iOS e iPadOS 16.2, Apple rilascia la Release Candidate per gli sviluppatori

Si avvicina il rilascio ufficiale di iOS 16.2 e iPadOS 16.2, i nuovi aggiornamenti dei software di sistema che fanno funzionare iPhone e iPad.

Apple ha infatti messo in distribuzione per gli sviluppatori iOS 16.2 RC e iPadOS 16.2 RC, che dovrebbero rappresentare le ultime versioni beta prima del rilascio per gli utenti finali, quelle candidate a diventare la release definitiva.

Le versioni RC arrivano a circa una settimana dal rilascio da parte di Apple delle quarte release beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2, aggiornamenti che sono attesi entro la fine del mese e dell’anno.

La disponibilità delle release candidate per gli sviluppatori, che potranno così effettuare gli ultimi test di funzionamento e compatibilità, sembra dunque confermare che la distribuzione definitiva è imminente.

Gli sviluppatori registrati al programma Apple Developer possono scaricare le beta dall’area di download del portale Apple dedicato.

Insieme ai sistemi operativi, è disponibile per gli sviluppatori anche l’SDK per iOS e iPadOS 16.2, che serve per sviluppare app che supportano le ultime versioni. E, sempre contestualmente ad essi, Apple ha rilasciato anche Xcode 14.2 Release Candidate, lo strumento di sviluppo delle app per i dispositivi Apple.

Xcode 14.2 Release Candidate include Swift 5.7 e gli SDK per iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.1, watchOS 9.1 e macOS Ventura 13.1.

Infatti, le versioni RC non riguardano solo iPhone e iPad. Apple ha reso disponibile macOS 13.1 RC, la release candidate del prossimo aggiornamento software del Mac. Così come watchOS 9.2 RC e tvOS 16.2 RC per Apple Watch e Apple TV.

Oltre alle novità già preannunciate, come la nuova app Freeform e i miglioramenti all’app Casa per la smart home, iOS 16.2 RC introduce il supporto per una serie di potenziamenti della sicurezza che Apple sta implementando in diversi ambiti del suo ecosistema, tra cui iCloud e Messaggi.