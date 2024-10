iOS 18 e iPadOS 18: Apple rilascia nuovi aggiornamenti di sicurezza

Apple ha reso disponibili gli update iOS 18.0.1 e iPadOS 18.0.1 per iPhone e iPad, così come macOS Sequoia 15.0.1 per il Mac e watchOS 11.0.1 per Apple Watch.

Si tratta di aggiornamenti minori, come è indicato anche dalla numerazione, che servono per distribuire ai dispositivi bug fix e patch di sicurezza.

Per quanto riguarda iOS 18.0.1, queste sono le note di rilascio ufficiali di Apple che accompagnano l’aggiornamento:

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui:

In alcuni casi, il touch screen smetteva temporaneamente di rispondere sui modelli di iPhone 16 e iPhone 16 Pro. La fotocamera poteva bloccarsi durante la registrazione di video in modalità macro con ultra‑grandangolo a 4K e con l’opzione HDR disattivata sui modelli di iPhone 16 Pro. L’ app Messaggi poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso. Le prestazioni potevano diminuire a causa di un problema di allocazione della memoria su alcuni modelli di iPhone.



Nella descrizione dei contenuti di sicurezza di iOS 18.0.1 e iPadOS 18.0.1, Apple menziona due CVE-ID.

Il primo, CVE-2024-44207, destinato a tutti i modelli della serie iPhone 16, riguarda componenti multimediali del sistema operativo: i messaggi audio in Messaggi possono essere in grado di catturare alcuni secondi di audio prima che si attivi l’indicatore del microfono. Questo problema – specifica Apple – è stato affrontato migliorando i controlli.

Il secondo – CVE-2024-44204 – riguarda invece la nuova app Password, ed è destinato alla più ampia selezione di modelli: iPhone XS e successivi; iPad Pro 13 pollici, iPad Pro 12,9 pollici di terza generazione e successivi, iPad Pro 11 pollici di prima generazione e successivi, iPad Air di terza generazione e successivi, iPad di settima generazione e successivi e iPad mini di quinta generazione e successivi.

Questa vulnerabilità fa sì che le password salvate da un utente possano essere lette ad alta voce da VoiceOver. In questo caso, spiega Apple, è stato affrontato un problema di logica con una convalida migliorata.