilita la protezione delle reti IoT e presenta la soluzione Internet of Things Protect per proteggere sia i dispositivi che le reti IoT presenti negli smart building, nelle smart city, negli ambienti sanitari, in quelli industriali e nelle infrastrutture critiche contro tutti i tipi di minacce informatiche avanzate di VI Generazione.

La soluzione offre funzionalità di prevenzione delle minacce e di gestione della sicurezza per bloccare anche gli attacchi informatici ancora sconosciuti sia a livello di rete che di dispositivi IoT, utilizzando l’intelligenza delle minacce e servizi di sicurezza innovativi specifici per l’Internet of Things.

La maggior parte delle aziende nei settori commerciali, industriali, sanitari e dei servizi pubblici ha implementato soluzioni di IoT e di tecnologia operativa (OT), ma questo ha aumentato significativamente il rischio a livello informatico. Molti dispositivi IoT hanno delle vulnerabilità e non possono essere patchati o utilizzare protocolli di comunicazione non sicuri. Non solo, le aziende possiedono dispositivi provenienti da più fornitori e utilizzano anche molti dispositivi ombra che non vengono gestiti e che sono collegati alle reti senza autorizzazione, ritrovandosi dunque con una visibilità e un controllo limitati dei dispositivi stessi e dei rischi associati.

Di conseguenza, il 67% delle aziende e l’82% delle imprese in ambito sanitario hanno subito incidenti legati all’Internet of Things. Questi crescenti attacchi contro i dispositivi e le reti IoT, insieme al rapido passaggio al lavoro da remoto imposto dal Covid-19, richiedono sistemi di sicurezza più avanzati e completi in grado di identificare i dispositivi IoT vulnerabili, applicare la protezione necessaria e fermare le minacce informatiche più evasive.

IoT Protect di Check Point fornisce sicurezza a livello di rete e gestione delle policy, insieme ai gateway di sicurezza di Check Point e IoT Protect Nano-Agents, che consentono una protezione in autonomia del dispositivo. IoT Protect si integra con le principali piattaforme di asset discovery IoT del settore per gli ambienti sanitari, industriali, smart office e smart building, al fine di proteggere centinaia di migliaia di dispositivi IoT.

La soluzione offre visibilità completa dei dispositivi IoT e analisi dei rischi. Infatti, identifica e classifica ogni dispositivo IoT su qualsiasi rete attraverso l’integrazione con i principali motori di ricerca, per rivelare rischi come password deboli, firmware obsoleti e altre vulnerabilità note.

Riduzione delle vulnerabilità e prevenzione delle minacce zero-day anche su dispositivi unpatchable: tutti i dispositivi IoT possono essere ‘patchati virtualmente’ da IoT Protect per correggere i difetti di sicurezza, anche quelli con firmware unpatchable o sistemi operativi legacy. IoT Protect dispone di 60 servizi di sicurezza specifici per l’IoT per identificare e bloccare gli accessi non autorizzati e il traffico da e verso dispositivi e server, e per prevenire tutti gli attacchi malware mirati all’Internt of Things. L’esclusivo Defense Nano-Agent IoT può anche essere integrato nei dispositivi per offrire una prevenzione zero-day incorporata.

Segmentazione e gestione intuitive della rete Zero Trust: la soluzione applica e fa rispettare regole di sicurezza dettagliate in tutto il tessuto di rete IoT, basate su attributi, rischi e protocolli dei dispositivi, supportando la gestione olistica delle politiche di sicurezza attraverso un unico pannello di controllo sia per le reti IT che IoT.