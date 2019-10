Apple ha rilasciato gli aggiornamenti iOS 13.1.1, iPadOS 13.1.1, macOS Mojave 10.14.6 Supplemental Update 2, rispettivamente per iPhone, iPad e Mac con Mojave, più altri update di sicurezza e di correzioni di errori.

Quest’ultima ondata di aggiornamenti arriva a pochi giorni di distanza dal rilascio di iOS 13.1 per iPhone e al debutto del nuovo sistema operativo del tablet di Apple, direttamente nella versione iPadOS 13.1.

Non si tratta, come è facilmente intuibile dal fatto che progredisce solo il numero decimale, di nuove versioni che introducono novità funzionali nei dispositivi, quanto piuttosto di aggiornamenti che apportano correzioni di errori, miglioramenti del funzionamento e contenuti di sicurezza.

Per quanto riguarda iOS e iPadOS 13.1.1, per iPhone e iPad, i principali fix riguardano alcuni problemi che potevano impedire il ripristino dal backup; un problema che poteva causare l’esaurimento più rapido della batteria; un problema per cui i suggerimenti di ricerca in Safari potevano venire abilitati nuovamente dopo essere stati disattivati; un problema che poteva rallentare la sincronizzazione dell’app Promemoria; un problema relativo alla sicurezza delle app per tastiere di terze parti. iOS 13.1.1 risolve anche un problema riguardante Siri su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Per ciò che concerne il Mac, l’Aggiornamento supplementare 2 di macOS Mojave 10.14.6, ha informato Apple, migliora la sicurezza di macOS ed è consigliato a tutti gli utenti. L’aggiornamento di sicurezza, che previene che un utente malintenzionato da remoto possa essere in grado di causare la chiusura imprevista di applicazioni o l'esecuzione di codice arbitrario, è disponibile anche per le versioni precedenti del sistema operativo del Mac, tramite l’Aggiornamento di sicurezza 2019-005 per High Sierra e l’Aggiornamento di sicurezza 2019-005 per Sierra, rilasciati in contemporanea da Apple.

Anche per i dispositivi non compatibili con iOS 13 e iPadOS e che supportano iOS 12 Apple ha rilasciato un aggiornamento del software di sistema. Il software update iOS 12.4.2 è per iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch 6a generazione: anch’esso include correzioni di errori e di falle di sicurezza.

Apple ha rilasciato, infine, l’aggiornamento software watchOS 5.3.2 per Apple Watch Series 1 e Apple Watch Series 2.

Le informazioni sui contenuti di sicurezza degli aggiornamenti sono disponibili su questa pagina del sito di supporto Apple.