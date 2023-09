iOS e iPadOS 17 arrivano il 18 settembre, macOS Sonoma il 26

Apple ha ufficializzato le date di rilascio delle nuove, attese versioni dei sistemi operativi dei suoi dispositivi: per iPhone e iPad, la distribuzione di iOS 17 e iPadOS 17 inizierà lunedì 18 settembre; per macOS Sonoma occorrerà invece attendere qualche giorno in più: il nuovo OS per il Mac arriverà martedì 26.

La release iOS 17 è chiaramente pianificata da Apple per essere sincronizzata con l’uscita dei nuovi iPhone 15 e 15 Plus, e dei modelli “Pro” di nuova generazione.

In concomitanza con la nuova versione di iOS, anche iPadOS 17 sarà disponibile a partire dal 18/09: i sistemi operativi per iPhone e iPad viaggiano solitamente sincronizzati.

Apple nel frattempo ha già rilasciato, per gli sviluppatori, le Release Candidate di iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14, così come di watchOS 10 e tvOS 17.

Anche watchOS 10 sarà disponibile dal 18/09; anch’esso è legato al lancio dei nuovi prodotti hardware: Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.

Gli sviluppatori, da parte loro, possono già eseguire le build delle proprie app utilizzando la Release Candidate di Xcode 15 e gli ultimi SDK, e possono testarle con TestFlight e inviarle per la review all’App Store. E possono anche iniziare a distribuire le app compatibili con i nuovi OS su TestFlight e App Store da Xcode Cloud.

iOS 17 presenta numerose nuove funzioni: il Poster di contatto dell’app Telefono consente di all’utente di personalizzare il modo in cui appare ai propri contatti.

Messaggi offre una nuova esperienza con gli adesivi, una funzione di ricerca più potente, la trascrizione dei messaggi audio e Tutto bene, che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione.

StandBy offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni a colpo d’occhio pensate per essere visibili a distanza quando iPhone è di lato e in carica.

NameDrop è un nuovo modo di utilizzare AirDrop per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone.

iOS 17 introduce poi un’app tutta nuova, Diario: come suggerisce il nome, si tratta di un’app che permette di scrivere e ricordare i propri ricordi e i momenti speciali. E sono in arrivo tante altre novità.