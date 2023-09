iOS 17: ecco tutte le novità in arrivo su iPhone

Il momento del nuovo sistema operativo di iPhone, iOS 17, sta per arrivare, e Apple amplia l’anteprima dedicata alla nuova versione dell’OS.

La pagina “Anteprima iOS 17” è disponibile sul sito Apple sin dal primo annuncio, avvenuto In occasione della WWDC 23: offre una panoramica delle principali novità in arrivo presto sui nostri iPhone.

O meglio, su quelli che supportano l’esecuzione del nuovo iOS 17; i modelli compatibili, lo ricordiamo, sono i seguenti (oltre chiaramente alla nuova generazione appena annunciata): iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2ª generazione e successive).

Apple di recente ha ulteriormente dettagliato la lista di novità in arrivo con iOS 17 con un documento PDF, disponibile solo in inglese, che elenca e descrive tutte le nuove funzionalità, da quelle principali a quelle più piccole e nascoste, solo in apparenza “minori”, ma che possono poi notevolmente migliorare la propria esperienza d’uso dell’iPhone.

Si tratta di un documento esaustivo su questo aggiornamento, ed è un documento internazionale: per questi motivi, nella lista di novità sono presenti anche funzioni che saranno aggiunte in un secondo momento e non saranno incluse nel lancio iniziale di iOS 17, così come nuove funzioni che – almeno inizialmente – saranno disponibili solo in alcuni mercati.

Tra le novità che saranno disponibili più avanti, con un aggiornamento successivo, c’è un’app tutta nuova: Diario.

Si tratta di un’app di journaling (è infatti Journal il nome nell’originale inglese del sistema operativo) che consente all’utente di scrivere le proprie esperienze e che propone suggerimenti per la scrittura che lo aiutino a iniziare. Con questa app, l’iPhone può creare suggerimenti personalizzati di momenti da ricordare e di cui scrivere in base a informazioni come foto, posizione, musica, allenamenti e altro ancora, il tutto utilizzando il machine learning on-device.

Un’altra funzione che arriverà in un secondo momento è dedicata agli appassionati di Musica che utilizzano l’omonima app di iOS: le playlist collettive permettono di invitare gli amici a unirsi alla playlist e tutti potranno aggiungere, riordinare e rimuovere brani. In Now Playing, inoltre, sarà possibile utilizzare le emoji per reagire alle scelte del brano.

Interessanti le nuove funzionalità di AirDrop. Con NomeDrop è possibile scambiare informazioni di contatto con qualcuno semplicemente avvicinando il proprio iPhone al suo (o anche Apple Watch).

In modo analogo, c’è anche un nuovo modo per avviare AirDrop, per condividere contenuti o avviare una sessione SharePlay avvicinando il proprio iPhone a un altro. Inoltre, i trasferimenti AirDrop continueranno su Internet quando si esce dal raggio d’azione.

Tra le novità più immediatamente visibili c’è sicuramente quella dei Contact Posters. L’utente ora può personalizzare le chiamate e decidere come presentarsi quando fa una telefonata ad altre persone, con un “poster personalizzato” che include foto, memoji e il nome.

In FaceTime, sarà possibile lasciare un messaggio. Quando qualcuno non prende la chiamata, è possibile lasciare un messaggio video o audio registrando un videomessaggio sulla fotocamera anteriore o posteriore e sfruttando tutti gli effetti video che sono disponibili in FaceTime. Per le chiamate FaceTime Audio, è possibile lasciare un messaggio vocale.

E sarà possibile usare l’iPhone come videocamera e chiamare direttamente dall’app FaceTime su Apple TV, così come anche passare la chiamata dall’iPhone al televisore.

Un’altra novità molto interessante è StandBy. Si tratta di una nuova esperienza a schermo intero per quando l’iPhone è in orizzontale durante la ricarica, con informazioni presentate sul display in modo da poter essere visualizzate a distanza. StandBy è perfetto ad esempio per quando iPhone è posizionato sul comodino, sul piano della cucina o sulla scrivania.

StandBy consente di scegliere tra una serie di stili di orologio, scorre automaticamente le foto oppure è possibile impostarlo su un album specifico, consente di ricevere informazioni dai widget e dalle attività dal vivo, di tenere traccia del timer, di accedere ai controlli di riproduzione dei contenuti musicali e altro ancora.

Con le Mappe offline sarà possibile scaricare un’area della mappa da utilizzare anche quando

il proprio iPhone non ha accesso a un segnale Wi-Fi o cellulare. Per l’attivazione dell’assistente vocale, con iOS 17 sarà possibile dire solo “Siri” invece di “Ehi Siri”. Inoltre, è ora possibile fare più richieste di seguito all’assistente vocale, senza dover riattivare Siri ogni volta.

iOS 17 rende disponibile la Ricerca visiva anche nei video, per identificare piante, animali, monumenti e altro: basta mettere in pausa un video su un fotogramma qualsiasi, tenere premuto il dito sul soggetto e selezionare “Cerca info” per saperne di più.

E sono ancora numerose altre le novità presto in arrivo sugli iPhone, con l’aggiornamento software iOS 17: le vedremo insieme, in modo approfondito, con una serie di articoli.