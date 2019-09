Il primo, e già preannunciato, update minore del nuovo sistema operativo di iPhone, iOS 13.1, è stato reso disponibile per il download da Apple in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Cupertino ha rilasciato iOS 13.1, come aggiornamento gratuito per gli utenti di iPhone con iOS 13, in contemporanea con iPadOS, il nuovo sistema operativo per iPad, e tvOS 13, il software di sistema di Apple TV.

Le novità principali di iOS 13.1

iOS 13.1 introduce numerosi miglioramenti, così come correzioni di errori emersi nell’ultima versione del software di iPhone.

La prima novità è un update di AirDrop disponibile però solo sugli ultimi modelli dello smartphone Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Su questi iPhone è ora possibile selezionare le persone con cui condividere i contenuti con AirDrop semplicemente puntando verso un altro dispositivo compatibile.

Ciò è reso possibile, spiega Apple, grazie al nuovo chip U1 dotato di tecnologia Ultra Wideband (UWB) per il rilevamento della posizione nello spazio.

Altri miglioramenti riguardano i Comandi Rapidi, la cui app, a partire da iOS 13, è integrata nel software di sistema.

Nella Galleria, evidenzia Apple, ora vengono suggerite automazioni personalizzate in base alle attività che l’utente svolge più spesso durante la giornata. Inoltre, i comandi rapidi sono ora supportati anche nell’app Casa, come azioni avanzate nel pannello Automazione.

L’app Mappe ora consente di condividere l’orario di arrivo previsto mentre e nella funzione Stato della batteria delle Impostazioni è stato aggiunta l’opzione Caricamento ottimizzato della batteria per diminuirne l’usura, riducendo il tempo in cui iPhone viene utilizzato completamente carico.

La gestione (in pratica la limitazione) delle prestazioni per impedire lo spegnimento inatteso del dispositivo arriva ora anche su iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max: è possibile anche disattivare questa funzionalità, in caso di arresto improvviso.

Queste sono solo le principali nuove funzionalità, alle quali si aggiungono numerosi altri miglioramenti e fix in diverse app e componenti di iOS 13.

tvOS 13 su Apple TV 4K e Apple TV HD

tvOS 13 è un aggiornamento software gratuito per Apple TV 4K e Apple TV HD (4a generazione). Si tratta di un major upgrade che introduce sia nuove funzionalità sia miglioramenti nell’esperienza d’uso della Apple TV.

Partendo da questi ultimi, debutta la nuova schermata Home in cui, tra le altre cose, le app possono ora mostrare i video di anteprima a pieno schermo. Viene poi introdotto il supporto multi-utente, che consente a tutti i membri della famiglia di usare la Apple TV con un’esperienza personalizzata.

Debutta poi sulla Apple TV Apple Arcade, l’abbonamento che, con una sottoscrizione unica, consente l’accesso illimitato a più di 100 nuovi giochi in esclusiva.

Gli appassionati di gaming apprezzeranno anche l'introduzione del supporto per i game controller wireless Xbox con Bluetooth e PlayStation DualShock 4.

Anche Apple Music su tvOS 13 include il supporto multi-utente e l’app dispone inoltre di un nuovo Centro di Controllo. Apple ha anche ampliato con nuovi filmati la collezione di salvaschermo in 4K HDR disponibile su Apple TV 4K.