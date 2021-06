Come l’IoT migliora l’efficienza dell’agricoltura smart

Nell’ultimo anno l’agricoltura è diventata sempre più tecnologica: basti pensare che nel 2020 all’interno del mercato IoT il comparto con la crescita più significativa è stato proprio quello della Smart Agricolture, con un aumento di soluzioni pari al 17%, per un business da 140 milioni di euro.

Con la diffusione di soluzioni per il monitoraggio e il controllo di mezzi e attrezzature agricole, macchinari connessi e robot per le attività in campo, la digitalizzazione punta a portare in agricoltura più efficienza, sostenibilità e competitività.

A dimostrarlo è Pierucci Agricoltura, azienda toscana specializzata nella fornitura di fertilizzanti e altri mezzi tecnici per l’agricoltura e il vivaismo, che ha fatto “evolvere” la sua attività tradizionale grazie agli strumenti IoT dell’italiana Zerynth.

Seguendo la sua mission di supportare le aziende nella digitalizzazione dei processi industriali e nello sviluppo di prodotti connessi e innovativi, Zerynth ha infatti fornito a Pierucci Agricoltura Nurset, un sistema IoT finalizzato a registrare e monitorare in tempo reale la coltivazione delle piante in vivaio che ha permesso al vivaio di raddoppiare la crescita delle coltivazioni, salvare il 20% di acqua nonché ridurre drasticamente le operazioni di monitoraggio in loco.

La soluzione pensata da Zerynth è stata rapidamente implementata nel sistema di Pierucci Agricoltura, consentendo all’azienda agricola di raggiungere elevati standard per la sostenibilità ambientale ed economica e di diventare un partner strategico per le aziende del settore

Tramite sensori installati nei vani tecnici, il sistema Nurset pensato da Zerynth ha permesso a Pierucci Agricoltura di rilevare anche da remoto informazioni sulla salute delle piante (livello di umidità, salinità, temperatura del substrato e tempo di irrigazione), sulle prestazioni del sistema di irrigazione (consumo di acqua e pressione, potenza assorbita, livello fertilizzante) e sulle condizioni ambientali (temperatura, velocità e direzione del vento).

I dati vengono quindi inviati ad una piattaforma cloud per una completa gestione da remoto degli stessi e possono essere visualizzati e analizzati tramite una dashboard personalizzata accessibile da qualsiasi dispositivo. È inoltre presente un sistema di allarme in tempo reale con avvisi tramite e-mail o SMS.

La soluzione consente anche un’attuazione da remoto e/o in automatico dei dispositivi elettromeccanici atti all’irrigazione e alla fertirrigazione. Il sistema Nurset ha portato ai clienti a cui Pierucci Agricoltura offre assistenza un risparmio del 30% in termini di tempo per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio.