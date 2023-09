Ecco i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max in titanio: USB-C, nuova fotocamera e tanto altro

All’evento speciale “Voglia di meraviglia”, trasmesso in live streaming dall’Apple Park in California, Tim Cook e gli altri top manager Apple hanno presentato i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, con design in titanio di grado aerospaziale, resistente ma leggero.

Il nuovo design presenta anche bordi sagomati e un tasto Action customizzabile, che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza con l’iPhone. Gli importanti aggiornamenti della fotocamera consentono di ottenere l’equivalente di sette obiettivi professionali con una sorprendente qualità d’immagine, tra cui un sistema di fotocamera principale da 48MP più avanzato che ora supporta la nuova super-alta risoluzione predefinita da 24MP, la nuova generazione di ritratti con il controllo della messa a fuoco e della profondità, miglioramenti alla modalità notturna e allo Smart HDR e una nuova fotocamera Telephoto 5x in esclusiva su iPhone 15 Pro Max.

Il chip A17 Pro sblocca esperienze di gioco di livello superiore e prestazioni professionali. Il nuovo connettore USB-C sfrutta la velocità dell’USB 3, fino a 20 volte superiore a quella dell’USB 2, e insieme ai nuovi formati video consente di creare potenti flussi di lavoro professionali che prima non erano possibili. E con l’aggiunta dell’assistenza stradale via satellite, la linea di iPhone 15 Pro si basa sull’innovativa infrastruttura satellitare di Apple per connettere gli utenti ai soccorsi in caso di problemi con l’auto mentre sono fuori casa.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in quattro nuove finiture, black titanium, white titanium, blue titanium e natural titanium. I pre-ordini inizieranno venerid 15 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre.

Disponibili con display da 6,1 e 6,7 pollici, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max presentano un design robusto e leggero in titanio, una novità assoluta per iPhone. Questa lega pregiata – la stessa utilizzata nelle navicelle spaziali, sottolinea Apple – ha uno dei più alti rapporti resistenza/peso di qualsiasi altro metallo, rendendo questa linea Pro di Apple la più leggera di sempre. Entrambi i modelli presentano una nuova e raffinata texture spazzolata, bordi sagomati e i bordi più sottili dell’iPhone. La linea Pro è costruita per durare nel tempo, mette ancora in evidenza Apple, combinando la resistenza del titanio con il vetro posteriore più resistente di uno smartphone e il Ceramic Shield sulla parte anteriore.

Grazie a un processo termomeccanico all’avanguardia nel settore, le fasce in titanio racchiudono una nuova sottostruttura in alluminio riciclato al 100%, che unisce questi due metalli con una forza molto elevata grazie alla diffusione a stato solido. La struttura in alluminio favorisce la dissipazione termica e consente di sostituire facilmente il vetro posteriore. Questo nuovo design mette in risalto il display Super Retina XDR con tecnologie Always-On e ProMotion per un’esperienza visiva allo stato dell’arte.

Il pulsante Action tutto nuovo sostituisce lo switch a funzione singola utilizzato per passare dalla suoneria alla modalità silenziosa, offrendo ulteriori opzioni che consentono agli utenti di scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, l’attivazione di Memo vocali, modalità di messa a fuoco, Traduzione e funzioni di accessibilità come la lente d’ingrandimento, o l’utilizzo di Scorciatoie per ulteriori opzioni. Un gesto press-and-hold con feedback aptico e indicazioni visive nella Dynamic Island assicurano che il nuovo pulsante avvii l’azione desiderata.

A17 Pro: una nuova generazione di Apple Silicon per iPhone

Con prestazioni e capacità in grado di soddisfare task professionali, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono potenziati da A17 Pro, il primo chip a 3 nanometri per iPhone, che conferma e consolida la leadership di Apple nel settore del silicio per smartphone. A17 Pro apporta miglioramenti all’intero chip, compresa la più grande riprogettazione della GPU nella storia di Apple.

La nuova CPU è fino al 10% più veloce grazie a miglioramenti della microarchitettura e del design, e il Neural Engine è ora fino a due volte più veloce, alimentando funzioni come la correzione automatica e la Personal Voice in iOS 17. La GPU di classe pro è fino al 20% più veloce e sblocca esperienze completamente nuove, grazie a un nuovo design a 6 core che aumenta le prestazioni di picco e l’efficienza energetica. Grazie al ray-tracing accelerato via hardware, 4 volte più veloce rispetto al ray-tracing basato su software, l’iPhone 15 Pro offre una grafica più fluida, nonché applicazioni AR ed esperienze di gioco più coinvolgenti.

L’A17 Pro include un decoder AV1 dedicato, che consente esperienze video più efficienti e di alta qualità per i servizi di streaming. Inoltre, un nuovo controller USB consente per la prima volta la velocità dell’USB 3 sull’iPhone, supportando ora velocità di trasferimento molto più elevate e un’uscita video fino a 4K a 60 fps HDR.

Grazie a una profonda integrazione di hardware e software, gli avanzati sistemi di fotocamere dell’iPhone 15 Pro e dell’iPhone 15 Pro Max contengono entrambi l’equivalente di sette obiettivi professionali, tutti abilitati da A17 Pro. Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48MP, realizzata in esclusiva per la linea Pro, offre agli utenti una flessibilità ancora maggiore grazie a una nuova impostazione predefinita ad altissima risoluzione da 24MP, che offre una qualità d’immagine sorprendente combinata a una dimensione di file pratica, ideale per l’archiviazione e la condivisione. La fotocamera principale consente agli utenti di commutare tra tre lunghezze focali popolari – 24 mm, 28 mm e 35 mm – e di sceglierne una come nuova impostazione predefinita. Oltre a ProRAW da 48MP, la fotocamera principale supporta anche immagini HEIF da 48MP con una risoluzione 4 volte superiore.

iPhone 15 Pro dispone di un’ampia fotocamera con teleobiettivo 3x e iPhone 15 Pro Max offre lo zoom ottico più lungo mai realizzato su iPhone: 5x a 120 mm. Ideale per i primi piani, le foto di animali selvatici e per catturare l’azione da distanze maggiori, il nuovo teleobiettivo dell’iPhone 15 Pro Max ha un innovativo design a tetraprismi con un modulo combinato di stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus 3D con spostamento del sensore, il sistema di stabilizzazione più avanzato di Apple, finora.

I ritratti di nuova generazione su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max presentano dettagli più nitidi, colori più vividi e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Per la prima volta, gli utenti possono scattare ritratti senza dover passare alla modalità Ritratto. Quando c’è una persona, un cane o un gatto nell’inquadratura, o quando l’utente tocca per mettere a fuoco, l’iPhone cattura automaticamente le informazioni sulla profondità, in modo che gli utenti possano trasformare le foto in splendidi ritratti in un secondo momento nell’app Foto su iPhone, iPad o Mac. Per un maggiore controllo creativo, gli utenti possono anche regolare il punto di messa a fuoco dopo aver scattato la foto.

La linea di iPhone 15 Pro offre nuovi e comodi modi per ricaricare, trovare amici in luoghi affollati e rimanere connessi in viaggio. Entrambi i modelli utilizzano il connettore USB-C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati, che consente di caricare con lo stesso cavo iPhone, Mac, iPad e gli AirPods Pro aggiornati (seconda generazione). Gli utenti possono anche caricare gli AirPods o l’Apple Watch direttamente dall’iPhone con il connettore USB-C. L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max supportano l’USB 3 per una velocità di trasferimento dati fino a 10 gigabit al secondo, fino a 20 volte più veloce rispetto al passato.

Entrambi i modelli sono dotati del chip Ultra Wideband di seconda generazione, che consente a due dispositivi iPhone con questo chip di connettersi con una portata tre volte superiore rispetto al passato. Questo apre un nuovo modo di utilizzare la funzione di ricerca di precisione per la funzione Find My friends, in modo che gli utenti dell’iPhone 15 possano condividere la loro posizione e trovarsi a vicenda, anche in mezzo alla folla. La ricerca di precisione è basata sulle stesse protezioni della privacy che gli utenti hanno imparato a conoscere in Find My.

L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max supportano ora il Wi-Fi 6E per prestazioni wireless più elevate, tra cui velocità fino a due volte superiori, e introducono i primi smartphone abilitati al Thread, aprendo opportunità future per le integrazioni con le app Home.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di 1.239 euro, con capacità di archiviazione di 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. iPhone 15 Pro Max ha un prezzo di partenza di 1.489 euro, con capacità di archiviazione di 256GB, 512GB e 1TB.